Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Khelo India Games 2026: హైదరాబాద్‌లో ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 2026.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు

Khelo India Games 2026: హైదరాబాద్‌లో ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 2026.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు

Govt of Telangana Review On Khelo India Youth Games 2026: క్రీడలకు విశేష ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం రానున్న ఖేలో ఇండియా యూత్‌ గేమ్స్‌ రాష్ట్రంలో నిర్వహణపై సమీక్ష చేసి భారీ ఏర్పాట్లకు ఆదేశించింది. హైదరాబాద్‌లో జరగనున్న ఈ దేశీయ క్రీడా పోటీలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం సమీక్ష చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 11, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:48 PM IST
Khelo India Games 2026: హైదరాబాద్‌లో ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 2026.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు
Image Credit: Khelo India Youth Games 2026 In Hyderabad

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Khelo India Games 2026: హైదరాబాద్‌లో ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 2026.. తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు
2
3
4
5