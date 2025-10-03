Harish Rao: సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు భావితరాలకు అందించాలి: హరీశ్‌ రావు పిలుపు

Siddipet Dussehra: దసరా వేడుకల్లో భాగంగా సిద్దిపేట నర్సాపూర్ జమ్మి హనుమాన్ దేవాలయం వద్ద కాశీ గంగా హారతి కార్యక్రమం జరిగింది. అనంతరం రావణ దహన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'బతుకమ్మ, దసరా అనే సంస్కృతి సంప్రదాయాల పండుగ మన తెలంగాణ. వేలు పట్టుకొని బడికి ఎలా తీసుకెళ్తారో నేటి పిల్లలకు మన సంస్కృతి సంప్రదాయం అలా నేర్పించాలి' అని సూచించారు. 'భావి తరాలకు మనం ఇచ్చే సంపద సంస్కృతి.. సాంప్రదాయలేనని గుర్తుచేశారు. దేశ విదేశాల్లో మన పండగలను గొప్పగా చేసుకుంటారు. దసరా మనకు పెద్దలపై గౌరవాన్ని గుర్తు చేస్తుంది. చెడును తొలగించి మంచిని నేర్పుతుంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
Also Read: KCR Dussehra: తొలి సీఎం కేసీఆర్ దసరా పండుగ ఎలా చేసుకున్నారో చూడండి
'నర్సాపూర్లో దసరా ఉత్సవం ఘనంగా జరుగుతుంది. గంగా హారతి కార్యక్రమం పెట్టడం అభినందనీయం. కాశీలో గంగానది తీరాన జరిగే ఈ హారతి నేడు సిద్దిపేటలో జరగడం చాలా సంతోషం. కాశీ నుంచి పురోహితులు సిద్దిపేటకు వచ్చి హారతి ఇచ్చి కాశీనే తలపింపజేశారు. దసరా అంటేనే చెడుఫై మంచి విజయం. ధర్మం మీద న్యాయం గెలుస్తుంది అని అర్థం. సిద్దిపేట జిల్లా, సిద్దిపేటకు రైలు కల, మెడికల్ కాలేజీ అన్నీ తెచ్చుకున్నాం' అని హరీశ్ రావు వివరించారు.
Also Read: Tomorrow Holiday: విద్యార్థులకు పండుగ.. రేపు కూడా అన్నీ స్కూల్స్, కాలేజ్లకు సెలవు!
నిత్యం నిండుకుండలా జలకళతో ఉండే కాళేశ్వరం రంగనాయక సాగర్ని నిర్మించుకున్నామని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు. రానున్న రోజుల్లో మరింత అభివృద్ధి చేసుకుందామని ప్రకటించారు. 'రాష్ట్రంలో అన్ని వర్గాలు ఆగంలో.. అయోమయంలో ఉన్నారు. వ్యాపారం లేదు, రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది' అని రేవంత్ రెడ్డి పాలన తీరుతో ఏర్పడిన పరిస్థితులను హరీశ్ రావు వివరించారు. అంతా మంచి జరగాలని.. మళ్లీ మంచి రోజులు రావాలని ఆకాంక్షించారు.
Also Read: KTR: బోరబండ యువకులకు కేటీఆర్ బంపరాఫర్.. తెలంగాణ భవన్ అప్పగింత
'జమ్మి పెట్టి తల్లిదండ్రులు ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి. పూలను పూజించే పండగ బతుకమ్మ పండగ తెలంగాణ సంస్కృతి. కుల మతాలకు అతీతంగా మనం పండగలు చేసుకుంటున్నాం. దేశ విదేశాల్లో బతుకమ్మ పండుగ చేసుకుంటున్నాం. పిల్లలకు చదువుతో పాటు మన సంప్రదాయం కూడా నేర్పించాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సూచించారు. రాష్ట్ర అంత సస్యశ్యామలంగా ఉండాలి.. అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని దేవుడు ని కోరుకుంటున్నా' అని తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook