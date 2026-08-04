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T Fiber: ప్రైవేటు నెట్ కు బంద్... అన్నీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు 'టీ-ఫైబర్' ఇంటర్నెట్

T Fiber In Every Govt Office : ప్రైవేటు నెట్ వర్క్ సంస్థలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ బై చెప్పేసింది. ఇకపై ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో టీ ఫైబర్ తప్పనిసరి చేయనుంది. అన్నీ కార్యాలయాల్లో టీ ఫైబర్ అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి సంబంధించిన విషయాలను ఐటీ శాఖ మంత్రి వెల్లడించారు.

Published: Aug 04, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:38 PM IST
T Fiber: ప్రైవేటు నెట్ కు బంద్... అన్నీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు 'టీ-ఫైబర్' ఇంటర్నెట్

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T Fiber: ప్రైవేటు నెట్ కు బంద్... అన్నీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు 'టీ-ఫైబర్' ఇంటర్నెట్
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