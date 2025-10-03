English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Harish Rao: సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు భావితరాలకు అందించాలి: హరీశ్‌ రావు పిలుపు

Harish Rao Dussehra Celebrations: దసరా పండుగ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు చాలా గొప్పవని.. వాటిని భావితరాలకు నేర్పించాలని సూచించారు. దసరా వేడుకల్లో హరీశ్‌ రావు పాల్గొని సందడి చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 3, 2025, 10:19 AM IST

Trending Photos

Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
5
Happy Dussehra 2025
Happy Dussehra Wishes: మీ కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రుల కోసం దసరా శుభాకాంక్షలు, HD ఫోటోలు..
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
5
Happy Vijayadashami
Happy Vijayadashami Wishes: విజయదశమి పండగ స్పెషల్ విషెస్, కోట్స్, ఫొటోస్ మీకోసం..
Old 1 Rupee Coin Value: పాత రూ.1 నాణేలతో.. ఇలా రూ.25 లక్షలు పొందొచ్చు!
6
1 Rs Coin Value
Old 1 Rupee Coin Value: పాత రూ.1 నాణేలతో.. ఇలా రూ.25 లక్షలు పొందొచ్చు!
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
5
Airtel cheapest plans
Airtel: మిడిల్‌క్లాస్‌ ఫ్యామిలీస్‌కు ఎయిర్‌టెల్‌ భారీ శుభవార్త.. చౌకధరలకే రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌..!
Harish Rao: సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు భావితరాలకు అందించాలి: హరీశ్‌ రావు పిలుపు

Siddipet Dussehra: దసరా వేడుకల్లో భాగంగా సిద్దిపేట నర్సాపూర్ జమ్మి హనుమాన్ దేవాలయం వద్ద కాశీ గంగా హారతి కార్యక్రమం జరిగింది. అనంతరం రావణ దహన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'బతుకమ్మ, దసరా అనే సంస్కృతి సంప్రదాయాల పండుగ మన తెలంగాణ. వేలు పట్టుకొని బడికి ఎలా తీసుకెళ్తారో నేటి పిల్లలకు మన సంస్కృతి సంప్రదాయం అలా నేర్పించాలి' అని సూచించారు. 'భావి తరాలకు మనం ఇచ్చే సంపద సంస్కృతి.. సాంప్రదాయలేనని గుర్తుచేశారు. దేశ విదేశాల్లో మన పండగలను గొప్పగా చేసుకుంటారు. దసరా మనకు పెద్దలపై గౌరవాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. చెడును తొలగించి మంచిని నేర్పుతుంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KCR Dussehra: తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ దసరా పండుగ ఎలా చేసుకున్నారో చూడండి

'నర్సాపూర్‌లో దసరా ఉత్సవం ఘనంగా జరుగుతుంది. గంగా హారతి కార్యక్రమం పెట్టడం అభినందనీయం. కాశీలో గంగానది తీరాన జరిగే ఈ హారతి నేడు సిద్దిపేటలో జరగడం చాలా సంతోషం. కాశీ నుంచి పురోహితులు సిద్దిపేటకు వచ్చి హారతి ఇచ్చి కాశీనే తలపింపజేశారు. దసరా అంటేనే చెడుఫై మంచి విజయం. ధర్మం మీద న్యాయం గెలుస్తుంది అని అర్థం. సిద్దిపేట జిల్లా, సిద్దిపేటకు రైలు కల, మెడికల్ కాలేజీ అన్నీ తెచ్చుకున్నాం' అని హరీశ్ రావు వివరించారు.

Also Read: Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు పండుగ.. రేపు కూడా అన్నీ స్కూల్స్‌, కాలేజ్‌లకు సెలవు!

నిత్యం నిండుకుండలా జలకళతో ఉండే కాళేశ్వరం రంగనాయక సాగర్‌ని నిర్మించుకున్నామని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు గుర్తుచేశారు. రానున్న రోజుల్లో మరింత అభివృద్ధి చేసుకుందామని ప్రకటించారు.  'రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాలు ఆగంలో.. అయోమయంలో ఉన్నారు. వ్యాపారం లేదు, రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది' అని రేవంత్‌ రెడ్డి పాలన తీరుతో ఏర్పడిన పరిస్థితులను హరీశ్‌ రావు వివరించారు. అంతా మంచి జరగాలని.. మళ్లీ మంచి రోజులు రావాలని ఆకాంక్షించారు.

Also Read: KTR: బోరబండ యువకులకు కేటీఆర్‌ బంపరాఫర్‌.. తెలంగాణ భవన్‌ అప్పగింత

'జమ్మి పెట్టి తల్లిదండ్రులు ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి. పూలను పూజించే పండగ బతుకమ్మ పండగ తెలంగాణ సంస్కృతి. కుల మతాలకు అతీతంగా మనం పండగలు చేసుకుంటున్నాం. దేశ విదేశాల్లో బతుకమ్మ పండుగ చేసుకుంటున్నాం. పిల్లలకు చదువుతో పాటు మన సంప్రదాయం కూడా నేర్పించాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సూచించారు. రాష్ట్ర అంత సస్యశ్యామలంగా ఉండాలి.. అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని దేవుడు ని కోరుకుంటున్నా' అని తెలిపారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Dussehra celebrationsHarish RaoCulture And TraditionsFuture Generationbrs party

Trending News