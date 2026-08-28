Telangana Rakhi: తెలంగాణలో ఆత్మీయంగా 'రాఖీ'.. ప్రముఖులకు రాఖీలు కట్టిన మహిళలు

Telangana Rakhi Celebration: 'రాఖీ పౌర్ణమి' పండుగను పురస్కరించుకుని మంత్రి కొండా సురేఖ వివాదాలు పక్కనపెట్టి ముఖ్యమంత్రికి రాఖీ కట్టారు. జూబ్లీహిల్స్లోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లి కొండా సురేఖ బంగారు రాఖీ కట్టారు. మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ గద్వాల విజయలక్ష్మి, సభ్యులు, వివిధ కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, బ్రహ్మకుమారీస్, మహిళా కాంగ్రెస్ నాయకులు, మలక్పేట్లోని ప్రభుత్వ అంధుల పాఠశాల విద్యార్థినిలు ముఖ్యమంత్రికి రాఖీ కట్టారు. ఈ సందర్భంగా వారికి ముఖ్యమంత్రి కానుకలు అందించారు.
కిటకిటలాడిన హరీశ్ రావు నివాసం
బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావుకు రాఖీలు కట్టేందుకు మహిళలు పోటీ పడ్డారు. హైదరాబాద్ శివారులోని కోకాపేటలో ఉన్న మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నివాసం మహిళలతో కిటకిటలాడింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ మహిళా నాయకులతోపాటు రాష్ట్ర నలుమూలలా నుంచి వచ్చిన మహిళలు, వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థినులు హరీశ్ రావుకు రాఖీలు కట్టారు. అనంతరం వారి ఆశీర్వచనం పొందిన హరీశ్ రావు రాఖీలు కట్టిన వారికి కానుకలు అందించారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావుకు సత్యవతి రాథోడ్, తుల ఉమతోపాటు మరికొందరు ప్రముఖులు ప్రత్యేకంగా రాఖీ కట్టారు.
రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా అభిమానం, ప్రేమతో రాఖీలు కట్టిన సోదరీమణులకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు.
రాఖీ పండుగ అన్నాచెల్లెళ్ల బంధానికి ప్రతీక, ఇలాంటి పండుగను అందరూ ప్రేమ, అభిమానాలతో జరుపుకోవాలి. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు.#rakshabandhan #rakhi pic.twitter.com/AxCHL7mIWx
మల్లారెడ్డి రాఖీ పండుగ
రక్షాబంధన్ పురస్కరించుకొని మాజీ మంత్రి మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి, కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే, మల్కాజిగిరి ఎమ్మెల్యే మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డిలకు మహిళలు రాఖీలు కట్టించారు. అనంతరం మిఠాయిలు తినిపించగా సోదరీమణులకు కానుకలు అందించారు. ఈ సందర్భంగా మల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ... 'రక్షాబంధన్ అన్నాచెల్లెలు, అక్క తమ్ముడు మధ్య ఉన్న గొప్ప వారధి. రక్షాబంధన్క అక్కాచెల్లెలు వచ్చి రాఖీ కట్టడం సాంప్రదాయంగా వస్తుంది. నాకు మా సోదరీమణులంటే ఎంతో ఇష్టం. ఈ రాఖీ బంధానికి ప్రతి ఒక్కరూ విలువ ఇవ్వాలని మారుతున్న సమాజ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ రక్షాబంధన్ చేసుకోవాలి' అని తెలిపారు.
మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ
హైదరాబాద్లోని రాంనగర్లోని తన నివాసంలో రక్షాబంధన్ వేడుకల్లో మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ పాల్గొన్నారు. బ్రహ్మకుమారీలు, జీహెచ్ఎంసీ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు దత్తాత్రేయకు రాఖీ కట్టారు. ఈ వేడుకల్లో హైదరాబాద్ నగర్ మాజీ మేయర్ బండారు కార్తిక రెడ్డి, మహిళా మోర్చా సికింద్రాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షురాలు కేతినేని సరళ తదితరులు ఉన్నారు.
రాఖీ పండుగను పురస్కరించుకొని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావుకు స్థానిక మహిళలు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులురాఖీ కట్టారు. అనంతరం ప్రతి ఆడబిడ్డకు ఎమ్మెల్యే చీరలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అక్క చెల్లెలు అందరికీ రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రతి పురుషుడు అమ్మాయికి అండగా ఉండాలని వారిని అన్నింట్లో ప్రోత్సహించి ముందుకు వెళ్లేలా చూడాలని సూచించారు.
మంత్రి అడ్లూరి
రక్షాబంధన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ధర్మపురిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్కు స్థానిక మహిళా కౌన్సిలర్లు, ఇతర సోదరీమణులు రాఖీలు కట్టి రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ సోదరీమణులకు రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఈ పర్వదినం ప్రతి కుటుంబంలో ఆనందాన్ని నింపాలని ఆకాంక్షించారు. సోదరీమణుల ప్రేమాభిమానాలు, ఆశీర్వాదాలు తనకు ఎల్లప్పుడూ కొండంత అండగా ఉంటాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
కరీంనగర్లో
రక్షా బంధన్ సందర్బంగా కరీంనగర్లో తన సోదరి శైలజతో కేంద్ర హోమ్ శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ రాఖీ కట్టించుకున్నారు. ఈ వేడుకల్లో బండి సంజయ్ కుటుంబసభ్యులు పాల్గొన్నారు.
ఎమ్మెల్సీ కోదండరాం
కార్మిక సోదరీమణులతో ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కోదండరాం రక్షాబంధన్ వేడుకలు చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ జన సమితి పార్టీ కార్యాలయంలో ఆయనకు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు రాఖీలు కట్టారు. అనంతరం రాఖీలు కట్టిన సోదరీమణులకు చీరలను అందజేశారు.