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‘అంగీ’ పైపైకి.. ‘లాగు’ జారిపోతోంది.. కొలతలు మారిన ప్రభుత్వ పాఠశాల యూనిఫామ్స్..!!

Govt School Uniform Issue Telangana: తెలంగాణలోని పలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో శుక్రవారం యూనిఫాం పంపిణీ చేశారు. అయితే కొలతల్లో భారీగా తేడాలు వచ్చాయి. చాలా మంది విద్యార్థులకు ఆ యూనిఫామ్స్ సరిపోలేదు. బాలికలకు కేటాయించిన యూనిఫామ్స్ కాస్త పర్వాలేదు అనిపించినా.. బాలురకు మాత్రం అధ్వాన్నంగా ఉన్నాయి. చొక్కాలు మరీ పొట్టిగా..బిగుతుగా.. మరికొందరికి మరీ పొడవుగా వదులుగా ఉండటంతో విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడ్డారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 15, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:08 AM IST
‘అంగీ’ పైపైకి.. ‘లాగు’ జారిపోతోంది.. కొలతలు మారిన ప్రభుత్వ పాఠశాల యూనిఫామ్స్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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‘అంగీ’ పైపైకి.. ‘లాగు’ జారిపోతోంది.. కొలతలు మారిన ప్రభుత్వ పాఠశాల యూనిఫామ్స్..!!
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