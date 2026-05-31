/Govt Employees: రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం

Telangana Govt Employees: ఎన్నో హామీలు, ఎన్నో ఆశలు.. ఎన్నో డిమాండ్లు.. ఎన్నో సమస్యల పరిష్కారంపై హామీ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిలువునా మోసం చేస్తుండడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులతోపాటు ప్రభుత్వ మాజీ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో అధికారంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన కొత్త ఉద్యోగుల పథకం (నూతన ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్, హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్) అమలు విధానంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొత్త ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకంపై ఉపాధ్యాయ, ఉద్యోగ వర్గాలలో తీవ్ర గందరగోళానికి, ఆందోళనకు దారితీసింది. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు, టీచర్లు ప్రభుత్వానికి తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ముందస్తు సమాచారం.. స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు లేకుండా ఏకపక్షంగా ఉపాధ్యాయుల బేసిక్ పే నుంచి 1.5 శాతం నిర్బంధంగా జీతాల కోత విధించడాన్ని తప్పుబట్టారు. కొత్త ఆరోగ్య పథకంలో సీపీఎస్ (కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్) రిటైర్డ్ ఉద్యోగులపై ప్రభుత్వం అవలంభిస్తున్న సాంకేతిక వివక్షపై 'కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్' (టీఎస్సీపీఎస్ఈయూ) తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ప్రస్తుత కొత్త ఆరోగ్య పథకం విధానంలోని పలు అన్యాయమైన అంశాలను ఎండగట్టారు.
హెల్త్ కార్డుల మంజూరు, వాటి వినియోగంపై ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేయలేదని సీపీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం గుర్తుచేసింది. కొత్త ఆరోగ్య పథకం కింద ఏయే కార్పొరేట్, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో ఉచిత వైద్యం అందుతుందో స్పష్టమైన జాబితా లేదని.. ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఎలాంటి అధికారిక ఒప్పందాలు చేసుకోలేదని తెలిపింది. కనీసం ఉద్యోగుల సమ్మతి (ఆప్షన్) తీసుకోకుండా.. డీడీఓలకు సమాచారం ఇవ్వకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా వ్యవహరించిందని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కనీసం హెల్త్ కార్డులు చేతికి రాకముందే.. ముందస్తుగా వేతనాల్లో 1.5 శాతం కోత విధించడం అత్యంత అన్యాయమని ప్రకటించారు.
ప్రభుత్వం హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్లో తన వంతుగా జమ చేయాల్సిన 1.5 శాతం మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ నిధులను ముందస్తుగా జమ చేయలేదని సీపీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం తెలిపింది. ఒకపక్క కరువు భత్యాలు (డీఏలు) ఇవ్వకుండా.. కొత్త పీఆర్సీ ఊసెత్తకుండా ఇలా జీతాల్లో కోతలు పెట్టడం అక్షేపణీయమని సీపీఎస్ ఉద్యోగులు ఖండించారు. కొత్త ఆరోగ్య పథకంతో భవిష్యత్తులో రాష్ట్రంలోని 2.60 లక్షల మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులు, ఇప్పటికే రిటైరైన సుమారు 3 వేల మంది తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని 'టీఎస్సీపీఎస్ఈయూ' ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
'సాధారణ పాతన పింఛన్ పథకం (ఓపీఎస్) ఉద్యోగుల తరహాలో సీపీఎస్ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు పెన్షన్ పేమెంట్ ఆర్డర్ (పీపీఓ) నంబర్ ఉండదు. ఈ సాంకేతిక కారణాన్ని చూపుతూ రిటైర్డ్ సీపీఎస్ ఉద్యోగులను ఈ ఉచిత ఆరోగ్య పథకానికి దూరం పెట్టడం సరైనది కాదు' అని సీపీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం తెలిపింది. సర్వీసులో ఉన్నంత కాలం ప్రతి నెల మూల వేతనం నుంచి 1.5 శాతం నిధులు కట్ చేసి, రిటైర్ అయిన మరుక్షణం నుంచి హెల్త్ స్కీమ్ను వర్తింపజేయకపోతే రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల ఆరోగ్య భద్రతకు భరోసా ఏదని సంఘం ప్రశ్నించింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి గందరగోళ పరిస్థితులను అదుపు చేయాలని, ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను కాపాడాలని సీపీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం ప్రతినిధులు డిమాండ్ చేశారు. ఆసుపత్రులతో అధికారిక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని.. పూర్తి విధి విధానాలు పారదర్శకంగా ప్రకటించిన తర్వాతే ఉద్యోగుల సమ్మతితో ఈ పథకాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లాలని కోరారు. అప్పటివరకు వేతన కోతలను నిలిపివేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ప్రాన్ నంబర్ ద్వారా సీపీఎస్ పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబ సభ్యుల సమగ్ర డేటాలను ఐఎఫ్ఎంఐఎస్ మాడ్యూల్ ద్వారా సేకరించాలని సీపీఎస్ ఉద్యోగ సంఘం కోరింది. పీపీఓ నంబర్ లేకపోవడంతో వారి ప్రాన్ ఐడీల ఆధారంగానే వివరాలు అప్లోడ్ చేసుకునేలా సాఫ్ట్వేర్ వెసులుబాటు కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. రిటైర్డ్ సీపీఎస్ ఉద్యోగులకు నగదు రహిత వైద్యం వర్తించకపోతే ప్రస్తుతం విధుల్లో ఉన్న సీపీఎస్ ఉద్యోగుల ఖాతాల నుంచి కూడా ఎలాంటి డబ్బులను హెల్త్ ట్రస్ట్కు జమచేయవద్దని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, టీచర్లతోపాటు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు స్పష్టం చేశారు.