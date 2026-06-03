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Telangana Govt: నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. మూడు నోటిఫికేషన్లు జారీ.. దరఖాస్తు, పరీక్షల తేదీలు ఇవే!

Telangana Govt: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం వేళ మూడు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లను తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TGPSC) విడుదల చేసింది. రోడ్లు, భవనాల శాఖ, రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి శాఖల్లో మొత్తం 290 అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 03, 2026, 09:09 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:09 AM IST
Telangana Govt: నిరుద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. మూడు నోటిఫికేషన్లు జారీ.. దరఖాస్తు, పరీక్షల తేదీలు ఇవే!
Image Credit: Good News For Unemployed In Telangana Three Notifications Issued And Notifications For Another 1800 Posts This Month (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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