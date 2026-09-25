/సర్కారు బడులకు డిప్యూటేషన్ల దెబ్బ.. గ్రామీణ విద్యపై నిర్లక్ష్యం నీడ.. మూత పడే స్థితికి పాఠశాలలు..!!

Government Schools: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచేందుకు ప్రభుత్వం పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితులు భిన్నంగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత, డిప్యూటేషన్లు, మౌలిక సదుపాయాల లోపం వంటి సమస్యలు ప్రభుత్వ బడులపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఫలితంగా కొన్ని పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోతుండగా, మరికొన్ని పాఠశాలలు విద్యార్థులు లేక మూతపడే పరిస్థితికి చేరుతున్నాయి. మేడ్చల్ మండల పరిధిలోని బర్మాజిగూడ, ఖాసింభాయ్ తండా, శహజాదిగూడ, గూడెంగడ్డ తండా ప్రాంతాల్లో గత విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థులతో కొనసాగిన పాఠశాలలు.. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో ఒక్క విద్యార్థి కూడా లేకపోవడంతో మూతపడినట్లు స్థానికంగా పేర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులలో తగ్గుతున్న ఆసక్తికి ఇది నిదర్శనంగా మారిందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
డిప్యూటేషన్లతో గ్రామీణ బడులకు ఇబ్బందులు
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు ఉపాధ్యాయులను కేటాయించినప్పటికీ, వివిధ కారణాలతో వారు ఇతర ప్రాంతాల్లో విధులు నిర్వహించడం సమస్యగా మారుతోందన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పట్టణాలు, మండల కేంద్రాలకు సమీపంలోని పాఠశాలల్లో పనిచేసేందుకు ఉపాధ్యాయులు ఆసక్తి చూపుతున్నారని, కొందరు డిప్యూటేషన్ల ద్వారా తమకు అనుకూలమైన ప్రాంతాలకు వెళ్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.
దీని ప్రభావం మారుమూల గ్రామాలు, తండాల్లోని పాఠశాలలపై పడుతోంది. ఇప్పటికే ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య తక్కువగా ఉన్న పాఠశాలల్లో డిప్యూటేషన్ల కారణంగా పరిస్థితి మరింత క్లిష్టంగా మారుతోంది. కొన్ని చోట్ల ఒకే ఉపాధ్యాయుడు ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు విద్యార్థులకు బోధించాల్సిన పరిస్థితి ఉందని చెబుతున్నారు. ఒకేసారి పలు తరగతులను నిర్వహించడంతో పాటు పాఠశాల రికార్డులు, ఇతర పరిపాలనా పనులను కూడా చూసుకోవాల్సి రావడంతో ఉపాధ్యాయులపై అదనపు భారం పడుతోంది. దీంతో ప్రతి తరగతికి తగినంత సమయం కేటాయించడం కష్టంగా మారుతోందని ఉపాధ్యాయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
బడులపై తల్లిదండ్రుల్లో తగ్గుతున్న నమ్మకం
ఉపాధ్యాయుల కొరతతో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల సమస్యలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. కొన్ని పాఠశాలల్లో భవనాల పరిస్థితి సరిగా లేకపోవడం, వర్షాకాలంలో ఇబ్బందులు తలెత్తడం, తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు వంటి కనీస సదుపాయాలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో లేకపోవడం వంటి సమస్యలు విద్యార్థులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నాయి. ప్రత్యేకంగా బాలికలకు అవసరమైన మరుగుదొడ్ల విషయంలో కూడా కొన్ని పాఠశాలల్లో సమస్యలు ఉన్నాయని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. మధ్యాహ్న భోజనం నాణ్యతపై కూడా అప్పుడప్పుడు ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. ఈ సమస్యలకు సకాలంలో పరిష్కారం లభించకపోవడం ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై తల్లిదండ్రుల విశ్వాసాన్ని ప్రభావితం చేస్తోందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ప్రైవేటు పాఠశాలల వైపు తల్లిదండ్రుల మొగ్గు
మరోవైపు ప్రైవేటు పాఠశాలలు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ తమ పరిధిని విస్తరిస్తున్నాయి. పాఠశాల బస్సులు, ఆంగ్ల మాధ్యమం, అదనపు కార్యకలాపాలు వంటి అంశాలను ప్రచారం చేస్తూ తల్లిదండ్రులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉచితంగా విద్య అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, చాలామంది తల్లిదండ్రులు అప్పులు చేసి అయినా పిల్లలను ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో చేర్పించేందుకు మొగ్గు చూపుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గిపోవడం ప్రభుత్వ పాఠశాలల నిర్వహణపైనా ప్రభావం చూపుతోంది. ఒకప్పుడు విద్యార్థులతో సందడిగా కనిపించిన పాఠశాలలు క్రమంగా ఖాళీగా మారడం, చివరకు మూతపడటం గ్రామీణ విద్యా వ్యవస్థ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను స్పష్టం చేస్తోంది.
ఖాళీల భర్తీతోనే సమస్యకు పరిష్కారం?
ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేయాలంటే కేవలం విద్యార్థుల నమోదును పెంచే కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం సరిపోదని విద్యారంగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. పాఠశాలల్లో అవసరమైన సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులు ఉండేలా చూడటం, డిప్యూటేషన్లను క్రమబద్ధీకరించడం, ఖాళీ పోస్టులను భర్తీ చేయడం, పాఠశాల భవనాలు మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం వంటి చర్యలు అవసరమని సూచిస్తున్నారు.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ బడులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి సమస్యలను గుర్తించి పరిష్కరిస్తేనే విద్యార్థులను తిరిగి ప్రభుత్వ పాఠశాలల వైపు తీసుకురావచ్చన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. లేదంటే ఉపాధ్యాయుల కొరత, మౌలిక వసతుల లోపం, ప్రైవేటు పాఠశాలల వైపు పెరుగుతున్న ఆకర్షణ వంటి అంశాలు కలిసి మరిన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల మనుగడను ప్రశ్నార్థకం చేసే అవకాశం ఉందని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి