Raja Singh: కిషన్ రెడ్డిగారూ.. మీకు నా గతే పడుతుంది.!. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలపై రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Raja singh fires on central minister kishan reddy: నన్ను కుట్రలు చేసి ఎలా అయితే బైటకు పంపారో మీకు అదే గతి పడుతుందని గోషా మహాల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఈ క్రమంలో జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలలో బీజేపీ పక్కాగా ఓడిపోతుందన్నారు.  

Oct 14, 2025, 01:42 PM IST
Mla raja singh slams on central minister kishan reddy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. అన్నిపార్టీలు ఎన్నికల్లో గెలవాలని తమదైన శైలీలో ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నాయి. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ లు ఇప్పటికే అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించారు. దీంతో ప్రచార వేడి మరింతగా పెరిగింది. బీజేపీ అభ్యర్థిని ఇంకా ప్రకటించలేదు.    ఈ క్రమంలో తాజాగా.. గోషా మహాల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ మరోసారి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్ లో బీజేపీ ఓడిపోవడంఖాయమన్నారు.

కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిని టార్గెట్ గా చేసుకుని గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఓడిపోతే.. కిషన్ రెడ్డి బీజేపీ అగ్రనాయకత్వంకు ముఖం ఎలా చూపిస్తారని సెటైర్ లు వేశారు.

కిషన్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ పరిధిలోనే జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉందని రాజాసింగ్ అన్నారు. కిషన్ రెడ్డి గారూ, జూబ్లీహిల్స్‌లో మీరు బీఆర్ఎస్‌ను గెలిపిస్తారా లేక కాంగ్రెస్‌ను గెలిపిస్తారా?.. అంటూ ఏకీపారేశారు. ఇది మీ గౌరవానికి సంబంధించిన విషయమని రాజాసింగ్ వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాకుండా ఎంఐఎంతో.. కిషన్ రెడ్డి.. చీకటి ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారని అందుకే మజ్లీస్ అభ్యర్థిని ఫ్రకటించలేదన్నారు.

అంతటితో ఆగకుండా, తనపై వ్యక్తిగత కక్ష సాధింపు చర్యలు జరుగుతున్నాయని ఆరోపించారు. "నన్ను నాశనం చేసి బయటకు పంపించారు. ఏదో ఒక రోజు మీరు కూడా కచ్చితంగా వెళ్తారంటూ  కిషన్ రెడ్డిపై రాజాసింగ్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మరోవైపు గత కొంత కాలంగా కిషన్ రెడ్డి వర్సెస్ రాజాసింగ్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. జుబ్లిహిల్స్ బైపోల్స్ పై రాజాసింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పెనుదుమారంగా మారాయి. ఆయన గతంలో తెలంగాణ బీజేపీ నూతన అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావుపై కూడా కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో రాజాసింగ్ వ్యవహారం బీజేపీకి పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతుంది. 

 

