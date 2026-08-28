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Telangana Rakhi: తెలంగాణలో ఆత్మీయంగా 'రాఖీ'.. ప్రముఖులకు రాఖీలు కట్టిన మహిళలు

Grand Celebration Raksha Bandhan In Telangana: తెలంగాణలో రాఖీ పండుగ ఆనందోత్సాహాల మధ్య ఆత్మీయంగా జరిగింది. ఆడబిడ్డలను గౌరవించే సంస్కృతి కలిగిన తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున రాఖీ పండుగ జరిగింది. అయితే ముఖ్యమంత్రితోపాటు పలువురు ప్రముఖులు కూడా రాఖీ పండుగలో పాల్గొన్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 28, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:20 PM IST
Telangana Rakhi: తెలంగాణలో ఆత్మీయంగా 'రాఖీ'.. ప్రముఖులకు రాఖీలు కట్టిన మహిళలు
Image Credit: Raksha Bandhan 2026 In Telangana

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Telangana Rakhi: తెలంగాణలో ఆత్మీయంగా 'రాఖీ'.. ప్రముఖులకు రాఖీలు కట్టిన మహిళలు
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