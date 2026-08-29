/Gutha Sukender Reddy: కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిల వివాదం.!. మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Gutha Sukender Reddy Sensational Comments On Minister Konda Surekha row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం మంత్రి కొండా సురేఖ అంశంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇప్పటికే దీనిపై పీసీసీ డిసిప్లినరీ కమిటికి నివేదిక ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నిర్ణయం అంతిమమని సీఎం రేవంత్, పీసీసీ కూడా తెలిపింది. మరోవైపు ఇప్పటికే కొండా సురేఖ అంశంలో గతంలో కూడా వివాదం చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే . తాజాగా.. మంత్రి కొండా సురేఖ కూతురు కొండా సుష్మిత సీఎం రేవంత్ పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే.. కొండా మురళి సైతం డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కతో భేటీ అయ్యారు.
నిన్న రాఖీ వేళ కొండా సురేఖ సీఎం రేవంత్ కు రాఖీని కూడా కట్టారు. మరోవైపు డిసిప్లీనరి కమిటి నిర్ణయంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. దీనిలో భాగంగా.. తాజాగా.. మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖీందర్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
గీత దాటిన వారిపై వెంటనే వేటు వేయకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టమన్నారు. చిన్నరెడ్డి, మంత్రి కొండా సురేఖ లపై చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. అంతే కాకుండా.. ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండున్నర సంవత్సరాలు దాటిందని, క్యాబినెట్లో, ప్రభుత్వంలో మార్పులు రావాలన్నారు. కొత్తవారికి అవకాశాలు ఇవ్వాలన్నారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూప్ తగాదాలు తగ్గించాలని.. పార్టీలో క్రమశిక్షణ ముఖ్యమన్నారు. కేసీఆర్ కిట్ తప్ప అన్ని పథకాలు అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. పెన్షన్లు రూ.4,000కి పెంచాలి, రైతు భరోసా కొనసాగించాలన్నారు.
22Aను రద్దు చేయాలని, ఉచితాలు తగ్గించాలని కోరారు. అంతే కాకుండా.. ఉద్యమకారులకు న్యాయం చేయాలని, క్యాడర్లో అసంతృప్తిని బ్యాలెన్స్ చేయాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు సూచించారు. ఇవన్నీ చేస్తేనే మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామని మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి చిట్ చాట్ లో మాట్లాడారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook