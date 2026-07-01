Hyderabad To Bangalore New Bus Stops: తెలంగాణ, కర్ణాటక సరిహద్దు రాష్ట్రాలు కావడంతో, ప్రజల మధ్య రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. బంధువుల కోసం లేదా ఉద్యోగాల రీత్యా ఎక్కువ మంది తెలంగాణ నుండి బెంగళూరుకు, అలాగే బెంగళూరు నుండి తెలంగాణకు ప్రయాణిస్తుంటారు. వీరి సౌకర్యార్థం తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఒక బంపర్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. బెంగళూరు, హైదరాబాద్ మధ్య ప్రయాణించే వారికి బస్సు సౌకర్యాలను మరింత మెరుగుపరుస్తూ, ఏసీ, స్లీపర్, నాన్-ఏసీ బస్సుల బోర్డింగ్ , అలైటింగ్ పాయింట్లను పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది.
బెంగళూరు రూట్లలో కొత్త బోర్డింగ్, అలైటింగ్ పాయింట్లు ఈ విధంగా ఉన్నాయి:
చందాపూర్ రూట్ ద్వారా వెళ్లేవారు.. చందాపూర్, బొమ్మసంద్ర, ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ, బొమ్మనహళ్లి మెట్రో స్టేషన్, మడివాల కెంపెగౌడ బస్ స్టేషన్, హెబ్బల్, అలహంక, బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ టోల్ ప్లాజా నుండి దేవనహళ్లి బైపాస్ వరకు పాయింట్లు ఉన్నాయి.
పీనియా రూట్ ద్వారా వెళ్లే వారికి.. యశ్వంత్ పురం మెట్రో స్టేషన్ నుండి కెంపెగౌడ బస్ స్టేషన్, బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ టోల్ ప్లాజా నుండి దేవనహళ్లి బైపాస్ వరకు సౌకర్యం ఉంటుంది.
మార్తహళ్లి రూట్ ద్వారా వెళ్లే వారికి.. వర్టూర్ జంక్షన్ నుండి మార్తహళ్లి, దొమ్మలూరు బ్రిడ్జి, కెంపెగౌడ బస్ స్టేషన్, హెబ్బల్, అలహంక, బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ టోల్ ప్లాజా,దేవనహళ్లి బైపాస్ మీదుగా బస్సులు వెళ్తాయి.
హైదరాబాద్లో బోర్డింగ్, అలైటింగ్ పాయింట్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
ప్రతిరోజూ హైదరాబాద్ నుండి వందలాది మంది బెంగళూరుకు ప్రయాణిస్తుంటారు. వీరి కోసం పటాన్చెరు, జేబీఎస్, హయత్ నగర్ వంటి ప్రాంతాలలో కొత్త పాయింట్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
జేబీఎస్ రూటు ద్వారా వెళ్లే బస్సులు ఎంజీబీఎస్, ఆరాంఘర్, శంషాబాద్ వంటి అన్ని ప్రధాన ప్రాంతాల్లో ఆగుతాయి. అలాగే పటాన్ చెరు నుండి వెళ్లే బస్సులు కూడా పటాన్ చెరు, ఎంజీబీఎస్, ఆరాంఘర్, శంషాబాద్లోని ప్రధాన స్టాపుల్లో ఆగుతాయి. అంతేకాకుండా, హయత్ నగర్ రూట్ నుండి కూడా ఎంజీబీఎస్, ఆరెంజ్ మరియు హైదరాబాద్లోని ప్రధాన ప్రాంతాల్లో బోర్డింగ్, అలైటింగ్ సౌకర్యం ఉంది.
టీజీఎస్ఆర్టీసీ కల్పిస్తున్న ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని తెలంగాణ, బెంగళూరు ప్రజలు వినియోగించుకోవాలని సంస్థ కోరుతోంది. ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న పాయింట్ల వద్ద సులభంగా బోర్డింగ్, అలైటింగ్ చేసుకోవడానికి ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మీరు ముందుగానే బస్సు టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. టికెట్ల కోసం టీజీఎస్ఆర్టీసీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.tgsrtcbus.in/ ను సందర్శించి, మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు కావాల్సిన సీట్లను సులభంగా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
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