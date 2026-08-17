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పదేళ్ల క్రితం 200 మంది విద్యార్థులు.. ఇప్పుడు ఆ పాఠశాలలో మిగిలింది ఉపాధ్యాయురాలే..!!

Govt School Mulugu: 10ఏళ్ల కింద 200 మందికిపైగా విద్యార్థులతో కళకళలాడిన ఆ పాఠశాల నేడు బోసిపోయింది. ఇంగ్లీష్ మీడియంపై ఆసక్తితో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ప్రైవేట్ బడుల్లో  చేర్చారు. దీంతో ఆ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గి.. ఇప్పుడు కేవలం ఒక ఉపాధ్యాయురాలు మాత్రమే మిగిలారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 17, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:12 AM IST
పదేళ్ల క్రితం 200 మంది విద్యార్థులు.. ఇప్పుడు ఆ పాఠశాలలో మిగిలింది ఉపాధ్యాయురాలే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పదేళ్ల క్రితం 200 మంది విద్యార్థులు.. ఇప్పుడు ఆ పాఠశాలలో మిగిలింది ఉపాధ్యాయురాలే..!!
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