Harish Rao Video: అరెస్ట్‌ల కోసం వచ్చిన పోలీసులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఏమన్నారో తెలుసా..?.. వీడియో..

Harish rao and ktr arrested video:  మాజీ మంత్రులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో హరీష్ రావు తనదైన శైలీలో పోలీసులతో మాట్లాడుతూ వారిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 30, 2025, 02:36 PM IST
  • హరీష్ రావు, కేటీఆర్ ల అరెస్ట్..
  • యూరియా కోరతపై పెద్ద ఎత్తున నిరసన..

Harish Rao Video: అరెస్ట్‌ల కోసం వచ్చిన పోలీసులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఏమన్నారో తెలుసా..?.. వీడియో..

Brs harish rao sensational comments on urea shortage: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా యూరియా కోరతతో అన్నదాతలు తెగ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఎక్కడ చూసిన కూడా ఆధార్ కార్డులు, చెప్పులు లైన్ లలో కన్పిస్తున్నాయి. తమ పంటలకు సరిపడా యూరీయాలను పంపిణి చేయాలని అన్నదాతలు తమ ఆవేదనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో యూరియా సమస్య పోలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ ను, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీను ఏకీపారేస్తుంది.

తమ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న పదేళ్లు ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఇలాంటి ఘటనలు జరగలేదని, కాంగ్రెస్ రాగానే రైతన్నల్ని ఆగమాగం చేశారని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఇటు రేవంత్ అటూ కేంద్రంలో ఉన్న మోదీ సర్కారుపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నేటి నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో యూరీయాపై బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆందోళనలకు దిగారు. గన్ పార్క్ వద్ద నినాదాలు చేశారు.

 

 

 

గణపతి బప్పా మోరియా, కావాలయ్యా యూరియా అంటూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినదించారు.  అదే విధంగా.. అగ్రికల్చర్ కమిషనరేట్ దగ్గరకు వెళ్లి అక్కడ అధికారులకు వినతీపత్రం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో సచివాలయం వద్దకు చేరుకుని అక్కడ కూర్చుని అక్కడ కూడా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయడంతో పాటు, యూరియా కోరతకు గల కారణాలపై అసలు విషయాలు బైటపెట్టాలన్నారు.

రైతుల సమస్యలపై మాట్లాడే దమ్ము కాంగ్రెస్ కు లేదంటూ బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడ్డారు. ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీ సమావేశాల్ని 15 రోజులపాటు నిర్వహించాలని బీఆర్ఎస్ తరపున డిమాండ్ చేస్తున్నామని హరీష్ రావు, కేటీఆర్ అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లతో పాటు, మాజీ మంత్రులు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఈ క్రమంలో హరీష్ రావు అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిన పోలీసులతో మీకు జీతాలు ఇస్తున్నారా..?.. అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిన పోలీసులను జీతాలు పెరిగాయా?.. వాహనాల్లో కొట్టిస్తున్న పెట్రోల్ డబ్బులు ఇస్తున్నారా?.. టీఏ, డీఏలు వచ్చాయా అంటూ వారిని అడిగారు. దీంతో పోలీసులు మౌనంగా ఉండిపోయారు. ఆ తర్వాత డీసీఎంలలో వారిని ఎక్కించారు. ఈ వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్గా మారాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoUrea ShortageKTRTelangana Assembly sessionharish rao and ktr arrested

