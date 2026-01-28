English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Rythu Bharosa: తెలంగాణలోని రైతులకు శుభవార్త.. రైతు భరోసాపై సర్కార్ కీలక అప్డేట్.. డబ్బులు పడేది ఎప్పుడంటే..!

Rythu Bharosa: తెలంగాణలోని రైతులకు శుభవార్త.. రైతు భరోసాపై సర్కార్ కీలక అప్డేట్.. డబ్బులు పడేది ఎప్పుడంటే..!

Rythu Bharosa Scheme: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రైతులు 'రైతు భరోసా' పథకం కింద ప్రభుత్వం అందజేసే యాసంగి పెట్టుబడి సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. దీంతో ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో రైతు భరోసా నిధులు అర్హులైన రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని ప్రభుత్వ వర్గాలు ఇటీవల పేర్కొన్నాయి. అయితే రాష్ట్రంలో తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో రైతు భరోసాకు ఇంకా సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 28, 2026, 12:00 PM IST

Trending Photos

Heroine: చాలా మంది అమ్మాయిలతో డేటింగ్ చేశాడు.‌. నేను అతన్ని విపరీతంగా ప్రేమించా.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
5
star heroine breakup story
Heroine: చాలా మంది అమ్మాయిలతో డేటింగ్ చేశాడు.‌. నేను అతన్ని విపరీతంగా ప్రేమించా.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
Pawan Kalyan: సర్దార్ అవతారంలో పవన్ కళ్యాణ్.. భార్యతో ఫోటోలు వైరల్..!
5
pawan kalyan
Pawan Kalyan: సర్దార్ అవతారంలో పవన్ కళ్యాణ్.. భార్యతో ఫోటోలు వైరల్..!
PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత డేట్ ఫిక్స్‌, ఆరోజే ఖాతాల్లోకి రూ.2000!
5
PM Kisan latest news
PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత డేట్ ఫిక్స్‌, ఆరోజే ఖాతాల్లోకి రూ.2000!
Prathap Singh-Anusha Hegde: విడాకులు ప్రకటించిన స్మాల్ స్క్రీన్ సెలబ్రిటీ కపుల్ ప్రతాప్ సింగ్, అనూష హెగ్డే
5
Prathap Singh Anusha Hegde Divorce
Prathap Singh-Anusha Hegde: విడాకులు ప్రకటించిన స్మాల్ స్క్రీన్ సెలబ్రిటీ కపుల్ ప్రతాప్ సింగ్, అనూష హెగ్డే
Rythu Bharosa: తెలంగాణలోని రైతులకు శుభవార్త.. రైతు భరోసాపై సర్కార్ కీలక అప్డేట్.. డబ్బులు పడేది ఎప్పుడంటే..!

Key Update On Rythu Bharosa Scheme: రాష్ట్రంలోని రైతులు 'రైతు భరోసా' పథకం కింద ప్రభుత్వం అందజేసే యాసంగి పెట్టుబడి సాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. దీంతో ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో రైతు భరోసా నిధులు అర్హులైన రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని ప్రభుత్వ వర్గాలు ఇటీవల పేర్కొన్నాయి. అయితే, రాష్ట్రంలో తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో రైతు భరోసాకు ఇంకా సమయం పట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

రైతు భరోసా సాయం కోసం రైతులకు నిరీక్షణ తప్పేలా లేదు. మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ జారీ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఈ పథకం మరి కొంత కాలం జాప్యం కానుంది. రైతు భరోసా నిధుల జమ ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి చివరి వారం లేదా మార్చి మొదటి వారంలో జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.

ఆర్థిక శాఖ ఇప్పటికే రూ. 8 వేల కోట్ల నిధుల సమీకరణలో ఉంది. అయితే బడ్జెట్ కసరత్తు , కేంద్ర సాయాలు, రాష్ట్ర తాజా ఆర్థిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు పెద్దగా ఆశాజనకంగా లేవు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం ఈ పథకం అమలు చేయాలని భావిస్తుంది. అర్హులకే లబ్ధి చేకూర్చాలనే యోచన కారణంగా స్వల్ప ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.

సాగులో ఉన్న భూములను పక్కాగా గుర్తించేందుకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన శాటిలైట్ సర్వే కారణంగా ఈ ఆలస్యం జరుగుతోంది. అగ్రికల్చర్ యూనివర్శిటీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ సర్వే నివేదిక అందాక.. కేవలం పంట సాగు చేస్తున్న రైతులకు మాత్రమే రైతు భరోసా నిధులు అందనున్నాయి. సాగు చేయని భూములకు ఈసారి నిధులు జమ నిలిపివేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పారదర్శకత కోసమే ఈ నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Medaram Jatara: నేటి నుంచి 4 రోజుల పాటు మేడారం మహాజాతర.. అత్యంత కీలక ఘట్టం ఏంటో తెలుసా..?

Also Read: Arijit Singh: ఫుల్ ఫామ్‌లో ఉండగానే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన స్టార్ సింగర్.. షాక్‌లో ఫ్యాన్స్..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rythu Bharosa UpdateRythu bharosa schemeRythu bharosaTelangana govtGood news for farmers

Trending News