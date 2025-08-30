English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Basar Saraswathi Temple: బాసర సరస్వతమ్మ ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టిన గోదారమ్మ

Basar Saraswathi Temple Drowned Godavari Flood With Heavy Rains: చదువుల తల్లి సరస్వతి ఆలయాన్ని గోదారమ్మ చుట్టుముట్టేసింది. భారీ వర్షాలు, ఎగువ నుంచి వస్తున్న భారీ ప్రవాహంతో గోదావరికి ఉధృత స్థాయిలో వరద పోటెత్తుతోంది. దీంతో బాసరను వరద భారీగా వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 30, 2025, 02:26 PM IST

Heavy Rains In Basar: ఎగువ నుంచి వస్తున్న భారీ వరద.. రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో చదువుల తల్లి సరస్వతి ఆలయాన్ని వరద చుట్టుముట్టింది. గోదావరికి భారీ వరద ఉధృతితో బాసర పరిసరాలు జలమయ్యాయి. 24 గంటలు గడిచినా కూడా బాసర పుణ్యక్షేత్రం వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం తగ్గడం లేదు. ప్రధాన ఘాట్ మొత్తం తాకి ఉరకలు వేస్తూ గోదారమ్మ ప్రవహిస్తోంది. నిర్మల్ జిల్లా బాసర గోదావరి నది నీటిమట్టం నిన్న సాయంత్రం నుంచి క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గోదావరి నది నుంచి వరద ఆలయం రోడ్ల మీదకు చేరడంతో జలమయమయ్యాయి. ఆలయం పరిసరాలకు వరద రావడంతో జిల్లా ఎస్పీ జానకి షర్మిల రాత్రికి రాత్రి అక్కడికి చేరుకొని వరద పస్థితిని సమీక్షించారు.

బాసర బ్రిడ్జికి అత్యంత దగ్గరగా కేవలం మూడు ఫీట్ల కింద నుంచి ప్రవహిస్తూ గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. గోదారమ్మ బ్యాక్ వాటర్‌తో రైతుల పంట పొలాలు వరదతో నిండిపోయి చెరువుల్లా దర్శనమిస్తున్నాయి. బాసర రైల్వే స్టేషన్, జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయ సమీపం వరకు నదీ ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. వరదతో బాసరతో పాటు చుట్టు ప్రక్కల గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. జలదిగ్బంధంలో బాసర అమ్మవారి దేవస్థానం ఉంది.

గోదావరి నది బ్యాక్ వాటర్ వరద నీరు వచ్చి చేరింది. వరద నీటి ప్రవాహం ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో 100 రూముల అతిథి గృహంతో పాటు పలు గెస్ట్ హౌస్లు జలమయ్యాయి. స్టేట్‌ బ్యాంకు బ్రాంచ్‌లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. ప్రైవేటు అతిథి గృహాలు పలు హోటళ్లు నీట మునిగాయి. బాసరలో వరద ప్రాంతాలను ఎమ్మెల్యే రామారావు పటేల్ పరిశీలించారు. బాసరలో మూడు రోజులుగా కురిసిన భారీ వర్షాలతో గోదావరి నది ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతోపాటు ఎస్సారెస్పీ బ్యాక్ వాటర్ ద్వారా కల్వర్టు గుండా నీరు వచ్చి చేరుతుంది. ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షాలకు వారం రోజులుగా నియోజకవర్గంలో పరిస్థితి భయంకరంగా మారింది. వివిధ రకాల పంటలు పెద్ద ఎత్తున దెబ్బతిన్నాయి.

Godavari Riverheavy floodBasar Saraswathi TempleHeavy Rainsadilabad district

