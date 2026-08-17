/పదేళ్ల క్రితం 200 మంది విద్యార్థులు.. ఇప్పుడు ఆ పాఠశాలలో మిగిలింది ఉపాధ్యాయురాలే..!!

Govt School Mulugu: ములుగు జిల్లా గోవిందరావుపేట మండలంలోని గాంధీనగర్ మండల పరిషత్ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల.. 10 సంవత్సరాల క్రితం 200 మందికిపైగా విద్యార్థులతో కళకళాడుతుండేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఇంగ్లీష్ మీడియంపై ఉన్న మక్కువతో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను క్రమంగా ప్రైవేట్ బడుల్లో చేర్పించారు. దీంతో అక్కడి పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చింది. గత ఏడాది 8 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఉండేవారు. వారికి బోధించేందుకు ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు ఉండేవారు.
ఈ విద్యా సంవత్సరం ఇద్దరు మాత్రమే మిగిలారు. అందులో ఒక ఉపాధ్యాయురాలిని వేరే పాఠశాలకు పంపించి.. ఒక ఉపాధ్యాయురాలిని మాత్రమే ఉంచారు. వేసవి సెలవుల్లో చేపట్టిన బడి బాట కార్యక్రమంలో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి సిద్ధార్ధరెడ్డి పాల్గొని ఇంటింటికి తిరిగి ప్రచారం చేశారు. పిల్లలను ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించాలని ఆయన కోరినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది. ఈ విద్యా సంవత్సరం 5వ తరగతిలో ఒకరు, 6వ తరగతిలో ఒకరితో బడి మొదలు అయ్యింది. ఉపాధ్యాయురాలు లక్ష్మీ దీర్ఘకాలిక సెలవుపై వెళ్లడంతో సమీపంలోని మాన్యతండా పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు రజియా బాయిని డిప్యుటేషన్ పై గాంధీనగర్ పాఠశాలకు పంపించారు అధికారులు. అయితే విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైన వారానికి 5వ తరగతి విద్యార్థి బడి మానేశాడు. మిగిలిన 6వ తరగతి విద్యార్థి కూడా వారం కిందట సమీపంలో మొద్దుగూడెంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరాడు. దీంతో ఇప్పుడా ఆ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలు ఒక్కరు మాత్రమే మిగిలారు. కొన్నేళ్ళ క్రితం వరకు వందలాది మంది విద్యార్థులతో కళకళలాడిన పాఠశాల నేడు బోసిపోయి కనిపించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
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