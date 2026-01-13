English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana DA Hike: తెలంగాణ డీఏపై టీచర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆగ్రహం.. గత చెల్లింపులకే దిక్కులేదు

Telangana DA Hike: తెలంగాణ డీఏపై టీచర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆగ్రహం.. గత చెల్లింపులకే దిక్కులేదు

Govt Employees And Teachers Big Dissappoints On Telangana DA Hike And Also Pensioners: నెలల పాటుగా కాలయాపన చేస్తూ సంక్రాంతి పండుగకు విడుదల చేసిన తెలంగాణ కరువు భత్యం (డీఏ)పై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, టీచర్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గతంలో ప్రకటించిన ఏరియర్స్‌కు దిక్కులేదు ఇప్పుడు ఈ డీఏ చెల్లింపులు ఎప్పుడు చేస్తారని నిలదీస్తున్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 13, 2026, 10:57 AM IST

Trending Photos

Chiranjeevi Recent movies Pre Release Business:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా చిరంజీవి రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్..
7
Mana Shankara Varaprasad Garu Review
Chiranjeevi Recent movies Pre Release Business:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా చిరంజీవి రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్..
Jayasudha on Casting Couch: ఫిజికల్ గా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టినవారు.. 67 ఏళ్ల వయసులో జయసుధ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
5
Jayasudha
Jayasudha on Casting Couch: ఫిజికల్ గా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టినవారు.. 67 ఏళ్ల వయసులో జయసుధ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
6
Galaxy F07
Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
Mana Shankara Varaprasad Garu Review:‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. చిరంజీవి ముందున్న టార్గెట్ ఇదే..
6
Mana Shankara Varaprasad Garu Review
Mana Shankara Varaprasad Garu Review:‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్.. చిరంజీవి ముందున్న టార్గెట్ ఇదే..
Telangana DA Hike: తెలంగాణ డీఏపై టీచర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆగ్రహం.. గత చెల్లింపులకే దిక్కులేదు

Dearness Allowance: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన కరువు భత్యం (డీఏ)పై ఉద్యోగ వర్గాలు సంతృప్తి వ్యక్తం పరచడం లేదు. డీఏ విడుదల దసరాకు చేయాల్సి ఉండగా సంక్రాంతి విడుదల చేయడం వెనుక కుట్రకోణం ఉందని ఉద్యోగ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన డీఏలకు సంబంధించి ఏరియర్స్‌ పూర్తిగా చెల్లించలేదని.. ఇక ఇప్పుడు ప్రకటించిన డీఏ ఏరియర్స్‌ ఎప్పుడు వేస్తారని ఉద్యోగులు, టీచర్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించిన డీఏపై తెలంగాణ జాగృతి టీచర్ల సంఘం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై భారీ షాక్‌.. బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ నుంచి ఆటోమేటిక్‌ పేమెంట్‌

ప్రభుత్వం డీఏ కేవలం కంటితుడుపు చర్య మాత్రమేనని తెలంగాణ జాగృతి టీచర్స్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు వీరభద్రరావు మండిపడ్డారు. హైదరాబాద్‌లోని తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో టీజేటీఎఫ్ కోశాధికారి ఘనపురం దేవేందర్, రాష్ట్ర నాయకులు ఎస్ కే మస్తాన్‌తో కలిసి వీరభద్రరావు మీడియాతో మాట్లాడారు. 2023 జూలైలో ఇవ్వాల్సిన డీఏను ఇప్పుడు ప్రకటించి ఉద్యోగులకు ఏదో చేశామని రేవంత్‌ రెడ్డి గొప్పలు చెప్పుకోవడం విడ్డూరంగా ఉందని మండిపడ్డారు.

Also Read: Telangana Sankranti Gift: ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరాలు.. పండుగకు ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?

పెండింగ్‌లో ఉన్న మిగిలిన డీఏలు ఎప్పుడు చెల్లిస్తారో స్పష్టత ఇవ్వాలని తెలంగాణ జాగృతి డిమాండ్ చేసింది. పెరుగుతున్న ధరల నేపథ్యంలో ఉద్యోగులకు డీఏ ఇవ్వడం వారి హక్కు మాత్రమే తప్ప ఎలాంటి అదనపు ప్రయోజనం కాదు అనే విషయం గుర్తించాలని రేవంత్‌ రెడ్డికి హితవు పలికారు. ఉద్యోగులకు రూ.కోటి ప్రమాద బీమాపై స్పష్టత ఇవ్వాలని, ప్రీమియం ఎవరు చెల్లిస్తారనే విషయంపై క్లారిటీ ఇవ్వాలని జాగృతి టీచర్ల సంఘం ప్రతినిధులు కోరారు. ఉద్యోగులకు పీఆర్సీ అమలు చేయకుండా, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు ఇవ్వడం లాంటి కీలక సమస్యలను పక్కన పెట్టి  ఒక్క డీఏతో సరిపెట్టడం తగదని తప్పుబట్టారు. వెంటనే ఉద్యోగుల అన్ని సమస్యలు  పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు.

Also Read: France Groom: అక్కడ అబ్బాయి.. ఇక్కడ అమ్మాయి: ఒక్కటైన ఖమ్మం, ఫ్రాన్స్‌ ప్రేమ పక్షులు

డీఏపై ఉద్యోగ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆందోళన కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికీ పెరిగిన డీఏలకు సంబంధించి ఏరియర్స్ 17 ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్లు ఉండగా.. మరొక డీఏకు సంబంధించి 28 ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్లు ఉండగా.. ఇప్పుడు కొత్త డీఏకు 30 ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్లు ఏరియర్స్‌ ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు ఒక్క ఇన్‌స్టాల్‌మెంట్ కూడా ఖాతాలలో  జమ కాలేదు. డీఏ ఏరియర్స్ జమ చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర నిధులు లేవా? అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. డీఏలు ఇచ్చి ఉపయోగం ఏమిటని రేవంత్ రెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రిటైర్మెంట్ బకాయిలు ఏక మొత్తంలో చెల్లించాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

govt employeesGovt teachersPensionersDA hikeDearness allowance

Trending News