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హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్లే ప్రయాణికులకు TGSRTC శుభవార్త.. కొత్తగా పెరిగిన స్టాప్‌ల లిస్ట్ ఇదే!

తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు ఒక శుభవార్త! బెంగళూరు ప్రయాణించే వారికి టీజీఎస్‌ఆర్టీసీ తీపి కబురు అందించింది. రెండు నగరాల మధ్య నడిచే ఏసీ, స్లీపర్ మరియు నాన్-ఏసీ బస్సులకు సంబంధించి బోర్డింగ్ , అలైటింగ్ పాయింట్లను యాజమాన్యం భారీగా పెంచింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 01, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:56 AM IST
హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్లే ప్రయాణికులకు TGSRTC శుభవార్త.. కొత్తగా పెరిగిన స్టాప్‌ల లిస్ట్ ఇదే!
Image Credit: Hyderabad To Bangalore New Bus Stops: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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