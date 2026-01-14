Medaram Maha Jatara: ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గిరిజన కుంభమేళా మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర. మేడారం మహాజాతర ఈ నెల 28వ తేదీ నుంచి 31వ తేదీ వరకు జరగనుంది. అయితే బుధవారం సమ్మక్క, సారలమ్మ, పడిగిద్దరాజు, గోవిందరాజుల పూజారులు గుడిమెలిగే పండుగకు శ్రీకారం చుట్టారు. మేడారంలోని సమ్మక్క గుడిని శుద్ధిచేసి పుట్టమట్టితో అలికి అందమైన ముగ్గులతో అలంకరించారు. అలాగే గద్దెలను కూడా శుద్ది చేశారు. ఇదే మహాజాతర ప్రారంభోత్సవానికి సంకేతం.
మేడారం మహాజాతరకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివెళ్తున్నారు. భారీ సంఖ్యలో జాతరకు తరలివచ్చే భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. జాతరకు వచ్చే భక్తుల కోసం ప్రభుత్వం టెక్నాలజీని వినియోగిస్తోంది. మహాజాతరను పురస్కరించుకొని భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా హైటెక్ సేవలందిస్తుంది. ఈ మేరకు అధికారులు ప్రత్యేకంగా మొబైల్ యాప్, వెబ్సైట్, వాట్సాప్ చాట్బాట్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
మేడారం జాతరకు సమ్మక్క, సారలమ్మలను దర్శించుకొని, మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు కోట్లాది మంది ప్రజలు తరలివెళ్తుంటారు. మహాజాతరకు తరలివెళ్లే భక్తులకు రూట్ మ్యాప్స్, పార్కింగ్, ఇతర సౌకర్యాల కోసం ఇబ్బంది పడకుండా.. ‘మేడారం జాతర’ పేరుతో ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను, https://medaramjathara2026.com పేరుతో వెబ్సైట్ను రూపొందించారు. వీటితో పాటు స్మార్ట్ ఫోన్ వాడే ప్రతి ఒక్కరికీ ఈజీగా ఉండేలా 7658912300 నెంబర్తో ‘మై మేడారం’ వాట్సాప్ చాట్బాట్ సేవలను కూడా ప్రారంభించారు. ఈ నెంబర్కు హాయ్ అని మెసేజ్ చేస్తే చాలు.. మీకు కావాల్సిన సమాచారం వెంటనే మీ మొబైల్కు వస్తుంది.
వెబ్సైట్లో జాతర సమస్త సమాచారం పొందుపర్చారు. జాతరకు వెళ్లే రహదారులు, ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా ఉండేలా రూట్స్ సెట్ చేశారు. మంచినీటి కేంద్రాలు, టాయిలెట్ బ్లాక్స్, స్నానఘట్టాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో గూగుల్ మ్యాప్లో లొకేషన్తో సహా తెలుసుకోవచ్చు. అదే విధంగా మెడికల్ క్యాంపులు ఎక్కడున్నాయి..? హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్లు, పోలీస్ స్టేషన్ల వివరాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. మహాజాతరలో ఎవరైనా తప్పిపోతే వెంటనే రిపోర్టు చేసే సిస్టమ్, ఇతర సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేసే అవకాశం కల్పించారు. వీటితోపాటు మేడారం జాతర చరిత్ర, అమ్మవార్ల విశిష్ఠతను కూడా ఇందులో పొందుపర్చారు.
