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ఉగ్రరూపంతో గోదావరి.. 55 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం.. 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ!

Godavari Floods: గోదావరి భయంకరంగా ప్రవహిస్తోంది. దీని కారణంగా ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు చేరినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అధికారులు హై అలర్ట్‌ ప్రకటించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 01, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:00 PM IST
ఉగ్రరూపంతో గోదావరి.. 55 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం.. 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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