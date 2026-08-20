/తెలంగాణ ప్రభుత్వ టీచర్లకు జీతాలపై విమర్శల్లో నిజమెంత..? ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల ఉద్యోగులతో పోల్చితే ఎక్కువా..? తక్కువా..?

Government Teachers Salaries: ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల జీతాలపై సోషల్ మీడియాలోనూ, సామాన్య ప్రజల్లోనూ తరచూ చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది. టీచర్లకు అధిక వేతనాలు అందుతున్నాయని చులకన భావనతో విమర్శలు చేస్తుంటారు. అయితే విద్యావేత్తలు మాత్రం ఈ వాదనతో ఏకీభవించడం లేదు. ఉపాధ్యాయుల విద్యార్హతలు, బాధ్యతలు, సమాజ నిర్మాణంలో వారి పాత్రను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే వారికి లభిస్తున్న వేతనాలు తక్కువే అని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పలువురు విద్యావేత్తల అభిప్రాయం ప్రకారం సమాజంలో ఏ రంగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకున్న వ్యక్తినైనా పరిశీలిస్తే అతని విజయానికి మూలంలో ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉంటాడు. డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, శాస్త్రవేత్తలు, పరిపాలనా అధికారులు, రాజకీయ నాయకులు.. ఇలా ప్రతి వృత్తిలోనూ ఉన్న వ్యక్తుల జీవితాలను మలిచేది ఉపాధ్యాయుడేనని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు.
ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో టీచర్ల పోలిక సబబేనా..?
ఉపాధ్యాయుల వేతనాలను పరిశీలించే సమయంలో వారి విద్యా అర్హతలను కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణలో జూనియర్ అసిస్టెంట్ వంటి ఉద్యోగాలకు డిగ్రీ అర్హత సరిపోతే, ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడిగా నియామకం పొందడానికి DEd లేదా TTC, TET వంటి అదనపు అర్హతలు అవసరమవుతాయి. అంటే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ప్రవేశించడానికి ప్రత్యేక శిక్షణ, అర్హతలు తప్పనిసరి అవుతాయి.
తెలంగాణ PRC పే స్కేళ్లను పరిశీలిస్తే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ప్రారంభ పే స్కేల్ సుమారు రూ. 24 వేల నుంచి ప్రారంభం అయితే. SGT పే స్కేల్ రూ. 31 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఈ వ్యత్యాసాన్ని మాత్రమే ఆధారంగా చేసుకుని టీచర్లకు అత్యధిక జీతాలు వస్తున్నాయని చెప్పడం సరైన విశ్లేషణ కాదని విద్యా రంగ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఉపాధ్యాయులపై ఉండే బోధనా బాధ్యతలు, శిక్షణా అర్హతలు, సామాజిక బాధ్యతలు కూడా ఎక్కువగానే ఉంటాయని వారు చెబుతున్నారు. హైస్కూల్ స్థాయిలో పనిచేసే స్కూల్ అసిస్టెంట్లు డిగ్రీతో పాటు B.Ed, TET అర్హతలు పూర్తి చేసి ఉద్యోగంలోకి వస్తారు. వారి పే స్కేల్ కూడా అనేక గ్రూప్-2 స్థాయి ఉద్యోగుల పే స్కేళ్లకు సమానంగానే ఉంటుందని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ఇతర ఉద్యోగులతో పోల్చితే టీచర్లకు అదనపు బాధ్యతలు :
టీచర్ల పని కేవలం పాఠాలు చెప్పడమే కాదని విద్యావేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. విద్యార్థుల వ్యక్తిత్వ వికాసం, క్రమశిక్షణ, పరీక్షల నిర్వహణ, సమాధాన పత్రాల మూల్యాంకనం, తల్లిదండ్రులతో సమన్వయం, ప్రభుత్వ విద్యా కార్యక్రమాల అమలు వంటి అనేక బాధ్యతలను వారు నిర్వహించాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు. ఏ రంగంలోనైనా కొంతమంది పనితీరు తక్కువగా ఉండవచ్చని, అయితే దాని ఆధారంగా లక్షలాది మంది ఉపాధ్యాయుల సేవలను తక్కువగా అంచనా వేయడం సమంజసం కాదని వారు అంటున్నారు.
ప్రమోషన్ల విషయంలో కూడా ఉపాధ్యాయులు వేగంగా ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోలేరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. SGT నుంచి స్కూల్ అసిస్టెంట్గా, ఆపై హెడ్మాస్టర్ స్థాయికి చేరుకోవడానికి అనేక సంవత్సరాలు పడుతుందని గుర్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఇతర శాఖల ఉద్యోగులకు విభిన్న స్థాయిల్లో ప్రమోషన్లు లభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు.
ఇతర దేశాల్లో టీచర్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది.:
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చూస్తే ఫిన్లాండ్, నార్వే, స్వీడన్, అమెరికా, బ్రిటన్ వంటి దేశాల్లో ఉపాధ్యాయ వృత్తికి అత్యున్నత గౌరవం ఉందని విద్యావేత్తలు గుర్తు చేస్తున్నారు. విద్యా నాణ్యతలో ముందున్న దేశాలు ఉపాధ్యాయుల సామాజిక హోదాను కూడా అత్యంత గౌరవప్రదంగా చూస్తాయని వారు పేర్కొంటున్నారు. రేపటి పౌరులు, అధికారులు, శాస్త్రవేత్తలు, వ్యాపారవేత్తలు ఈరోజు పాఠశాలల్లోనే తయారవుతున్నారని, ఆ ప్రక్రియకు నాయకత్వం వహించేది ఉపాధ్యాయుడేనని వారు వివరిస్తున్నారు.దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే వృత్తిని గౌరవించకుండా, కేవలం జీతాల కోణంలో మాత్రమే చూడటం విద్యా వ్యవస్థను బలహీనపరుస్తుందని విద్యావేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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