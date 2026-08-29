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Gutha Sukender Reddy: కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిల వివాదం.!. మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Konda Surekha controversy: మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి చిట్ చాట్ లో మాట్లాడుతూ.. క్యాబినెట్‌లో, ప్రభుత్వంలో మార్పులు రావాలన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో గ్రూప్ తగాదాలు తగ్గించాలన్నారు. కేసీఆర్ కిట్  తప్ప అన్ని పథకాలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 29, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:42 PM IST
Gutha Sukender Reddy: కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిల వివాదం.!. మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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