Sada Bainama: తెలంగాణలో 9 లక్షల మంది రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. సాదాబైనామా నోటిఫికేషన్ విడుదల..!!

Sada Bainama land registration 2025: తెలంగాణలోని రైతులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది సర్కార్. ఎప్పటి నుంచో లక్షలాది మంది ఎదురుచూస్తున్న సాదాబైనామాలపై రెవెన్యూ శాఖ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. సాదాబైనామా క్రమబద్దీకరణ కోసం 9.89 లక్షల మంది రైతులు దరఖాస్తు చేసుకోగా..సుమారు 11 లక్షల ఎకరాల భూములకు 13-బీ ప్రొసిడింగ్స్ జారీ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.   

Sada Bainama land registration 2025: తెలంగాణలో రైతులు తరతరాలుగా సాగు చేస్తున్న భూములకు ఇప్పటికీ రిజిస్ట్రేషన్ సమస్యలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అనేక మంది భూస్వాములు తమ భూములను కొనుగోలు చేసినప్పటికీ సరైన డాక్యుమెంట్లు లేకపోవడంతో పూర్తి హక్కు దక్కడం లేదు. చాలామంది రైతులు గతంలో కేవలం తెల్ల కాగితం లేదా ఒక అగ్రిమెంట్ ద్వారా భూములు కొని సాగు చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఇవి చట్టబద్ధత లేని కారణంగా రిజిస్ట్రేషన్, లోన్స్, వారసత్వ హక్కుల విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనవల్సి వస్తోంది.  ఈ తరహా కాగితాలనే సాదాబైనామాలు అని పిలుస్తారు.

భూమి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రతి రైతుకు అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. ఎందుకంటే రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా ఆస్తిపై హక్కులు నిరూపించడం కష్టం అవుతుంది. గతంలో భూముల కొనుగోలు, అమ్మకాలు కేవలం సంతకాలతో కుదిరినా, ఆ పత్రాలను బ్యాంకులు లేదా ప్రభుత్వ సంస్థలు అంగీకరించలేదు. రైతులు సాగు చేస్తున్న భూములపై పూర్తి హక్కు పొందేందుకు 1970లలో ప్రభుత్వం సాదాబైనామా పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టింది. దీని ద్వారా అప్రకటిత లావాదేవీలను సక్రమం చేసే అవకాశం లభించింది.

2020 వరకు ఈ పద్ధతిలో దరఖాస్తులను ఆన్‌లైన్ ద్వారా స్వీకరించారు. అయితే ఆర్.ఓ.ఆర్( Records of Rights) చట్టంలో తగిన మార్పులు లేకపోవడంతో హైకోర్టు స్టే విధించింది. ఫలితంగా దాదాపు 9.89 లక్షల మంది రైతుల దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లోనే నిలిచిపోయాయి. తాజాగా హైకోర్టు ఆ స్టే ఎత్తివేయడంతో మరోసారి రైతులకు ఆశ కలిగింది.

ప్రస్తుతం తెలంగాణ రెవెన్యూ శాఖ సాదాబైనామాల పరిష్కారం కోసం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా సుమారు 11 లక్షల ఎకరాల భూములకు 13-బీ ప్రొసీడింగ్స్ జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల హామీ మేరకు ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇటీవలే నాలుగు లక్షల దరఖాస్తులను త్వరలోనే క్లియర్ చేస్తామని ప్రకటించారు.

ఈ నిర్ణయం రైతులకు అనేక లాభాలను అందించనుంది. చట్టబద్ధ రిజిస్ట్రేషన్ లభించడంతో వారికి పాస్‌బుక్స్ వస్తాయి. బ్యాంకు రుణాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. వారసత్వ హక్కులు, విక్రయం, భూమి రక్షణలో ఇకపై సమస్యలు తలెత్తవు. అంతేకాదు, భూమి రికార్డులు పారదర్శకంగా మారడంతో దళారుల జోక్యం తగ్గుతుంది.  సాదాబైనామాల పరిష్కారం తెలంగాణలో ఒక ప్రధాన భూసంస్కరణ చర్యగా భావించబడుతోంది. హైకోర్టు తీర్పు, ప్రభుత్వ సంకల్పం కలిసి రావడంతో లక్షలాది రైతుల కలలు నిజం కానున్నాయి. రైతులు తమ భూములపై పూర్తి హక్కు పొందడం ద్వారా వ్యవసాయ రంగం మరింత స్థిరపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

