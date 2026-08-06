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Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా.. రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిరసన

Tomorrow Retired Govt Employees Massive Protest: బాధ్యతాయుతంగా ఉద్యోగంలో ఉన్న సమయంలో ప్రభుత్వానికి పనిచేయగా.. రిటైరైన తర్వాత వారు తీవ్ర కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారు. తమను పట్టించుకోకపోవడంతో పింఛన్‌దారులు భారీ నిరసనకు దిగనున్నారు. అధికారంలోని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రేపు హైదరాబాద్‌లో పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులు భారీ ధర్నా చేయనున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 06, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:50 PM IST
Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా.. రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిరసన
Image Credit: Retired Govt Employees Massive Protest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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