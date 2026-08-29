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Harish Rao: ఒక్కొక్కరికీ రూ.66 వేలు బాకీ పడ్డ రేవంత్ రెడ్డి.. ఇచ్చేయాల్సిందే: హరీశ్ రావు

Harish Rao Alleges Revanth Reddy: అన్ని వర్గాలతోపాటు దివ్యాంగులను కూడా రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేశాడని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఆరోపించారు. పింఛన్లు పెంచుతామని చెప్పి ఒక్కొక్క దివ్యాంగుడికి రేవంత్ రెడ్డి రూ.66 వేలు బాకీ పడ్డాడని తెలిపారు. వెంటనే వారి పింఛన్లు పెంచాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 29, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:21 PM IST
Harish Rao: ఒక్కొక్కరికీ రూ.66 వేలు బాకీ పడ్డ రేవంత్ రెడ్డి.. ఇచ్చేయాల్సిందే: హరీశ్ రావు
Image Credit: Harish Rao

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Harish Rao: ఒక్కొక్కరికీ రూ.66 వేలు బాకీ పడ్డ రేవంత్ రెడ్డి.. ఇచ్చేయాల్సిందే: హరీశ్ రావు
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