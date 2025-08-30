Basar Saraswathi Temple: బాసర సరస్వతమ్మ ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టిన గోదారమ్మ

Heavy Rains In Basar: ఎగువ నుంచి వస్తున్న భారీ వరద.. రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో చదువుల తల్లి సరస్వతి ఆలయాన్ని వరద చుట్టుముట్టింది. గోదావరికి భారీ వరద ఉధృతితో బాసర పరిసరాలు జలమయ్యాయి. 24 గంటలు గడిచినా కూడా బాసర పుణ్యక్షేత్రం వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం తగ్గడం లేదు. ప్రధాన ఘాట్ మొత్తం తాకి ఉరకలు వేస్తూ గోదారమ్మ ప్రవహిస్తోంది. నిర్మల్ జిల్లా బాసర గోదావరి నది నీటిమట్టం నిన్న సాయంత్రం నుంచి క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గోదావరి నది నుంచి వరద ఆలయం రోడ్ల మీదకు చేరడంతో జలమయమయ్యాయి. ఆలయం పరిసరాలకు వరద రావడంతో జిల్లా ఎస్పీ జానకి షర్మిల రాత్రికి రాత్రి అక్కడికి చేరుకొని వరద పస్థితిని సమీక్షించారు.
Also Read: Assembly Session: రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ.. బీఆర్ఎస్ పార్టీతో కాంగ్రెస్కు ముచ్చెమటలు?
బాసర బ్రిడ్జికి అత్యంత దగ్గరగా కేవలం మూడు ఫీట్ల కింద నుంచి ప్రవహిస్తూ గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. గోదారమ్మ బ్యాక్ వాటర్తో రైతుల పంట పొలాలు వరదతో నిండిపోయి చెరువుల్లా దర్శనమిస్తున్నాయి. బాసర రైల్వే స్టేషన్, జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయ సమీపం వరకు నదీ ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. వరదతో బాసరతో పాటు చుట్టు ప్రక్కల గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. జలదిగ్బంధంలో బాసర అమ్మవారి దేవస్థానం ఉంది.
Also Read: Gadwal Congress: సొంత జిల్లాలో రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. ఏ జరిగిందంటే?
గోదావరి నది బ్యాక్ వాటర్ వరద నీరు వచ్చి చేరింది. వరద నీటి ప్రవాహం ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో 100 రూముల అతిథి గృహంతో పాటు పలు గెస్ట్ హౌస్లు జలమయ్యాయి. స్టేట్ బ్యాంకు బ్రాంచ్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. ప్రైవేటు అతిథి గృహాలు పలు హోటళ్లు నీట మునిగాయి. బాసరలో వరద ప్రాంతాలను ఎమ్మెల్యే రామారావు పటేల్ పరిశీలించారు. బాసరలో మూడు రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలతో గోదావరి నది ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతోపాటు ఎస్సారెస్పీ బ్యాక్ వాటర్ ద్వారా కల్వర్టు గుండా నీరు వచ్చి చేరుతుంది. ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షాలకు వారం రోజులుగా నియోజకవర్గంలో పరిస్థితి భయంకరంగా మారింది. వివిధ రకాల పంటలు పెద్ద ఎత్తున దెబ్బతిన్నాయి.
Also Read: Govt Of Telangana: విద్యాశాఖపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం సమీక్ష.. అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.