Rythu Bharosa Funds: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ తీపి కబురు.. రేపే రైతు భరోసా రెండో విడత నిధులు విడుదల

Rythu Bharosa Funds: రైతులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. రెండో విడత రైతు భరోసా నిధుల విడుదలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ నెల 20న అనగా రేపు సోమవారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారంలో నిర్వహించనున్న భారీ బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొంటారు. ఈ వేదిక నుంచే కంప్యూటర్ బటన్ నొక్కి రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా నిధులను జమ చేయనున్నారు.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 19, 2026, 07:21 AM IST

7
Telangana Govt To Release Second Phase Of Rythu Bharosa Funds: రైతులకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ శుభవార్త అందించింది. ఈ నెల 20న రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేయనున్నట్లు తెలిపింది. తొలి విడత రైతు భరోసా నిధులను ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయగా.. రేపు సోమవారం రోజున రెండో విడత డబ్బులను రైతు అకౌంట్లలో వేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. రెండవ విడతలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 45 లక్షల 11 వేల 947 మంది రైతులకు లబ్ది కలగనుంది.  

రాష్ట్రంలోని రైతులు ఎప్పటి నుంచో రైతు భరోసా నిధుల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్పటికే తొలి విడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయగా.. తాజాగా రెండో విడత నిధులను రేపు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. ఇక రైతు భరోసా రెండో విడతలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 45,11,947 మంది రైతులకు ప్రయోజనం కలగనుంది. ఈ విడతలో ఏకంగా రూ. 5,653 కోట్ల నిధులను అన్నదాతల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. ఇప్పటికే మార్చి 22వ తేదీన సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెటలో జరిగిన బహిరంగ సభలో తొలి విడత రైతు భరోసా నిధులను 1.50 కోట్ల ఎకరాలకు సీఎం విడుదల చేశారు. ఆ సమయంలో రూ.3,590 కోట్లను రైతుల అకౌంట్లలో జమ చేశారు.

రాష్ట్రంలోని సుమారు 73 లక్షల మంది రైతులు.. ఈ రైతు భరోసా పథకం కింద పెట్టుబడి సాయంగా ఎకరాకు రూ.6 వేల చొప్పున అందుకుంటున్నారు. అయితే గత నెలలో విడుదల చేసిన తొలి విడత రైతు భరోసా పథకంలో భాగంగా ప్రతీ రైతుకు ఒక ఎకరా చొప్పున పెట్టుబడి సాయాన్ని అందించగా.. మిగిలిన సొమ్మును ప్రభుత్వం రేపు జమ చేయనుంది. అయితే ఈ రెండు విడతలే కాకుండా త్వరలోనే మరో విడతలో రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేసేందుకు సర్కార్ కసరత్తులు చేస్తోంది. వీలైనంత త్వరగా రైతుల అకౌంట్లలో డబ్బులు జమ చేసేలా అధికారులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా.. కొత్తగా పట్టా పాస్ పుస్తకాలు వచ్చిన రైతులకు కూడా రైతు భరోసా పథకాన్ని అమలు చేసి వారి అకౌంట్లలో డబ్బులు జమచేయనున్నట్లు ప్రభుత్వం ఇటీవలె వెల్లడించింది. అయితే కొత్త పాస్ బుక్కులు కలిగిన రైతులు సుమారు 85 వేల మంది ఉన్నారని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. వీరిలో ఇప్పటికే 62 వేల మంది ఈ పథకం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.  

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Rythu Bharosa FundsTelangana Rythu Bharosa schemeRythu bharosa schemeGood news to FarmersRythu bharosa

