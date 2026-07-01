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రైతులను నిండా ముంచిన రేవంత్‌ రెడ్డిది రైతు వంచన ప్రభుత్వం.. హరీశ్‌ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం

Harish Rao Challenge About Farmers Welfare: ఎన్నికల్లో మాట ఇచ్చి తప్పిన మనిషి రేవంత్ రెడ్డి.. హామీ ఇవ్వకపోయినా ప్రజలకు కావాల్సింది అర్థం చేసుకొని రుణమాఫీ చేసిన నాయకుడు గొప్ప నాయకుడు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. మళ్లీ రైతు భరోసా పేరిట రైతులను ముంచేందుకు ప్రయత్నిస్తారని మండిపడ్డారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 01, 2026, 05:55 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:55 AM IST
రైతులను నిండా ముంచిన రేవంత్‌ రెడ్డిది రైతు వంచన ప్రభుత్వం.. హరీశ్‌ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం
Image Credit: Harish Rao SpeechSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రైతులను నిండా ముంచిన రేవంత్‌ రెడ్డిది రైతు వంచన ప్రభుత్వం.. హరీశ్‌ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం
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