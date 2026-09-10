Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు వయోపరిమితి పెంపు..

తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు వయోపరిమితి పెంపు..

Telangana Police Constable Job:తెలంగాణలో పోలీస్‌ ఉద్యోగాల కోసం సిద్ధమవుతున్న నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. పోలీస్‌, ఫైర్‌, జైళ్లు, స్పెషల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ ఫోర్స్‌లోని కానిస్టేబుల్‌, సమాన స్థాయి పోస్టులకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిని మరో మూడేళ్లు పొడిగించింది.  ఇప్పటికే ఇచ్చిన ఏడేళ్ల సడలింపునకు ఇది అదనంగా వర్తిస్తుంది. అయితే కానిస్టేబుల్ డ్రైవర్‌ పోస్టులకు తాజా పెంపు వర్తించదు. మరోవైపు 7,437 పోలీస్‌ ఉద్యోగాల దరఖాస్తు గడువును సెప్టెంబర్‌ 16 వరకు పొడిగించారు. దీంతో వేలాది మంది అభ్యర్థులకు మరింత అవకాశం లభించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 10, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:25 AM IST
తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు వయోపరిమితి పెంపు..
Image Credit: Telangana Police Constable Posts (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు వయోపరిమితి పెంపు..
2
3
4
5