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తెలంగాణ ప్రభుత్వ టీచర్లకు జీతాలపై విమర్శల్లో నిజమెంత..? ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల ఉద్యోగులతో పోల్చితే ఎక్కువా..? తక్కువా..?

Government Teachers Salaries: టీచర్లకు అధిక వేతనాలు అందుతున్నాయని చులకన భావనతో విమర్శలు చేస్తుంటారు. అయితే  విద్యావేత్తలు మాత్రం ఈ వాదనతో ఏకీభవించడం లేదు. ఉపాధ్యాయుల విద్యార్హతలు, బాధ్యతలు, సమాజ నిర్మాణంలో వారి పాత్రను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే వారికి లభిస్తున్న వేతనాలు తక్కువే అని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 20, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:14 PM IST
తెలంగాణ ప్రభుత్వ టీచర్లకు జీతాలపై విమర్శల్లో నిజమెంత..? ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల ఉద్యోగులతో పోల్చితే ఎక్కువా..? తక్కువా..?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ ప్రభుత్వ టీచర్లకు జీతాలపై విమర్శల్లో నిజమెంత..? ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల ఉద్యోగులతో పోల్చితే ఎక్కువా..? తక్కువా..?
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