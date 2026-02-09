Harish Rao: కారు గుర్తు మీద గుద్దే ఓటుతో రేవంత్ రెడ్డికి గువ్వ పలగాలి: హరీశ్ రావు

Municipal Elections: 'ఓటుకు నోటు కేసులో రేవంత్ జైలుకు పోవడం ఖాయం అని.. అందుకే ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ను దగ్ధం చేశాడు. జైలుకు పోకుండా ఉండేందుకు సాక్ష్యాలు మాయం చేశాడు. ప్రమాదవశాత్తు జరిగింది కాదు.. రేవంత్ డైరెక్షన్లో జరిగిన ప్రమాదం అది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పునరుద్ఘాటించారు. 'ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ జరిగిన అగ్ని ప్రమాదం వెనుక రేవంత్ రెడ్డి హస్తం ఉంది. ఓటుకు నోటు కేసులో దొరికిపోయిన దొంగ. జైలుకు పోయే సమయం దగ్గరకు వచ్చింది.. అందుకే సాక్ష్యాలు మాయం చేసేందుకు హైదరాబాద్లో ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ను దగ్ధం చేశాడు' అని హరీశ్ రావు వివరించారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో మెదక్లో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు పర్యటించి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'పోలీసుల సహకారంతో ఈ కుట్ర పన్నాడు. హైదరాబాద్లో పేదల బతుకులు కూల్చాడు. జైలుకు పోకుండా ఉండేందుకు సాక్ష్యాలను మాయం చేశాడు. రేవంత్ డైరెక్షన్లో పోలీసులు చేసిన దహనకాండ. ఓటుకు నోటు కేసులో రేవంత్కు శిక్ష పడక తప్పడు, జైలుకు పోక తప్పదు' అని హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. రెండున్నరేండ్ల కాలంలో కాంగ్రెస్ చేసింది గుండు సున్నా అని తెలిపారు.
'మెదక్కు వచ్చేందుకు రేవంత్ రెడ్డికి ముఖం లేదు. ఏడుపాయల అమ్మవారి మీద ఒట్టు వేసి మాట తప్పడంతోనే భయం. రుణమాఫీ మాట తప్పి మోసం చేశాడు. రైతుబంధు ఎగ్గొట్టాడు.. ఎరువుల కరువు తెచ్చిండు రేవంత్ రెడ్డి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు. రేవంత్ బూతులు మాట్లాడటం తప్ప ఒక్క మంచి పని చేయలేదని ప్రకటించారు. 'రంజాన్ తోఫా, షాదీ ముబారక్, తులం బంగారం రేవంత్ రెడ్డి ఇవ్వలేదు. కానీ కేసీఆర్ గురుకులాలు, షాదీఖానా ఏర్పాటు చేశారు. కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీని సెక్యూలర్ పార్టీగా నిలబెట్టారు' అని గుర్తుచేశారు.
తెల్లవారితే కేసీఆర్ను తిడుతుంటాడు. కేసీఆర్ను తిడితే, హరీష్ రావును తిడితే పేదల కడుపు నిండుతుందా? అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలను రేవంత్ రెడ్డి దారుణంగా మోసం చేశాడని.. ఎస్సీ, బీసీ, ఎస్టీ పిల్లల చదువులను ఆగం చేశాడని.. బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ అని దగా చేశాడని వివరించారు. రెండు లక్షల ఉద్యోగాలను నిరుద్యోగులను మోసం చేశాడు.. మెదక్లో నీ పిట్ట బెదిరింపులకు, చిల్లర బెదిరింపులకు భయపడం అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హెచ్చరించారు. బిల్లులు మీ జేబుల నుంచి ఇస్తున్నారా? మీ జాగీరా? అని ప్రశ్నించారు. బరాబర్ బిల్లులు వస్తయి, కొట్లాడి సాధించుకుంటామని హరీశ్ రావు ప్రకటించారు.
