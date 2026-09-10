Constable Job Age Hiked: తెలంగాణలో పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. పోలీస్, అగ్నిమాపక, జైళ్ల, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ శాఖల్లోని కానిస్టేబుల్, సమాన స్థాయి పోస్టుల ప్రత్యక్ష నియామకాలకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిని మరో మూడేళ్లు పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే యూనిఫాం సర్వీసుల ప్రత్యక్ష నియామకాలకు ఇచ్చిన ఏడేళ్ల వయో సడలింపునకు అదనంగా ఈ మూడేళ్ల వెసులుబాటు కల్పించారు.
మరో మూడేళ్లకు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ..
హోంశాఖలో సబ్ఇన్స్పెక్టర్, కానిస్టేబుల్ పోస్టుల వయోపరిమితుల్లో ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని తొలగించడమే తాజా నిర్ణయం ప్రధాన ఉద్దేశంగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఇప్పటి వరకు ఎస్సై పోస్టులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితి 32 ఏళ్లు, కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు 29 ఏళ్లుగా ఉంది. దీంతో కానిస్టేబుల్ స్థాయి పోస్టులకు మరో మూడేళ్ల సడలింపు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తాజా ఉత్తర్వులతో అర్హత ఉన్న మరింత మంది అభ్యర్థులు పోలీస్ కొలువులకు పోటీ పడే అవకాశం లభించనుంది.
తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగార్థులకు గుడ్న్యూస్..
ఈ సడలింపు పోలీస్ శాఖతో పాటు ఫైర్ సర్వీసెస్, ప్రిజన్స్, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్లోని కానిస్టేబుల్, సమాన స్థాయి పోస్టులకు వర్తించనుంది. అయితే పోలీస్ శాఖలోని కానిస్టేబుల్ డ్రైవర్ పోస్టులకు మాత్రం మూడేళ్ల పెంపు వర్తించదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు చేపట్టే ప్రత్యక్ష నియామకాల్లో ఈ నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. తదుపరి నోటిఫికేషన్లో సవరించిన నిబంధనలను గెజిట్లో ప్రచురించనున్నారు. కానిస్టేబుల్, ఎస్సై పోస్టులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిని పెంచడంతో పాటు పోలీస్ నియామకాల ఫిజికల్ ఈవెంట్లలో లాంగ్జంప్ అర్హత ప్రమాణాన్ని సడలించాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డిని కోరుతూ వినతిపత్రం అందజేశారు. అనంతరం ప్రభుత్వం కానిస్టేబుల్ స్థాయి పోస్టులపై వయోపరిమితి పెంపునకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు వయోపరిమితి పెంపు..
ఇదిలా ఉండగా.. తెలంగాణలో పోలీస్, ఎస్పీఎఫ్, ఫైర్, జైళ్ల శాఖల్లో ఖాళీల భర్తీకి 7,437 పోస్టులతో నియామక ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. టీఎస్ఎల్పీఆర్బీ ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయగా.. పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఎస్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్, ఫైర్ ఫైటర్, వార్డర్, ఎస్సై, స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్, డిప్యూటీ జైలర్ తదితర పోస్టులు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ నియామకాలకు దరఖాస్తు గడువును కూడా బోర్డు పొడిగించింది. తొలుత సెప్టెంబర్ 9తో ముగియాల్సిన గడువును సెప్టెంబర్ 16 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పెంచింది. అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు బోర్డు వెల్లడించింది. దీంతో వయోపరిమితి పెంపుతో ప్రయోజనం పొందే అభ్యర్థులకు ప్రస్తుత నియామక ప్రక్రియలో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఏర్పడింది.
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