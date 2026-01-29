Employees JAC Protest: మాయ మాటలతో నమ్మించి మోసం చేసిన రేవంత్ రెడ్డి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. వేతన సవరణ సంఘంతోపాటు ఈపీఎఫ్ జీపీఎఫ్, డీఏ, పెండింగ్ బిల్లులపై రేవంత్ రెడ్డి తీరని మోసం చేయడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ నిరసనకు దిగారు. ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహంతో రెండు రోజులుగా పోరాటం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోని మింట్ కాంపౌండ్లో చేస్తున్న భారీ నిరసనపై పూర్తి వివరాలు ఇవే.
మింట్ కాంపౌంట్లో తెలంగాణ విద్యుత్ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో మహా ధర్నా జరుగుతోంది. విద్యుత్ సంస్థల యాజమాన్యాల వైఖరికి నిరసనగా ధర్నా చేస్తున్నారు. బదిలీల పాలసీపై యాజమాన్యం మొండి వైఖరికి నిరసనగా ఆందోళన చేపట్టారు. వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్సీ) కమిటీ వేయాలని.. ఈపీఎఫ్ టు జీపీఎఫ్, అరిజన్ల గ్రెడ్ మార్పు చేయాలని విద్యుత్ ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ధర్నాలో విద్యుత్ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ నాయకులు సాయిబాబా ప్రసంగిస్తూ.. 'బదిలీల విషయంలో సిబ్బంది సమస్యలు పరిగణలోకి తీసుకోవాలని డిప్యూటీ సిఎం భట్టి విక్రమార్కను కోరాం. యాజమాన్యం మొండి వైఖరిగా వ్యవహరిస్తోంది. కాబట్టి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మహా ధర్నా తలపెట్టాం' అని వివరించారు. తాము చేసే డిమాండ్లతో యాజమాన్యంపై ఎలాంటి భారం పడదని స్పష్టం చేశారు.
జేఏసీ మరో నాయకుడు శివాజీ మాట్లాడుతూ.. 'కేవలం ఎస్పీడీసీఎల్ పరిధిలో 10 వేల మందికి పైగా మహా ధర్నాకు తరలివచ్చారు. ఐఏఎస్ అధికారులు, ఉద్యోగులు సిబ్బంది, ప్రభుత్వం పక్షాన ఉండాలి కానీ వారు ఆ విషయాలనే పట్టించుకోవడం లేదు. సీఎండీ ప్రవర్తన జేఏసీ నేతలకు ఆందోళన కలిగించింది. సమస్యల పరిష్కారం కోసం స్పందించాలని కోరితే స్పందించడం లేదు. ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ అహంకారపూరిత వ్యవహారశైలితో వ్యవహరిస్తున్నారు' అని ఆరోపించారు. ఉద్యోగస్తులను, ఉద్యోగ సంఘాల నేతలను బానిసలుగా, ఆర్టిజన్లను కట్టు బానిసలుగా చూస్తున్నారని విమర్శించారు. 'సీఎండీ నేను నా ఇష్టం అన్న చందంగా వ్యవరిస్తున్నారు. ఎస్పీడీసీఎల్లో ఆంధ్రా ఆధిపత్యం కొనసాగుతుంది' అని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
'సాధారణ బదిలీల పై యాజమాన్యానికి రెండు జేఏసీలు వినతిపత్రం ఇచ్చాయి. అన్ని సమస్యల పరిష్కారాల కోసం పనిచేస్తాం. బదిలీ పాలసీ అనేది చిన్న సమస్య ఆత్మగౌరవ సమస్య. కష్టపడి పని చేయడానికి ఎలాంటి ఇబ్బందీ లేదు. కానీ మా గౌరవాన్ని తగ్గించొద్దు. మా కష్టఫలితంగానే సంస్థ మనుగడ సాధిస్తోంది. ఇప్పటికైనా ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు చేయాలి'
- రత్నాకర్ రావు, విద్యుత్ ఉద్యోగుల జేఏసీ నాయకుడు
