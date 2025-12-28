English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • GTA Mega Convention 2025: ‘తెలంగాణ రైజింగ్ 2047’ లక్ష్యంగా గ్రాండ్‌గా GTA మెగా కన్వెన్షన్ 2025 ప్రారంభం

GTA Mega Convention 2025: ‘తెలంగాణ రైజింగ్ 2047’ లక్ష్యంగా గ్రాండ్‌గా GTA మెగా కన్వెన్షన్ 2025 ప్రారంభం

GTA Mega Convention 2025: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలంగాణ వాసులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చే లక్ష్యంతో నిర్వహిస్తున్న GTA మెగా కన్వెన్షన్ 2025 హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. 30 దేశాల నుంచి వేలాది మంది ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, సామాజిక ఐక్యత, ఆర్థిక ప్రగతికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కొత్త అవకాశాలను సృష్టించే వేదికగా ఈ కన్వెన్షన్ నిలుస్తోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 28, 2025, 07:48 PM IST

Trending Photos

Murari Movie: మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు డబుల్ ట్రీట్.. మురారి మూవీ రీరిలీజ్‌లో సర్‌ప్రైజింగ్ గిఫ్ట్..!
5
Murari movie
Murari Movie: మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్‌కు డబుల్ ట్రీట్.. మురారి మూవీ రీరిలీజ్‌లో సర్‌ప్రైజింగ్ గిఫ్ట్..!
Sobhita: నాగచైతన్య కన్నా అతన్నే ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డ శోభిత..!
5
Sobhita Dhulipala
Sobhita: నాగచైతన్య కన్నా అతన్నే ఎక్కువగా ఇష్టపడ్డ శోభిత..!
Actress: 1800 జీతం.. ఇల్లు రెంట్ కట్టడం కోసం.. అలాంటి పనులు చేసేదాన్ని.. ఫేమస్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ariyana Glory
Actress: 1800 జీతం.. ఇల్లు రెంట్ కట్టడం కోసం.. అలాంటి పనులు చేసేదాన్ని.. ఫేమస్ నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
New Year 2026 Zodiac Prediction: జనవరి 1న జరగనున్న అద్భుతం..2026 లో ఈ 3 రాశుల వాళ్లు పట్టిందల్లా బంగారం..!
5
January 1 Astrology
New Year 2026 Zodiac Prediction: జనవరి 1న జరగనున్న అద్భుతం..2026 లో ఈ 3 రాశుల వాళ్లు పట్టిందల్లా బంగారం..!
GTA Mega Convention 2025: ‘తెలంగాణ రైజింగ్ 2047’ లక్ష్యంగా గ్రాండ్‌గా GTA మెగా కన్వెన్షన్ 2025 ప్రారంభం

GTA Mega Convention 2025 In Hyderabad: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న తెలంగాణ వాసులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ (GTA) నిర్వహిస్తున్న “GTA మెగా కన్వెన్షన్ 2025” హైదరాబాద్‌‌లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఫైనాన్స్ డిస్ట్రిక్ట్‌లోని అక్షయ కన్వెన్షన్ సెంటర్ వేదికగా డిసెంబర్ 27, 28 తేదీల్లో రెండు రోజుల పాటు ఈ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ సంస్కృతి, సామాజిక ఐక్యత, ఆర్థిక ప్రగతికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కొత్త అవకాశాలను సృష్టించే వేదికగా ఈ కన్వెన్షన్ నిలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

తొలి రోజు జరిగిన ప్రారంభ కార్యక్రమానికి ఆధ్యాత్మిక గురువు త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి ఆశీస్సులు అందించారు. కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి, మంత్రి వివేక్ వెంకట్ స్వామి, ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్, ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రులు మల్లారెడ్డి, జి.జగదీష్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్ గౌడ్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు గువ్వల బాలరాజు, బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్ తదితర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. 30కి పైగా దేశాల నుంచి వేలాది మంది ప్రతినిధులు ఈ కన్వెన్షన్‌కు హాజరయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా GTA ఫౌండర్ అలుమల్ల మల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఈ కన్వెన్షన్ ఒక సాధారణ సమావేశం కాదని, తెలంగాణ భవిష్యత్తు దిశను నిర్దేశించే వేదికగా మారాలని ఆయన తన ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో స్థిరపడిన తెలంగాణ బిడ్డల అనుభవం, మేధస్సు, ఆర్థిక వనరులను రాష్ట్రాభివృద్ధికి ఉపయోగించడమే GTA ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు.  

ఈ భారీ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో USA ఫౌండర్ చైర్మన్ విశేశ్వర్ రెడ్డి కల్వల, ఇండియా ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాడురి, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ కంకణాల అభిషేక్ రెడ్డి, అడ్వైజరీ చైర్ ప్రతాప్ రెడ్డి పెండ్యాల, సహ వ్యవస్థాపకుడు శ్రవణ్ రెడ్డి పాడురు, USA ప్రెసిడెంట్ ప్రవీణ్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ ప్రెసిడెంట్ రాము ముండ్రాతి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.

కన్వెన్షన్‌లో భాగంగా తెలంగాణ జానపద, శాస్త్రీయ కళలకు విశేష ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. వంద మందికి పైగా కళాకారులు తమ కళా ప్రతిభతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. గాయని మంగ్లీ లైవ్ మ్యూజికల్ నైట్, మోహన భోగరాజు ప్రత్యేక ప్రదర్శన, అహా ఇండియన్ ఐడల్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గ్రాండ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ షో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అతిథుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన 35 రకాల సంప్రదాయ తెలంగాణ వంటకాలు అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాయి.

రెండో రోజు రియల్ ఎస్టేట్, స్టార్టప్‌లు, NRIలకు సంబంధించిన న్యాయ సమస్యలు, ఆరోగ్య రంగంలో జరుగుతున్న కొత్త ఆవిష్కరణలపై మాస్టర్‌ క్లాసులు, చర్చలు జరగనున్నాయి. “తెలంగాణ రైజింగ్ 2047” విజన్‌లో భాగంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి, పెట్టుబడుల ఆహ్వానం వంటి అంశాలపై ఈ వేదికపై చర్చలు జరగనున్నాయి. డిసెంబర్ 28 సాయంత్రం లైఫ్‌టైమ్ అచీవ్‌మెంట్ అవార్డులు, GTA కొత్త నాయకత్వ ప్రమాణ స్వీకారం, గ్రాండ్ లైవ్ కన్సర్ట్‌తో ఈ మహాసభలు ఘనంగా ముగియనున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలంగాణ బిడ్డలను ఒకే తాటిపైకి తీసుకొచ్చిన ఈ కన్వెన్షన్ హైదరాబాద్‌కు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.

Also Read:  Tula Rasi Horoscope: వారెవ్వా.. లైఫ్ టర్నింగ్ ఇయర్.. 2026లో తుల రాశికి రాజయోగం రావడాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు..!  

Also Read: Vrischika Rasi: అబ్బబ్బా లక్కే లక్కు.. 2026లో వృశ్చిక రాశి వారికి 50 ఏళ్ల తర్వాత అదృష్టం మహర్దశ పట్టబోతుంది!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

GTA Mega Convention 2025Telangana Rising 2047 VisionGTA Mega ConventionGlobal Telangana AssociationGTA

Trending News