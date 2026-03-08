Telangana News: తెలంగాణ మహిళలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. మహిళా సంఘాలకు సొంత భవనాలు!

Telangana Latest News: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం వేళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళ శక్తికి అండగా నిలిచే ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రామాల్లోని మహిళా సంఘాల కార్యకలాపాలకు ఇకపై సొంత చిరునామా లభించబోతుందని ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామపంచాయతీలో మహిళ సమాఖ్యలకు సొంత భవనాలను నిర్మించాలని ప్రభుత్వం ప్రత్యేకమైన ఉత్తర్వులను అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం వేళ జారీ చేయడం విశేషం.. అంతేకాకుండా అతి త్వరలోనే దీనికి కావాల్సిన ఆర్థిక సహాయం కూడా అందిస్తామని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మహిళా సంఘాలకు భవన నిర్మాణ ప్రక్రియను యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టాలని యంత్రాంగాన్ని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఇందుకు సంబంధించిన అధికారులు తక్షణమే చర్యలు మొదలుపెట్టాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.. ప్రతి గ్రామంలోనూ మహిళ భవనం కోసం 200 గజాల స్థలాన్ని గుర్తించాలని జిల్లా కలెక్టర్లకు సూచించింది. అంతేకాకుండా మార్చి చివరి వారం వరకు అన్ని ప్రాంతాల్లోని ఈ భవనాలకు శంకుస్థాపనలు పూర్తి కావాలని చివరి డెడ్ లైన్ కూడా విధించింది.
భవన నిర్మాణానికి ఉపాధి హామీ పథకం కింద వచ్చే ప్రత్యేకమైన నిధులను అందించబోతున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఒక్కొక్క భవనానికి రూ.20 లక్షల వరకు నిధులు కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం ఈ కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన ఈ భవనాలు మహిళల అభివృద్ధికి వేదికలుగా మారతాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. కేవలం సమావేశానికే పరిమితం కాకుండా ఈ భవనాలను బహుళ ప్రయోజన కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించింది. గ్రామ సంఘాల సభ్యులు నెలవారి సమీక్షలు నిర్వహించుకోవడానికి అనుకూలమైన ప్రత్యేకమైన హాలును కూడా నిర్మించాలని తెలిపింది.
అలాగే మహిళలకు కుట్టు మిషన్లతో పాటు అగరబత్తుల తయారీ, చేతి వృత్తుల వంటి అంశాల్లో శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ప్రత్యేకమైన గదులను కూడా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించడం విశేషం. డ్వాక్రా సంఘాల రికార్డుల నిర్వహణతో పాటు బ్యాంకు లావాదేవీల చర్చలకు వేదికగా ఉండాలని తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డ్వాక్రా సంఘాల్లో దాదాపు 63 లక్షల మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు వీరి సమావేశాలు నిర్వహించుకోవడానికి పాఠశాల గదులలో లేదా చెట్ల నీడలను ఆశ్రయించాల్సి వచ్చేది. సొంత భవనాల నిర్మాణంతో మహిళల ఆత్మగౌరవం పెరగడమే కాకుండా.. వారి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మరింత వేగవంతం అవుతాయని ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. మహిళా సాధికారత దిశగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళా సంఘాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
