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T Fiber: ప్రైవేటు నెట్ కు బంద్... అన్నీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు 'టీ-ఫైబర్' ఇంటర్నెట్

తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో వినియోగించే ఇంటర్నెట్ విషయమై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ప్రైవేటు ఇంటర్నెట్ వినియోగం ఇక చేయరాదని.. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన నెట్ వర్క్ టీ ఫైబర్ అన్నీ కార్యాలయాల్లో వినియోగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ విషయమై ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ప్రకటన చేశారు. ‘సెప్టెంబర్ ఒకటి తర్వాత ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు  బిల్లులు చెల్లించొద్దు. ఇంటింటికి ఇంటర్నెట్ అందించే ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేయండి‘ అని మంత్రి ఆదేశించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 04, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:51 PM IST
T Fiber: ప్రైవేటు నెట్ కు బంద్... అన్నీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు 'టీ-ఫైబర్' ఇంటర్నెట్
Image Credit: Seidhar babu

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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T Fiber: ప్రైవేటు నెట్ కు బంద్... అన్నీ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు 'టీ-ఫైబర్' ఇంటర్నెట్
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