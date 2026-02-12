English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. నేడు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం?

Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. నేడు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం?

Telangana Govt Likely To Announce New Health Scheme For Govt Employees: న్యాయపరంగా.. హక్కుగా తమకు దక్కాల్సిన పథకాలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించకపోవడంతో తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్న ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు వినిపించబోతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. ఉద్యోగులకు సంబంధించి హెల్త్‌ కార్డులపై నేడు కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 12, 2026, 12:58 AM IST

Govt Employees: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. నేడు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం?

New Health Scheme: ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ సమస్యలు పరిష్కరించుకోకపోవడం.. డిమాండ్లు నెరవేర్చుకోకపోవడం జరుగుతోంది. తమకు న్యాయపరంగా.. హక్కుగా దక్కాల్సిన పథకాలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించకపోవడంతో తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్న ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు వినిపించిబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. నేడు ఉద్యోగులకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగుల సంచలన లేఖ.. పీఆర్‌సీ, పెండింగ్‌ డీఏల కోసం ఆల్టిమేటం

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు త్వరలో కొత్త ఆరోగ్య పథకం తీసుకువచ్చేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు ఉపాధ్యాయులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులకు కొత్త ఆరోగ్య పథకం అమల్లోకి తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే నేడు గురువారం కీలక సమావేశం జరగనుంది. హైదరాబాద్‌లోని సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు నేతృత్వంలో ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు సీఈవోతోపాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులు, ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు సమావేశం కానున్నారు. పాత ఆరోగ్య పథకంలో ఉన్న పలు లోపాలు, సమస్యలను సవరించనున్నారు. అనంతరం ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పింఛన్‌దారులకు కొత్త ఆరోగ్య పథకం ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేయనుంది.

Also Read: Municipal Elections: సంగారెడ్డిలో రెచ్చిపోయిన జగ్గారెడ్డి.. కరీంనగర్‌లో బీజేపీ శ్రేణులపై పోలీసుల దాడి

కొత్త ఆరోగ్య పథకాన్ని‘న్యూ ఎంప్లాయీస్‌ హెల్త్‌ స్కీం’గా పిలవనున్నారు. ఈ పథకం అమలు కోసం ఎంప్లాయీ హెల్త్‌ కేర్‌ ట్రస్ట్‌ (ఈహెచ్‌సీటీ) ఏర్పాటు కానుంది. నగదు రహిత ఆరోగ్య సేవలను రాజీవ్‌ ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్టు ద్వారా ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులకు అమలవుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఈ సేవలను ఉచితంగా అందించినప్పటికీ అవి నామమాత్రంగా అందుతున్నాయి.  ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఉద్యోగుల ఆరోగ్య కార్డులు చెల్లుబాటు కావడం లేదు. ఎందుకంటే సకాలంలో బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో ఉద్యోగుల కార్డులు ఆసుపత్రుల్లో పనిచేయడం లేదు. దీంతో ఆస్పత్రిలో చేరిన తర్వాత బిల్లులు చెల్లించి అనంరం రీయింబర్స్‌మెంట్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని చెబుతున్నాయి. అయితే అలా చేస్తుండగా బిల్లుల్లో సగం మొత్తం కూడా తిరిగి రాకపోవడంతో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Also Read: Tomorrow Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రేపు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?

ఉద్యోగ వర్గాల ఇబ్బందులను గమనించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్తగా ఆరోగ్య పథకం అమలుచేసేందుకు సిద్ధమైంది. అందులో భాగంగా నేడు సచివాలయంలో కీలక సమావేశం నిర్వహించనుంది. అయితే కొత్తగా తీసుకువచ్చే ఆరోగ్య పథకంలో ఉద్యోగుల బేసిక్‌ నుంచి ఒకటిన్నర శాతం నగదు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. దీనికి సంబంధించి మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. నేటి సమావేశంలో కొత్త ఆరోగ్య పథకంపై ఒక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

govt employeesBasic PayGovt teachersPensionersRetired Employees

