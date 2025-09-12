Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక సమీక్ష.. వివరాలు ఇవే!

Godavari Pushkaralu 2025: గోదావరి పుష్కరాలకు శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుక్రవారం సమీక్ష చేసింది. గోదావరి నదీ తీర ప్రాంతాల్లో పుష్కరాలకు చేయాల్సిన ఏర్పాట్లపై ప్రభుత్వం సమీక్ష చేసి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పుష్కరాల సందర్భంగా శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి పలు కీలక సూచనలు చేశారు. టెంపుల్ సెంట్రిక్ ఘాట్స్ అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యమివ్వాలని సూచించారు.
గోదావరి పరివాహక ప్రాంతంలో ప్రముఖ ఆలయాలను మొదటి ప్రాధాన్యతగా తీసుకుని శాశ్వత ఘాట్స్ నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చెప్పారు. బాసర నుంచి భద్రాచలం వరకు గోదావరి పరివాహకంలోని ఆలయాలను క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించి అనువైన వాటిని ఎంపిక చేయాలని తెలిపారు. బాసర, కాళేశ్వరం, ధర్మపురి, భద్రాచలంతో పాటు ఇతర ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శించి జాబితాను సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.
జాతీయ రహదారులు, రాష్ట్ర పరిధిలోని జాతీయ రహదారుల సమీపంలో ఉన్న గోదావరి పరివాహక ఆలయాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సీఎం సూచించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఘాట్లను విస్తరించడంతోపాటు రోడ్లు ఇతర సౌకర్యాలను శాశ్వత ప్రాతిపదికన పనులు చేపట్టేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని తెలిపారు. పుష్కరాల సమయంలో దాదాపు 2 లక్షల మంది ఒకేసారి ఘాట్స్ వద్ద స్నానాలు ఆచరించేందుకు వీలుగా ఉండేలా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పారు. ప్రతీ ఆలయానికి స్థానిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వేర్వేరరుగా ఘాట్స్ డిజైన్లు రూపొందించాలని సూచించారు. పర్యాటక శాఖ , నీటిపారుదల శాఖ, దేవాదాయ శాఖ సమన్వయంతో పనిచేయాలని అధికారులకు తెలిపారు.
