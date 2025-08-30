Brs harish rao sensational comments on urea shortage: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా యూరియా కోరతతో అన్నదాతలు తెగ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎక్కడ చూసిన కూడా ఆధార్ కార్డులు, చెప్పులు లైన్ లలో కన్పిస్తున్నాయి. తమ పంటలకు సరిపడా యూరీయాలను పంపిణి చేయాలని అన్నదాతలు తమ ఆవేదనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో యూరియా సమస్య పోలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ను, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీను ఏకీపారేస్తుంది.
తమ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న పదేళ్లు ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఇలాంటి ఘటనలు జరగలేదని, కాంగ్రెస్ రాగానే రైతన్నల్ని ఆగమాగం చేశారని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఇటు రేవంత్ అటూ కేంద్రంలో ఉన్న మోదీ సర్కారుపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నేటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో యూరీయాపై బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆందోళనలకు దిగారు. గన్ పార్క్ వద్ద నినాదాలు చేశారు.
అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిన పోలీసులను జీతాలు పెరిగాయా?
వాహనాల్లో కొట్టిస్తున్న పెట్రోల్ డబ్బులు ఇస్తున్నారా?
టీఏ, డీఏలు వచ్చాయా అంటూ సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్న హరీష్ రావు https://t.co/2wFy88K4I3 pic.twitter.com/IherHoKxnT
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 30, 2025
గణపతి బప్పా మోరియా, కావాలయ్యా యూరియా అంటూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినదించారు. అదే విధంగా.. అగ్రికల్చర్ కమిషనరేట్ దగ్గరకు వెళ్లి అక్కడ అధికారులకు వినతీపత్రం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో సచివాలయం వద్దకు చేరుకుని అక్కడ కూర్చుని అక్కడ కూడా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయడంతో పాటు, యూరియా కోరతకు గల కారణాలపై అసలు విషయాలు బైటపెట్టాలన్నారు.
రైతుల సమస్యలపై మాట్లాడే దమ్ము కాంగ్రెస్ కు లేదంటూ బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడ్డారు. ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీ సమావేశాల్ని 15 రోజులపాటు నిర్వహించాలని బీఆర్ఎస్ తరపున డిమాండ్ చేస్తున్నామని హరీష్ రావు, కేటీఆర్ అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లతో పాటు, మాజీ మంత్రులు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
Read more: Basar Saraswathi Temple: బాసర సరస్వతమ్మ ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టిన గోదారమ్మ
ఈ క్రమంలో హరీష్ రావు అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిన పోలీసులతో మీకు జీతాలు ఇస్తున్నారా..?.. అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిన పోలీసులను జీతాలు పెరిగాయా?.. వాహనాల్లో కొట్టిస్తున్న పెట్రోల్ డబ్బులు ఇస్తున్నారా?.. టీఏ, డీఏలు వచ్చాయా అంటూ వారిని అడిగారు. దీంతో పోలీసులు మౌనంగా ఉండిపోయారు. ఆ తర్వాత డీసీఎంలలో వారిని ఎక్కించారు. ఈ వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.