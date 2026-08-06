/Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా.. రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిరసన

Employees Massive Protest: అధికారంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తమను తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాలు తీవ్ర ఆందోళనతో ఉన్నారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వానికి పలురూపాల్లో నిరసనలు, ఆందోళనల రూపాల్లో తమ డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం డిమాండ్ చేయగా.. మరోసారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులు భారీ పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు. రేపు హైదరాబాద్లో పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులు ధర్నా చేపట్టారు. తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం మరోసారి రోడ్డెక్కనున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పెన్షనర్లకు నగదు రహిత ఆరోగ్య కార్డులు, పింఛన్ పెంపు తదితర డిమాండ్ల సాధన కోసం రేపు ప్రభుత్వ పింఛన్దారులు మహాధర్నా నిర్వహించనున్నారు. ఈ నెల 7వ తేదీన హైదరాబాద్లోని ఇందిరాపార్కు వద్ద తాము మహాధర్నా చేపడుతున్నట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వ పెన్షనర్స్ జేఏసీ ఛైర్మన్ కె.లక్ష్మయ్య ప్రకటించారు. ఆరు నెలల్లో నగదు రహిత ఆరోగ్య కార్డులు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ గడువు ముగిసినా కూడా ఇప్పటివరకు వాటిని ఇవ్వలేదని తెలిపారు. నగదు రహిత ఆరోగ్య కార్డుల విషయాన్నే మరచిపోయిందని విమర్శించారు.
ఉద్యోగులతోపాటు రిటైర్మెంట్ ఉద్యోగులకు ఫిట్మెంట్తో పీఆర్సీ, 15 రోజుల్లో డీఆర్, పెండింగ్ బకాయిల చెల్లిస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హామీలు ఇచ్చి తమను మభ్యపెట్టిందని తెలంగాణ ప్రభుత్వ పెన్షనర్స్ జేఏసీ ఛైర్మన్ కె.లక్ష్మయ్య తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా తమ అనుమతి లేకుండా పెన్షన్ నుంచి 1.5 శాతం కోత వేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం తమను మోసం చేసిందని.. తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం పోరాటం చేస్తామని తెలంగాణ ప్రభుత్వ పెన్షనర్స్ జేఏసీ ప్రతినిధులు పుల్లయ్య, భరత్రెడ్డి, రాజేంద్రబాబు, సత్యనారాయణ, నరేశ్ రాజు తదితరులు ప్రకటించారు. రేపటి మహాధర్నాకు పెద్ద ఎత్తున రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు.
మరో ఆందోళన
ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఆందోళన చేపట్టనుండగా మరో ఆందోళన కూడా జరగనుంది. రాష్ట్రంలోని ఆటో, క్యాబ్, లారీ, బస్సు తదితర వాహనాల డ్రైవర్లు తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఆందోళన చేపట్టానున్నారు. డ్రైవర్లకు సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతూ ఈ నెల 23వ తేదీన అర్ధరాత్రి నుంచి ఆటోడ్రైవర్లు నిరవధిక సమ్మె చేపట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్కుమార్, బీఆర్టీయూ ఆటో యూనియన్ అధ్యక్షుడు వి.మారయ్య, ఆటో డ్రైవర్ల జేఏసీ అధ్యక్షుడు బి.వెంకటేశం డ్రైవర్లకు ఆరోగ్య, ప్రమాద బీమా, పెన్షన్ తదితర సామాజిక భద్రతా పథకాలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.