/లోటు వర్షపాతంతో తెలంగాణలో తగ్గిన భూగర్భ జల మట్టాలు..

Low Ground Water Levels: వర్షాలు కేవలం కొన్నిచోట్ల మాత్రమే పడడంతో నిరుడుతో పోలిస్తే భూగర్భ జలాలు భారీగా తగ్గాయి. గత ఏడాది జులైతో పోలిస్తే భూగర్భజల మట్టం 1.11 మీటర్లు తగ్గింది. నిరుడు జులైలో భూగర్భ జలాలు 8.37 మీటర్ల వద్దే లభ్యమైతే.. ఈ ఏడాది మాత్రం 9.48 మీటర్లకు పడిపోయాయి. వికారాబాద్ జిల్లాలో అయితే 14.39 మీటర్ల వద్దగానీ భూగర్భజలాల్లేవ్. మొత్తంగా 20 జిల్లాల్లో 5 నుంచి 10 మీటర్ల వద్ద.. 13 జిల్లాల్లో 10 నుంచి 15 మీటర్ల వద్ద భూమిలోపల నీళ్లు లభిస్తున్నాయి.
నిరుడుతో పోలిస్తే అత్యధికంగా హైదరాబాద్లో జలాలు పడిపోయాయి. సిటీలో నిరుడు ఇదే టైమ్కు 8.03 మీటర్ల వద్ద నీళ్లుండగా.. ఇప్పుడు 12.63 మీటర్లకు పడిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆదిలాబాద్లో 3.55 మీటర్లు పడిపోయాయి. ఆ జిల్లాలో 9.72 మీటర్ల వద్ద నీళ్లు ఉన్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో 2.56 మీటర్లు, భూపాలపల్లిలో 2.68 మీటర్లు, సిరిసిల్లలో 3.30 మీటర్ల మేర భూగర్భజలాలు పడిపోయాయి. కేవలం జనగామ, మెదక్, నాగర్కర్నూల్, నల్గొండ, యాదాద్రి జిల్లాల్లోనే పెరిగాయి. మిగతా అన్ని జిల్లాల్లోనూ 0.19 మీటర్ల నుంచి 4.22 మీటర్ల వరకు భూగర్భ జలాలు పడిపోయాయి.
వద్దన్నా వరికే మొగ్గు..
ఎల్నినో నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ముందు నుంచీ ఆరుతడి పంటలు వేయాలని రైతులకు చెబుతూ వచ్చింది. వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉండే అవకాశముందని తెలిపారు. వరిని వీలైనంత వరకు తగ్గించాలని సూచించింది. కానీ, గత ఏడాది ఇదే టైమ్తో పోలిస్తే ఈ ఏడాది కూడా అదే స్థాయిలో రైతులు వరి వేశారు. గత ఏడాది ఈ టైమ్ వరకు 39.48 లక్షల ఎకరాల్లో వరి నాట్లు పడ్డాయి. ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 35.13 లక్షల ఎకరాల్లో నాట్లు పడ్డాయి. అంటే ప్రభుత్వం, వ్యవసాయాధికారుల సూచనలను రైతులు పట్టించుకోలేదని స్పష్టమవుతున్నది. నాట్లు పడ్డాక తీరా ఇప్పుడు వర్షాల కోసం ఎదురు చూడాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే మళ్లీ వరుణుడు కరుణిస్తే తప్ప.. వరి జీవం పోసుకునేలా కనిపించడం లేదు.
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