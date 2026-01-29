English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కీలక నిర్ణయం.. పీఆర్‌సీ, ఈపీఎఫ్‌, డీఏ కోసం పోరాటం

Govt Employees Big Step For Pay Revision Committee EPF GPF And DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ అపరిష్కృత సమస్యలు, పెండింగ్‌లో ఉన్న డిమాండ్లపై భారీ పోరాటం ప్రారంభించారు. రెండు రోజులుగా ఉద్యోగులు పోరాటానికి దిగారు. పీఆర్‌సీ, ఈపీఎఫ్‌ జీపీఎఫ్‌ తదితర వాటి కోసం ఉద్యమం చేపట్టారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 29, 2026, 03:27 PM IST

Employees JAC Protest: మాయ మాటలతో నమ్మించి మోసం చేసిన రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. వేతన సవరణ సంఘంతోపాటు ఈపీఎఫ్‌ జీపీఎఫ్‌, డీఏ, పెండింగ్‌ బిల్లులపై రేవంత్ రెడ్డి తీరని మోసం చేయడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ నిరసనకు దిగారు. ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహంతో రెండు రోజులుగా పోరాటం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని మింట్‌ కాంపౌండ్‌లో చేస్తున్న భారీ నిరసనపై పూర్తి వివరాలు ఇవే.

Also Rad: Telangana PRC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..పీఆర్సీ అమలుపై ఆశలు గల్లంతు..ఎప్పటికి వచ్చే?!

మింట్ కాంపౌంట్‌లో తెలంగాణ విద్యుత్ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో  మహా ధర్నా జరుగుతోంది. విద్యుత్ సంస్థల యాజమాన్యాల వైఖరికి నిరసనగా ధర్నా చేస్తున్నారు. బదిలీల పాలసీపై యాజమాన్యం మొండి వైఖరికి నిరసనగా ఆందోళన చేపట్టారు. వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ) కమిటీ వేయాలని.. ఈపీఎఫ్ టు జీపీఎఫ్, అరిజన్ల గ్రెడ్ మార్పు చేయాలని విద్యుత్‌ ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ధర్నాలో విద్యుత్ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ నాయకులు సాయిబాబా ప్రసంగిస్తూ.. 'బదిలీల విషయంలో సిబ్బంది సమస్యలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలని డిప్యూటీ సిఎం భట్టి విక్రమార్కను కోరాం. యాజమాన్యం మొండి వైఖరిగా వ్యవహరిస్తోంది. కాబట్టి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మహా ధర్నా తలపెట్టాం' అని వివరించారు. తాము చేసే డిమాండ్లతో యాజమాన్యంపై ఎలాంటి భారం పడదని స్పష్టం చేశారు.

Also Read: Municipal Elections: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారా? ఇవి తెలుసుకోండి

జేఏసీ మరో నాయకుడు శివాజీ మాట్లాడుతూ.. 'కేవలం ఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో 10 వేల మందికి పైగా మహా ధర్నాకు తరలివచ్చారు. ఐఏఎస్ అధికారులు, ఉద్యోగులు సిబ్బంది, ప్రభుత్వం పక్షాన ఉండాలి కానీ వారు ఆ విషయాలనే పట్టించుకోవడం లేదు. సీఎండీ ప్రవర్తన జేఏసీ నేతలకు ఆందోళన కలిగించింది. సమస్యల పరిష్కారం కోసం స్పందించాలని కోరితే స్పందించడం లేదు. ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ అహంకారపూరిత వ్యవహారశైలితో వ్యవహరిస్తున్నారు' అని ఆరోపించారు. ఉద్యోగస్తులను, ఉద్యోగ సంఘాల నేతలను బానిసలుగా, ఆర్టిజన్‌లను కట్టు బానిసలుగా చూస్తున్నారని విమర్శించారు. 'సీఎండీ నేను నా ఇష్టం అన్న చందంగా వ్యవరిస్తున్నారు. ఎస్పీడీసీఎల్‌లో ఆంధ్రా ఆధిపత్యం కొనసాగుతుంది' అని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.

Also Read: Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం.. ఐదు చలాన్లు దాటితే లైసెన్స్‌ రద్దు

'సాధారణ బదిలీల పై యాజమాన్యానికి రెండు జేఏసీలు వినతిపత్రం ఇచ్చాయి. అన్ని సమస్యల పరిష్కారాల కోసం పనిచేస్తాం. బదిలీ పాలసీ అనేది చిన్న సమస్య ఆత్మగౌరవ సమస్య. కష్టపడి పని చేయడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదు. కానీ మా గౌరవాన్ని తగ్గించొద్దు. మా కష్టఫలితంగానే సంస్థ మనుగడ సాధిస్తోంది. ఇప్పటికైనా ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు చేయాలి'
- రత్నాకర్ రావు, విద్యుత్‌ ఉద్యోగుల జేఏసీ నాయకుడు

Pay Revision Committeegovt employeesHyderabadMint CompoundElectricity Employees

