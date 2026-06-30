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ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ గుడ్‌ న్యూస్‌.. నేడు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..

ఎల్‌ నినో ప్రభావంతో తెలంగాణలో కురువాల్సిన వర్షపాతం కంటే తక్కువ నమోదు అయింది. మరోవైపు తెలంగాణలో వర్షాలు పడుతున్న అనుకున్నంత స్థాయిలో పడటం లేదు. ఇక  రైతన్న వరుణదేవుడి కరుణ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఈ క్రమం లో ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పింది.నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావం కారణంగా నేటి నుంచి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు వెల్లడించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 30, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 07:45 AM IST
ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ గుడ్‌ న్యూస్‌.. నేడు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Telangana Rains (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ గుడ్‌ న్యూస్‌.. నేడు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..
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