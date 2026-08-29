/Harish Rao: ఒక్కొక్కరికీ రూ.66 వేలు బాకీ పడ్డ రేవంత్ రెడ్డి.. ఇచ్చేయాల్సిందే: హరీశ్ రావు

BRS Party: దివ్యాంగులపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి కనీస మానవత్వం లేదని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పింఛన్లు పెంచుతామని చెప్పి ఒక్కొక్క దివ్యాంగుడికి రేవంత్ రెడ్డి రూ.66 వేలు బాకీ పడ్డాడని తెలిపారు. ఆనాడు రూ.500 ఉన్న పెన్షన్ను కేసీఆర్ రూ.4,016 చేసి ఆదుకున్నారని గుర్తుచేశారు. ఎన్నికల సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చిన రూ.6,000 పెన్షన్ ఏది? బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు, ఉచిత బస్సు ఏమాయె అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు.
అందాల పోటీలకు, ఫుట్బాల్ సోకులకు డబ్బులుంటాయి కానీ పెన్షన్లకు ఉండవా అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిలదీశారు. రూ.30 వేల కోట్ల భూములు అమ్మాడు, వందల కోట్ల ఆస్తులు తమ్ముడికి కట్టబెట్టాడని విమర్శించారు. హామీలు అడిగితే తప్పుపడతారా..దివ్యాంగుల పక్షాన ఇందిరా పార్క్ వద్ద మహా ధర్నా చేస్తామని హెచ్చరించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దివ్యాంగులపై నిర్లక్ష్య వైఖరి వ్యవహరిస్తోందని.. హైదరాబాద్ హస్తినాపురంలోని జీఎస్ఆర్ కన్వెన్షన్ హాల్లో శనివారం దివ్యాంగుల సమర శంఖారావం సభ జరిగింది.
దివ్యాంగుల మీద కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి దయలేదు.
దివ్యాంగులకు ఇచ్చిన ఒక్క హామీ కూడా రేవంత్ ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదు.
రూ. 500 ఉన్న దివ్యాంగుల పెన్షన్ను కేసీఆర్ గారు రూ. 4,016 చేసిండు. రిజర్వేషన్లను పెంచిండు.
దివ్యాంగుల చట్టాన్ని మొట్టమొదటిగా అమలుచేసి, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అవార్డు… pic.twitter.com/PCXn3UaoqY
— BRS Party (@BRSparty) August 29, 2026
ఈ సందర్భంగా దివ్యాంగులను ఉద్దేశించి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మాట్లాడుతూ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. 'తెలంగాణలో ఉన్నది దయలేని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. దివ్యాంగులపై కనీస మానవత్వం కూడా లేనిది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. దివ్యాంగులను ఓటర్లుగా కాదు కుటుంబ సభ్యులుగా కేసీఆర్ చూసుకున్నారు' అని తెలిపారు. దివ్యాంగుల కోసమే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రూ.10,300 కోట్లు ఖర్చు చేసిందని గుర్తుచేశారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా దివ్యాంగులకు డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లలో 5 శాతం రిజర్వేషన్, విద్యా ఉద్యోగాల్లో 4 శాతం రిజర్వేషన్ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కల్పించింది అని వెల్లడించారు.
దివ్యాంగుల హక్కుల చట్టాన్ని దేశంలోనే అత్యుత్తమంగా అమలు చేసిన రాష్ట్రంగా 2015లోనే తెలంగాణ జాతీయ అవార్డు గెలుచుకుందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? రేవంత్ రెడ్డి దివ్యాంగుల పెన్షన్ను ఒక్క రూపాయి కూడా పెంచలేదని చెప్పారు. పైగా నెలనెలా ఇవ్వాల్సిన పెన్షన్ను ఒక నెల ఇస్తూ, ఇంకో నెల ఆపుతూ.. ఏకంగా మూడు నెలల పెన్షన్ ఎగ్గొట్టాడని మండిపడ్డారు.
ఒక్కొక్క దివ్యాంగుడు ఒక్కొక్క శక్తివంతుడు..
దివ్యాంగులను హేళన చేసిన వాడే అసలైన దివ్యాంగుడు!
త్వరలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్క్ వద్ద
దివ్యాంగుల తరపున నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతాం.
- మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే @BRSHarish 🔥 pic.twitter.com/T5sxvMmfa7
— BRS Party (@BRSparty) August 29, 2026
'దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, నెలకు రూ.6000 పెన్షన్, స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు, బ్యాక్లాగ్ పోస్టుల భర్తీ.. ఇలా ఎన్నికల ముందు ఎన్నో హామీలు ఇచ్చి దగా చేశారు. ఒక్క బ్యాక్లాగ్ పోస్టును కూడా భర్తీ చేయలేదు' అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. 'రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చి 33 నెలలు గడిచిపోయాయి. రాష్ట్రంలోని 5 లక్షల 11 వేల మంది దివ్యాంగులకు హామీ ఇచ్చిన నెలకు రూ.6000 చొప్పున లెక్కేస్తే.. ఒక్కొక్క దివ్యాంగుడికి ఈ ప్రభుత్వం ఏకంగా 66 వేల రూపాయలు బాకీ పడింది' అని వెల్లడించారు.
'ఎన్నికలు దగ్గర పడే సమయానికి ఆరు నెలల పెన్షన్లు విదిలించి ప్రజలను మభ్యపెట్టొచ్చు అనుకుంటున్నారేమో! దివ్యాంగులు మీ మోసాలను మర్చిపోరు. మిమ్మల్ని నమ్మరు' అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు బుద్ధి చెప్పారు. దివ్యాంగులకు పెన్షన్లు ఇవ్వడానికి ఈ ప్రభుత్వం వద్ద డబ్బులు లేవా? లేక మనసు లేదా? అని ప్రశ్నించారు. అందాల పోటీలకు, ఫుట్బాల్ సోకులకు, మూసీ సుందరీకరణకు వందల, లక్షల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? నిలదీశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పక్ష ఉపనేత సబితా ఇంద్రారెడ్డి, ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి, నాయకులు వాసుదేవ రెడ్డి, దేవీ ప్రసాద్, ఎర్రోళ్ల శ్రీనివాస్తోపాటు పెద్ద ఎత్తున దివ్యాంగులు పాల్గొన్నారు.