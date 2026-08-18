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Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం.. ఇక రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్‌ భారీ తిరుగుబాటు

Govt Employees Sensation Decision Against Revanth Reddy: తమ న్యాయపరమైన డిమాండ్లు, సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తిరుగుబాటు ఎగురవేశారు. డీఏలు పెండింగ్‌, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌, పెండింగ్‌ బిల్లులు, పీఆర్‌సీ వంటివి పరిష్కరించకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 18, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:00 PM IST
Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం.. ఇక రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్‌ భారీ తిరుగుబాటు
Image Credit: Telangana Govt Employees Protest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంచలన నిర్ణయం.. ఇక రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్‌ భారీ తిరుగుబాటు
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