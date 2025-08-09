English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Latest Telugu News: 'లవ్ జిహాద్' ఉచ్చులో పడొద్దు.. రాఖీ పండుగ వేళ మహిళలకు రాజాసింగ్ పిలుపు..

Love Jihad News Latest: రక్షాబంధన్ వేల లవ్ జిహాద్ ఉచ్చులో పడద్దని గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ ఆడపడుచులు అందరికీ పిలుపునిచ్చారు. లవ్ జిహాద్ ద్వారా అనేకమంది మతమార్పిడి చేస్తున్నారని, కొంతమంది ఒక మతం నుంచి మరో మతానికి బలవంతంగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. అలాగే ఇలా చేసే వారిపట్ల అందరూ మహిళలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 9, 2025, 12:41 PM IST

Love Jihad Telugu News Latest: హిందూ సంప్రదాయాలను, ధర్మాన్ని నిలబెట్టడంలో ఎల్లప్పుడూ ముందుండే గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్.. ఈ రక్షాబంధన్‌ను పురస్కరించుకుని హిందూ మహిళలకు అత్యంత కీలకమైన సందేశాన్ని అందించారు. ఈ పండుగ కేవలం ఒక రాఖీ కట్టి తమ సోదరుల రక్షణను కోరుకోవడం మాత్రమే కాదని, తమ ఆత్మగౌరవాన్ని, సంస్కృతిని కాపాడుకోవడం కూడా అని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన 'లవ్ జిహాద్' అనే సామాజిక సమస్యపై తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

అనేకమంది అమాయక హిందూ మహిళలు, యువతులు, సోషల్ మీడియాతో పాటు ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా మతమార్పిడి ఉద్దేశంతో వచ్చే వారి ప్రేమ మాటలను నమ్మి మోసపోతున్నారని ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ అన్నారు. ఇది కేవలం ఒక ప్రేమ వ్యవహారం కాదని, ఒక వ్యూహాత్మక కుట్ర అని ఆయన ఆరోపించారు. 'లవ్ జిహాద్' అనేది ఒక మతం నుండి మరొక మతంలోకి బలవంతంగా మార్చడానికి, ఆ మహిళలను కేవలం ఒక సాధనంగా ఉపయోగించుకోవడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నం అని ఆయన అభివర్ణించారు.

రాజాసింగ్ తన ప్రసంగంలో ఈ విషయాన్ని వివరిస్తూ.. "హిందూ మహిళలు ఎప్పుడూ తమ మతం, సంస్కృతి, సంప్రదాయాల పట్ల పూర్తి అవగాహనతో ఉండాలి. ఎవరో ఇచ్చి తప్పుడు హామీలు, మాయమాటలు నమ్మి మీ జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దు. రక్షాబంధన్ అనేది మీ సోదరుడు మీకు అండగా ఉంటాడని చెప్పే పండుగ.. కానీ, నిజమైన రక్షణ మీ చేతుల్లోనే ఉంది. లవ్ జిహాద్ వంటి అరాచకాల నుంచి మిమ్మల్ని మీరే రక్షించుకోవాలి," అని పిలుపునిచ్చారు.

అలాగే, ఈ సమస్యపై తాము చేస్తున్న పోరాటానికి హిందూ మహిళలు సహకరించాలని కూడా రాజాసింగ్ కోరారు. ఇటువంటి సంఘటనలు తమ దృష్టికి వస్తే వెంటనే తమకు తెలియజేయాలని, అవగాహన లేని ఇతర మహిళలకు కూడా ఈ విషయాలను వివరించాలని సూచించారు. "ప్రతీ హిందూ మహిళ తన చుట్టూ ఉన్న వారిని, తన సోదరీమణులను జాగృతం చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇది కేవలం ఒకరిద్దరి సమస్య కాదు.. మన సమాజం, మన మతం ఎదుర్కొంటున్న అతి పెద్ద సవాలు," అని ఆయన అన్నారు.

ఈ పిలుపు వెనుక అనేకమంది హిందూ మహిళలు, సంస్థలు రాజాసింగ్‌కు మద్దతు తెలుపుతున్నాయి. ఈ విషయంపై అవగాహన కల్పించడం అవసరమని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే, కొంతమంది మాత్రం ఆయన వ్యాఖ్యలు సమాజంలో మతపరమైన విభేదాలను పెంచుతున్నాయని విమర్శిస్తున్నారు. ఏదేమైనా, రక్షాబంధన్ లాంటి పండుగ సందర్భంగా రాజాసింగ్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సమాజంలో పెద్ద చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

