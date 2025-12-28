GTA Mega Convention 2025 In Hyderabad: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న తెలంగాణ వాసులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ (GTA) నిర్వహిస్తున్న “GTA మెగా కన్వెన్షన్ 2025” హైదరాబాద్లో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఫైనాన్స్ డిస్ట్రిక్ట్లోని అక్షయ కన్వెన్షన్ సెంటర్ వేదికగా డిసెంబర్ 27, 28 తేదీల్లో రెండు రోజుల పాటు ఈ మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ సంస్కృతి, సామాజిక ఐక్యత, ఆర్థిక ప్రగతికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కొత్త అవకాశాలను సృష్టించే వేదికగా ఈ కన్వెన్షన్ నిలుస్తోంది.
తొలి రోజు జరిగిన ప్రారంభ కార్యక్రమానికి ఆధ్యాత్మిక గురువు త్రిదండి చినజీయర్ స్వామి ఆశీస్సులు అందించారు. కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి, మంత్రి వివేక్ వెంకట్ స్వామి, ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్, ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రులు మల్లారెడ్డి, జి.జగదీష్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్ గౌడ్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు గువ్వల బాలరాజు, బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్ తదితర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. 30కి పైగా దేశాల నుంచి వేలాది మంది ప్రతినిధులు ఈ కన్వెన్షన్కు హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా GTA ఫౌండర్ అలుమల్ల మల్లారెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఈ కన్వెన్షన్ ఒక సాధారణ సమావేశం కాదని, తెలంగాణ భవిష్యత్తు దిశను నిర్దేశించే వేదికగా మారాలని ఆయన తన ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాల్లో స్థిరపడిన తెలంగాణ బిడ్డల అనుభవం, మేధస్సు, ఆర్థిక వనరులను రాష్ట్రాభివృద్ధికి ఉపయోగించడమే GTA ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపారు.
ఈ భారీ కార్యక్రమాల నిర్వహణలో USA ఫౌండర్ చైర్మన్ విశేశ్వర్ రెడ్డి కల్వల, ఇండియా ప్రెసిడెంట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాడురి, ప్రెసిడెంట్ ఎలక్ట్ కంకణాల అభిషేక్ రెడ్డి, అడ్వైజరీ చైర్ ప్రతాప్ రెడ్డి పెండ్యాల, సహ వ్యవస్థాపకుడు శ్రవణ్ రెడ్డి పాడురు, USA ప్రెసిడెంట్ ప్రవీణ్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ ప్రెసిడెంట్ రాము ముండ్రాతి కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
కన్వెన్షన్లో భాగంగా తెలంగాణ జానపద, శాస్త్రీయ కళలకు విశేష ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. వంద మందికి పైగా కళాకారులు తమ కళా ప్రతిభతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. గాయని మంగ్లీ లైవ్ మ్యూజికల్ నైట్, మోహన భోగరాజు ప్రత్యేక ప్రదర్శన, అహా ఇండియన్ ఐడల్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గ్రాండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ షో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. అతిథుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన 35 రకాల సంప్రదాయ తెలంగాణ వంటకాలు అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నాయి.
రెండో రోజు రియల్ ఎస్టేట్, స్టార్టప్లు, NRIలకు సంబంధించిన న్యాయ సమస్యలు, ఆరోగ్య రంగంలో జరుగుతున్న కొత్త ఆవిష్కరణలపై మాస్టర్ క్లాసులు, చర్చలు జరగనున్నాయి. “తెలంగాణ రైజింగ్ 2047” విజన్లో భాగంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధి, పెట్టుబడుల ఆహ్వానం వంటి అంశాలపై ఈ వేదికపై చర్చలు జరగనున్నాయి. డిసెంబర్ 28 సాయంత్రం లైఫ్టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డులు, GTA కొత్త నాయకత్వ ప్రమాణ స్వీకారం, గ్రాండ్ లైవ్ కన్సర్ట్తో ఈ మహాసభలు ఘనంగా ముగియనున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలంగాణ బిడ్డలను ఒకే తాటిపైకి తీసుకొచ్చిన ఈ కన్వెన్షన్ హైదరాబాద్కు ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిందని నిర్వాహకులు తెలిపారు.
