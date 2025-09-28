Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. అనూహ్యంగా రేపు సెలవు?

Saddula Bathukamma Holiday: తెలంగాణ రాష్ట్ర పండుగ బతుకమ్మ. పూలను పూజించే గొప్ప పండుగ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. ఎంతో సంతోషంగా చేసుకునే బతుకమ్మ పండుగ రోజు సెలవు ఇవ్వాలనే డిమాండ్ వ్యక్తమవుతోంది. దసరాకు రెండు రోజుల ముందు సద్దుల బతుకమ్మ ఉంటుంది. బతుకమ్మలో చివరి రోజు సద్దుల బతుకమ్మ సెప్టెంబర్ 29వ తేదీన వచ్చింది. సద్దుల బతుకమ్మకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించాలని కొందరు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
సద్దుల బతుకమ్మ రోజే టీచర్లు ఉద్యోగం చేయాలా? హిందువుల పండగ అంటే చులకన భావం ఎందుకు? ఇతర మతస్తుల పండగల్లో ఇలాగే వ్యవహరిస్తారా? ఎలక్షన్ కమిషనర్ రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బతుకమ్మ పండగ సెలవు ఇవ్వాలని విశ్వ హిందూ పరిషత్ డిమాండ్ చేసింది. పటాన్చెరులో విశ్వహిందూ పరిషత్ (వీహెచ్పీ), బజరంగ్ కార్యకర్తలు మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ రాష్ట్ర పండుగ బతుకమ్మ గొప్ప జరుపుకుంటారు. అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో బతుకమ్మ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సంతోషమే కానీ స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైన టీచర్లకు బతుకమ్మ పండగ రోజు సోమవారం సెలవు లేకపోవడం సిగ్గుచేటు విషయం' అని వివరించారు.
'నవరాత్రులు జరుగుతున్నాయని ప్రభుత్వానికి తెలిసి, భక్తిశ్రద్ధలతో హిందూ సమాజం ఉంటుందని తెలిసినా ఎన్నికల దృష్ట్యా సోమవారం టీచర్లు అందరూ వృత్తి కి హాజరు కావాలని చెప్పడం ఎంత వరకు సమంజసం' అని విశ్వహిందూ పరిషత్ (వీహెచ్పీ), బజరంగ్ కార్యకర్తలు ప్రశ్నించారు. టీచర్ల ఇళ్లలో బతుకమ్మ పండుగ చేసుకోకూడదా అని ిలదీశారు. మంగళవారం తెలంగాణలో ఇంటి నుంచి పసుపు కుంకుమ వెళ్లకూడదని రాష్ట్రమంతటా సోమవారం చేసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. కాబట్టి సోమవారమే బతుకమ్మ సెలవు దినంగా ప్రకటించాలని విశ్వహిందూ పరిషత్ (వీహెచ్పీ), బజరంగ్ కార్యకర్తలు డిమాండ్ చేశారు.
ఇతర మతస్తుల పండగలకు ఇలాగే వ్యవహరిస్తుందా? కానీ హిందువుల పండగల విషయంలో ఇలా చేయడం ఎంత వరకు సమంజసం అని విశ్వహిందూ పరిషత్ ప్రాంత ధర్మ ప్రసార్ కో కన్వీనర్ మధురనేని సుభాష్ చందర్, వీహెచ్పీ సంగారెడ్డి జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఆర్వీఎస్ రవి, బజరంగ్ దళ్ సంగారెడ్డి జిల్లా సహ సంయోజక్ నాయికోటి మనోజ్ కుమార్ ప్రశ్నించారు. వెంటనే సోమవారం సెలవు దినంగా ప్రకటించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.
