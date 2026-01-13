Telangana DA Hike: తెలంగాణ డీఏపై టీచర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆగ్రహం.. గత చెల్లింపులకే దిక్కులేదు

Dearness Allowance: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన కరువు భత్యం (డీఏ)పై ఉద్యోగ వర్గాలు సంతృప్తి వ్యక్తం పరచడం లేదు. డీఏ విడుదల దసరాకు చేయాల్సి ఉండగా సంక్రాంతి విడుదల చేయడం వెనుక కుట్రకోణం ఉందని ఉద్యోగ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన డీఏలకు సంబంధించి ఏరియర్స్ పూర్తిగా చెల్లించలేదని.. ఇక ఇప్పుడు ప్రకటించిన డీఏ ఏరియర్స్ ఎప్పుడు వేస్తారని ఉద్యోగులు, టీచర్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించిన డీఏపై తెలంగాణ జాగృతి టీచర్ల సంఘం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
ప్రభుత్వం డీఏ కేవలం కంటితుడుపు చర్య మాత్రమేనని తెలంగాణ జాగృతి టీచర్స్ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు వీరభద్రరావు మండిపడ్డారు. హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ జాగృతి కార్యాలయంలో టీజేటీఎఫ్ కోశాధికారి ఘనపురం దేవేందర్, రాష్ట్ర నాయకులు ఎస్ కే మస్తాన్తో కలిసి వీరభద్రరావు మీడియాతో మాట్లాడారు. 2023 జూలైలో ఇవ్వాల్సిన డీఏను ఇప్పుడు ప్రకటించి ఉద్యోగులకు ఏదో చేశామని రేవంత్ రెడ్డి గొప్పలు చెప్పుకోవడం విడ్డూరంగా ఉందని మండిపడ్డారు.
పెండింగ్లో ఉన్న మిగిలిన డీఏలు ఎప్పుడు చెల్లిస్తారో స్పష్టత ఇవ్వాలని తెలంగాణ జాగృతి డిమాండ్ చేసింది. పెరుగుతున్న ధరల నేపథ్యంలో ఉద్యోగులకు డీఏ ఇవ్వడం వారి హక్కు మాత్రమే తప్ప ఎలాంటి అదనపు ప్రయోజనం కాదు అనే విషయం గుర్తించాలని రేవంత్ రెడ్డికి హితవు పలికారు. ఉద్యోగులకు రూ.కోటి ప్రమాద బీమాపై స్పష్టత ఇవ్వాలని, ప్రీమియం ఎవరు చెల్లిస్తారనే విషయంపై క్లారిటీ ఇవ్వాలని జాగృతి టీచర్ల సంఘం ప్రతినిధులు కోరారు. ఉద్యోగులకు పీఆర్సీ అమలు చేయకుండా, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు ఇవ్వడం లాంటి కీలక సమస్యలను పక్కన పెట్టి ఒక్క డీఏతో సరిపెట్టడం తగదని తప్పుబట్టారు. వెంటనే ఉద్యోగుల అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
డీఏపై ఉద్యోగ వర్గాల్లో తీవ్ర ఆందోళన కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికీ పెరిగిన డీఏలకు సంబంధించి ఏరియర్స్ 17 ఇన్స్టాల్మెంట్లు ఉండగా.. మరొక డీఏకు సంబంధించి 28 ఇన్స్టాల్మెంట్లు ఉండగా.. ఇప్పుడు కొత్త డీఏకు 30 ఇన్స్టాల్మెంట్లు ఏరియర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు ఒక్క ఇన్స్టాల్మెంట్ కూడా ఖాతాలలో జమ కాలేదు. డీఏ ఏరియర్స్ జమ చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర నిధులు లేవా? అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. డీఏలు ఇచ్చి ఉపయోగం ఏమిటని రేవంత్ రెడ్డిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రిటైర్మెంట్ బకాయిలు ఏక మొత్తంలో చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
