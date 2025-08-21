English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bhadrachalam Godavari Inflow: భద్రాచలంలో గోదావరి ఉగ్రరూపం.. రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ..

Bhadrachalam Godavari Inflow Details: గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాలుస్తోంది. భద్రాచలం వద్ద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో రాత్రి భద్రాచలం వద్ద  గోదావరి ప్రవాహం  48 అడుగులకు చేరడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 21, 2025, 11:17 AM IST

Bhadrachalam Godavari Inflow Details: గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో భద్రాచలం వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను దాటి ప్రవహిస్తోంది. దీంతో భద్రాచల రామయ్య  రామాలయానికి వచ్చే భక్తులు గోదావరి స్నానఘట్టాల వద్దకు వెళ్లకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.  భారీ వర్షాలకు రాష్ట్రంలో వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతుండగా గోదావరి వరద ప్రవాహం భారీగా పెరిగింది.  జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరం వద్ద ప్రాణహిత, గోదావరి నదులు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. ః

మహారాష్ట్ర నుంచి పోటెత్తిన ప్రాణహిత వరద త్రివేణి సంగమం వద్ద గోదావరితో కలిసి  భారీగా ప్రవహిస్తోంది. 12.800 మీటర్ల నీటిమట్టం నమోదు కావడంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు ఈ సీజన్‌లో తొలిసారిగా అత్యధికంగా 10,43,840 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం నమోదైంది.  

ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలంలోని పేరూరు వద్ద నిన్న సాయంత్రానికి 57.20 అడుగుల ఎత్తులో గోదావరి ప్రవహిస్తోంది. ఎగువప్రాంతం నుంచి వస్తున్న ప్రవాహంతో 163వ నంబరు జాతీయ రహదారి రేగుమాకుగండి వద్ద నీట మునిగింది. దీంతో తెలంగాణ-ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వరద ప్రవాహం  గంటగంటకు పెరుగుతోంది. ఏటూరునాగారం మండలంలోని రామన్నగూడెం వద్ద 16 మీటర్లకు వరద చేరడంతో అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bhadrachalam Godavari inflowTelangana weather updatesKaleshwarambhadrachalamHeavy Rain Flow

