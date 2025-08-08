Guvvala Balaraju: గువ్వల బాలరాజు మరో సంచలనం.. ఆ రోజున అధికారికంగా మరో పార్టీలోకి.. కీలక ప్రకటన..

Guvvala balaraju official statement on joining in bjp party: గువ్వల బాలరాజు ఇటీవల బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు అధికారంగా ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత దీనిపై తన రాజీనామా లేఖను గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ కు పంపించారు. అయితే.. తన ఆర్ ప్రవీణ్ కుమార్ కు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని అందుకే తనకు విలువ లేని చోట ఉండనని కూడా ఈ విధంగా వెళ్లిపోతున్నట్లు చెప్పారు.
మరోవైపున గువ్వల బాలరాజు మాట్లాడుతూ.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీలోకి విలీనం చేయబోతుందంటూ కూడా వార్తలు వస్తున్నాయన్నారు. దీంతో ఒక్కసారిగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఈ అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ క్రమంలో గతంలోనే గువ్వల బాలరాజు బీజేపీలోకి వెళ్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఆయన దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో క్లారీటీ ఇవ్వలేదు.
కార్యకర్తలతో చర్చించిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. అయితే.. తాజాగా.. గువ్వల బాలరాజు తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావుతో భేటీ అయ్యారు. ఆ తర్వాత తమ మధ్యలో కీలకమైన చర్చలు జరిగినట్లు చెప్పారు.
Read more: Bandi Sanjay Video: కేసీఆర్ కూతురు, అల్లుళ్లను వదల్లేదు.. ఫోన్ ట్యాపింగ్పై మరో బాంబు పేల్చిన బండి సంజయ్.. వీడియో ఇదే..
ఈ క్రమంలో సమావేశం అనంతరం.. గువ్వల బాలరాజు.. ఆగస్టు 10న తెలంగాణ రాష్ట్ర బేజేపీ అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు సమక్షంలో కాషాయ జెండా కప్పుకుంటున్నట్లు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. అదే విధంగా బీజేపీ సిద్దాంతం, లక్ష్యాలు నచ్చి మాత్రమే కాషాయ తీర్థం పుచ్చుకుంటున్నట్లు గువ్వల బాలరాజు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం తాను ఒక్కడినే బీజేపీలోకి చేరుతున్నట్లు తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook