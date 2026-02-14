Telangana Govt Employees: కాంగ్రెస్ సర్కారు కొత్త హెల్త్ కేర్ స్కీమ్.!. భగ్గుమంటున్న ప్రభుత్వ , రిటైర్డు ఉద్యోగులు.. అసలు కారణం ఏమిటంటే..?..

Govt Teachers And Retired Employees protest on Telangana govt new health care scheme: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, రిటైర్డు ఉద్యోగుల కోసం కొత్తగా హెల్త్ కేర్ స్కీమ్ పథకంను తీసుకొచ్చింది. దీనిలో ఉద్యోగుల బేసిక్ పేలో 1.5 శాతాన్ని ఈ ఆరోగ్య పథకానికి చెల్లించేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మరోవైపు ఉద్యోగులు ఎంతైతే చెల్లిస్తారో అంతే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం కూడా చెల్లించాలని ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ వెల్లడించింది. కొత్త ఆరోగ్య పథకానికి ఉద్యోగులు ప్రతీ ఏటా రూ.528 కోట్లు చెల్లించనుండగా.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా తన వాటా గా మరో రూ.528 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఈహెచ్ఎస్ ట్రస్ట్ తెలిపింది.
దీనిపై ఉపాధ్యాయ, రిటైర్డు ఉద్యోగులు మండిపడుతున్నారు. కొత్త హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ పై పలు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిలో సడలింపులు కూడా ఉండాలన్నారు. అంతేకాకుండా.. ఇది ఉద్యోగి సంక్షేమమా? లేక జీతంపై భారమా? అంటూ తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు.
దీనిమీద ఉపాధ్యాయులు, పలు అనుమానాలను సంధించారు.
1. బేసిక్లో 1.5% కోత విధిస్తానడం కోత కాదని ఆర్థిక హింసగా అభివర్ణించారు.
ప్రభుత్వం ఒక్క DA ప్రకటించడానికి ఏళ్ల తరబడి వేచి చూపిస్తుంది. కానీ, జీతంలో కోత విధించడంలో మాత్రం ఇంత వేగం ఎందుకంటూ సీరియస్ అయ్యారు. బేసిక్ సాలరీలో 1.5% అంటే అది సామాన్య విషయం కాదని, ఉద్యోగులు కట్టే కేవలం రెండు నెలల మొత్తమే ఒక DA తో సమానమన్నారు. ఇది ఉద్యోగుల కుటుంబ ఆర్థిక ప్రణాళికను దెబ్బతీయడమే అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
2. విఫలమైన EHS.. నమ్మకం లేని ట్రస్ట్!
ప్రస్తుతం ఉన్న EHS (Employee Health Scheme) పరిస్థితి దయనీయంగా ఉందని, ప్రభుత్వ బకాయిలు చెల్లించకపోవడం వల్ల ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు బోర్డులు తిప్పేస్తున్నాయన్నారు
ప్రభుత్వానికే ఆసుపత్రులపై నియంత్రణ లేనప్పుడు, ఈ కొత్త ట్రస్ట్ మెరుగైన సేవలు అందిస్తుందని ఉద్యోగులు ఎలా నమ్మాలన్నారు.
3. వ్యక్తిగత పాలసీల కంటే ఖరీదైన 'ప్రభుత్వ పథకం'?
ఇప్పటికే మెజారిటీ ఉద్యోగులు తమ సొంత ఖర్చుతో రూ. 10 లక్షల వరకు వ్యక్తిగత హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కలిగి ఉన్నారని, ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన కోత ప్రకారం సగటున ఒక ఉద్యోగి ఏటా రూ. 15,000 నుండి రూ. 25,000 వరకు చెల్లించాల్సి వస్తుంది. బయట మార్కెట్ ధర కంటే ఎక్కువ చెల్లిస్తూ, ప్రభుత్వం ఇచ్చే అరకొర సేవలను పొందడం వెనుక తర్కం ఏంటో తెలియట్లేదన్నారు.
4. నిధుల దారిమళ్లింపుపై భయాందోళనలు!
GPF, TSGLI, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ చెల్లించడానికే ప్రభుత్వం నెలల తరబడి ఆలస్యం చేస్తోందని,
అటువంటప్పుడు ఈ ట్రస్ట్ నిధులు ఇతర అవసరాలకు మళ్లించబడవని గ్యారంటీ ఏమిటన్నారు. ప్రభుత్వం తన 1.5% వాటాను సమయానికి జమ చేస్తుందా..? దీనిపై లిఖితపూర్వక హామీ అవసరమన్నారు.
5. ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధం – ఉద్యోగుల ఓటింగ్ ఎక్కడ?
ఇది లక్షలాది మంది జీతాలపై ప్రభావం చూపే నిర్ణయమన్నారు. మరి యూనియన్ నాయకులు ఉద్యోగుల అభిప్రాయం అడగకుండా బేసిక్లో కోతకు ఎలా అంగీకరించారన్నారు. దీనిపై ప్రతి జిల్లా, మండల స్థాయిలో సర్వే లేదా ఓటింగ్ నిర్వహించాలన్నారు. ఉద్యోగి అనుమతి లేకుండా జీతంలో ఒక్క పైసా కోత విధించే హక్కు ఎవరికీ లేదన్నారు. దీనిపై వెంటనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పునారాలోచించాలన్నారు. గతంలో లాగే ఆరోగ్య భద్రతను ఉచితంగా అందించాలి. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చే హెల్త్ కార్డ్ వద్దు అనుకునే వారికి వారి జీతంలో కోత విధించకూడదన్నారు.
నిధుల భద్రతపై, 010 పద్దు ద్వారా నిధుల విడుదలపై స్పష్టమైన జిఓ ఇవ్వాలన్నారు. ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను పణంగా పెట్టి పథకాలు అమలు చేయడం భావ్యం కాదని, ప్రభుత్వం తక్షణమే పునరాలోచించాలని ఉద్యోగులు, రిటైర్డు టీచర్లు , ఉపాధ్యాయులు తీవ్రస్థాయిలో తమ నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
