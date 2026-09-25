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సర్కారు బడులకు డిప్యూటేషన్ల దెబ్బ.. గ్రామీణ విద్యపై నిర్లక్ష్యం నీడ.. మూత పడే స్థితికి పాఠశాలలు..!!

Zero Admissions Government Schools Telangana: మేడ్చల్ మండల పరిధిలోని బర్మాజిగూడ, ఖాసింభాయ్ తండా, శహజాదిగూడ, గూడెంగడ్డ తండా ప్రాంతాల్లో గత విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థులతో కొనసాగిన పాఠశాలలు.. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో ఒక్క విద్యార్థి కూడా లేకపోవడంతో మూతపడినట్లు స్థానికంగా పేర్కొంటున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 25, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:37 AM IST
సర్కారు బడులకు డిప్యూటేషన్ల దెబ్బ.. గ్రామీణ విద్యపై నిర్లక్ష్యం నీడ.. మూత పడే స్థితికి పాఠశాలలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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సర్కారు బడులకు డిప్యూటేషన్ల దెబ్బ.. గ్రామీణ విద్యపై నిర్లక్ష్యం నీడ.. మూత పడే స్థితికి పాఠశాలలు..!!
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