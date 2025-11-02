English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Gurukula Students Video: లేడీ కానిస్టేబుల్ జుట్టుపట్టి ఈడ్చేసిన గురుకుల స్టూడెంట్స్.. షాద్ నగర్‌లో హైటెన్షన్.. వీడియో వైరల్..

Gurukula Students Video: లేడీ కానిస్టేబుల్ జుట్టుపట్టి ఈడ్చేసిన గురుకుల స్టూడెంట్స్.. షాద్ నగర్‌లో హైటెన్షన్.. వీడియో వైరల్..

Gurukula students protest in Shadnagar: రోడ్డు మీద విద్యార్థినులు నిరసనలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో అక్కడికి వచ్చిన లేడీ కానిస్టేబుల్ మీద విద్యార్థినులు ఫైర్ అయ్యారు. ఆమె జుట్టుపట్టుకుని ఈడ్చిపడేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 2, 2025, 01:45 PM IST
  • షాద్ నగర్ ఘటన..
  • లేడీ కానిస్టేబుల్ పై విద్యార్థినుల దాడి..

Trending Photos

Allu Sirish: ప్రియురాలు నయనికతో ఘనంగా అల్లు శిరీష్ ఎంగేజ్‌మెంట్.. ఫొటోలు చూశారా..?
5
Allu Sirish Engagement
Allu Sirish: ప్రియురాలు నయనికతో ఘనంగా అల్లు శిరీష్ ఎంగేజ్‌మెంట్.. ఫొటోలు చూశారా..?
Gold Rate Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు.. నవంబర్ 2వ తేదీ కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు గోల్డ్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు.. నవంబర్ 2వ తేదీ కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు గోల్డ్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?
Tripushkar Yoga 2025: పవర్‌ఫుల్ త్రిపుష్కర యోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి సంపదను ప్రసాదించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..
6
Tripushkar Yoga
Tripushkar Yoga 2025: పవర్‌ఫుల్ త్రిపుష్కర యోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి సంపదను ప్రసాదించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..
Anushka Shetty: ఆ సినిమాలో నటించినందుకు సంవత్సరమంతా ఏడ్చిన అనుష్క శెట్టి.. అలా చేయడం భరించలేకపోయా అంటూ..
5
Anushka Shetty
Anushka Shetty: ఆ సినిమాలో నటించినందుకు సంవత్సరమంతా ఏడ్చిన అనుష్క శెట్టి.. అలా చేయడం భరించలేకపోయా అంటూ..
Gurukula Students Video: లేడీ కానిస్టేబుల్ జుట్టుపట్టి ఈడ్చేసిన గురుకుల స్టూడెంట్స్.. షాద్ నగర్‌లో హైటెన్షన్.. వీడియో వైరల్..

Gurukula girls students protest in shadnagar rangareddy: రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ లో జాతీయ రహదారిపై హైటెన్షన్ వాతావరణం ఏర్పడింది. సోషల్ వెల్ఫేర్ కు చెందిన గురుకుల విద్యార్థినులు భారీగా రోడ్ల మీదకు చేరుకున్నారు. ప్రిన్సిపల్ శైలజ తమను వేదిస్తుందని, ఆమెను సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ విద్యార్థినులు నిరసనకు దిగారు.

Add Zee News as a Preferred Source

అంతే కాకుండా.. శైలజ తమ నుంచి అక్రమంగా ఫీజులు వసూలు చేస్తుందని, తమను వేధిస్తుందని ఆరోపించారు. తమకు ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్న ఎలాంటి సదుపాయాలు కూడా అందించడంలేదని తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ క్రమంలో హైవే మీద రచ్చ ఏర్పడటంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.

 

 ముందు అక్రమాలు ఆపండి, ఆ తర్వాత విద్యను అందించండి అంటూ ప్లకార్డుల ప్రదర్శనలు చేశారు. విద్యార్థినులకు, పోలీసులకు మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. దీంతో గురుకుల విద్యార్థినులపై పోలీసుల దౌర్జన్యంకు దిగారు. ఈ క్రమంలో రెచ్చిపోయిన విద్యార్థినులు.. మఫ్టీలో ఉన్న మహిళా కానిస్టేబుల్ పై దాడి చేశారు.

Read more: Ktr On Manuguru incident: మణుగూరు పార్టీ ఆఫీస్‌పై దాడి.. రంగంలోకి కేటీఆర్.. రేవంత్ సర్కారుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు..

అంతేకాకుండా.. ఆమెను జుట్టుపట్టుకుని ఈడ్చుకుని వెళ్లడంతో  అక్కడ ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. దీంతో భారీగా పోలీసు బలగాలు అక్కడకు చేరుకున్నాయి. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

ShadnagarGurukula girls studentsTelangana PoliticsGurukula girls protestCM Revanth Reddy

Trending News