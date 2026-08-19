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Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు హౌస్ అరెస్ట్.. కోకాపేట్ వద్ద హైటెన్షన్.. భారీగా చేరుకున్న పోలీసులు..

Harish rao house arrested: పోలీసులు భారీగా మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఇంటి వద్దకు చేరుకుని ఆయనను  హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు.  దీంతో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు  అక్కడకు చేరుకుని పోలీసులకు, ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 19, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:38 PM IST
Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు హౌస్ అరెస్ట్.. కోకాపేట్ వద్ద హైటెన్షన్.. భారీగా చేరుకున్న పోలీసులు..
Image Credit: harishraohousearrestkokapet

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు హౌస్ అరెస్ట్.. కోకాపేట్ వద్ద హైటెన్షన్.. భారీగా చేరుకున్న పోలీసులు..
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