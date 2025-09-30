English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Seasonal Diseases: భారీ వర్షాల వేళ సీజనల్‌ వ్యాధులపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం హైఅలర్ట్‌

Seasonal Health Condition: భారీ వర్షాలు, వరదలతో సీజనల్‌ వ్యాధులు వ్యాపించే ప్రమాదం ఉండడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 30, 2025, 11:52 PM IST

Telangana Healty Ministry: వర్షాకాలంలో భారీ వర్షాలు, పారిశుద్ధ్యం, వరదలతో సీజనల్‌ వ్యాధులు వ్యాపించే ప్రమాదం ఉండడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎట్టకేలకు స్పందించింది. సీజనల్‌ వ్యాధులపై కీలక సమీక్ష అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రం లో ప్రజారోగ్య శాఖ సీజనల్ వ్యాధుల నిర్మూలనలో ముందస్తు నివారణ చర్యలు చేపట్టడంతో కేసుల సంఖ్య తగ్గుముఖం ఉందని ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలు మంత్రికి వివరించారు.

హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్ ఆరోగ్య శ్రీ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ కార్యాలయంలో మంగళశారం సీజనల్ వ్యాధుల నివారణపై సమీక్ష చేశారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో సీజనల్ వ్యాధుల నివారణపై ఏర్పాటు చేసిన పవర్ పాయింట్ ప్రదర్శనను మంత్రి తిలకించారు . సీజనల్ వ్యాధులు పూర్తి నియంత్రణలో ఉన్నాయని మంత్రికి ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు  వివరించారు. గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే సీజనల్ వ్యాధుల కేసులు  తగ్గుముఖం పట్టాయని సమీక్షలో డైరెక్టర్ అఫ్ హెల్త్ డా. రవీందర్ కుమార్ తెలిపారు.

'రాష్ట్రం లో ప్రజారోగ్య శాఖ సీజనల్ వ్యాధుల నిర్మూలనలో ముందస్తు నివారణ చర్యలు చేపట్టడంతో కేసుల సంఖ్య తగ్గుముఖం పట్టాయని మంత్రికి ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. సీజనల్ వ్యాధుల కట్టడిపై మంత్రి ఆదేశాల మేరకు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించి ప్రజల్లో అవగాహనను కల్పించామని వెల్లడించారు. సీజనల్ కేసులు నమోదు రహిత రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దాలని ఆరోగ్య శాఖ అధికారులను మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో అన్ని ఆసుపత్రులలో సీజనల్ రోగాలకు అవసరమైన మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయని సమీక్షలో మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహకు ఆరోగ్య అధికారులు వివరించారు.

టిమ్స్‌పై సమీక్ష
సనత్‌నగర్, కొత్తపేట్, అల్వాల్ టిమ్స్ హాస్పిటళ్లను కార్పొరేట్ హాస్పిటళ్లకు ధీటుగా తీర్చిదిద్దాలని ఆరోగ్యశాఖ ఉన్నతాధికారులను మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ ఆదేశించారు. ఏఐజీ, అపోలో, యశోద, నిమ్స్‌, ఎయిమ్స్ హాస్పిటళ్ల తరహాలో పరిశుభ్రత, పేషెంట్‌కేర్‌‌కు సమప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. నిమ్స్ తరహాలో టిమ్స్‌లలోనూ స్వయం పాలన వ్యవస్థ ఉండాలన్నారు.

