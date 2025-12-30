English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BRS Party: నదీ జలాల్లో దొంగకు తాళం ఇచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి: హరీశ్‌ రావు

BRS Party: నదీ జలాల్లో దొంగకు తాళం ఇచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి: హరీశ్‌ రావు

Harish Rao Challenge To Revanth Reddy Fight Against Chandrababu: తెలంగాణ మీద ప్రేమ ఉన్నోడు అయితే రేవంత్‌ రెడ్డి కేంద్రం మీద యుద్దం చేయాలి.. ఏపీతో కొట్లాడాలి కానీ చంద్రబాబుకు దాసోహం కావొద్దని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు మండిపడ్డారు. తెలంగాణ ఉద్యమ ద్రోహి అయిన రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు జలద్రోహి అని ప్రకటించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 30, 2025, 08:28 PM IST

Trending Photos

Gold Mines: దేశంలో టాప్‌ -5 బంగారు గనులు ఇవే! ఇక్కడ తవ్వితే రూ.50 వేలకే తులం బంగారం
6
Gold mines
Gold Mines: దేశంలో టాప్‌ -5 బంగారు గనులు ఇవే! ఇక్కడ తవ్వితే రూ.50 వేలకే తులం బంగారం
Prabhas Saree Gift: పూలు, చాక్లెట్లతో కలిపి ప్రభాస్ వైట్ చీర ఇచ్చారు.. విషయం బయటపెట్టిన రిద్ధి కుమార్
5
Prabhas Saree Gift
Prabhas Saree Gift: పూలు, చాక్లెట్లతో కలిపి ప్రభాస్ వైట్ చీర ఇచ్చారు.. విషయం బయటపెట్టిన రిద్ధి కుమార్
Vaikuntha Ekadashi: పీరియడ్స్ సమయంలో ఏకాదశి ఉపవాసం ఉండవచ్చా..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?
6
Vaikunta ekadashi
Vaikuntha Ekadashi: పీరియడ్స్ సమయంలో ఏకాదశి ఉపవాసం ఉండవచ్చా..?.. పండితులు ఏంచెబుతున్నారంటే..?
Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!
7
Shukra Transit Shukra Graha Transit
Venus Transit : కొత్త యేడాదిలో శుక్రుడి అద్భుత సంచారం.. ఈ 3 రాశులు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..!
BRS Party: నదీ జలాల్లో దొంగకు తాళం ఇచ్చిన రేవంత్‌ రెడ్డి: హరీశ్‌ రావు

Telangana Bhavan: తెలంగాణ నీటి ప్రయోజనాలు కాపాడాలని రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హితవు పలికారు. అసెంబ్లీలో చిల్లర ప్రసంగం కాదు.. గోదావరి నల్లమలసాగర్‌కు వ్యతిరేకమని తీర్మానం చేయాలి' అని రేవంత్‌ రెడ్డికి హరీశ్ రావు సవాల్‌ చేశారు. ఢిల్లీకి కదులు, సీడబ్ల్యూసీ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేద్దాం పద అని కోరారు. నీళ్ల బాధ రేవంత్‌ రెడ్డికి ఏం తెలుసు? జూబ్లీహిల్స్ ప్యాలెస్‌లో కూర్చొని ఆంధ్రాకు, బాబుకు దాసోహం చేయడం కాదు రేవంత్ రెడ్డి' అని హరీశ్‌ రావు తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Harish Rao: తెలంగాణ ఉద్యమ ద్రోహి రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు జల ద్రోహి: హరీశ్‌ రావు

'ఏపీ ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న సమయంలో రాష్ట్ర విభజన చట్టానికి ట్రిబ్యునల్ అవార్డుకు వ్యతిరేకంగా పోలవరం విస్తరణ పనులు చేపట్టి, సామర్థ్యానికి మించి గోదావరి జలాలు తరలించే కుట్రలు చేసింది ఈ ఆదిత్యానాథ్ దాసే. పోలవరం బనకచర్ల, పోలవరం నల్లమల సాగర్ లింకు ప్రాజెక్టులకు తెరవెనుక సూత్రధారి ఆయనే' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు వెల్లడించారు. చంద్రబాబు ఆదేశాలతోనే రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదిత్య నాథ్ దాసును నీటి పారుదల శాఖ సలహాదారుడిగా నియమించుకున్నారు' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్యే హరీశ్‌ రావు తెలిపారు.

Also Read: Schools Holiday: జనవరి 1వ తేదీ అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

'ఆదిత్యానాథ్ దాస్ చంద్రబాబుకు దాసుడు అన్నది వాస్తవం. అసలు కమిటీనే వేయొద్దంటే, కమిటీ వేసినవు. ఆ కమిటీలో ఆదిత్యానాథ్ చైర్మన్? దొంగకు తాళం ఇచ్చినట్లే కదా? రేవంత్ కోవర్టు అనడానికి ఇంతకంటే సాక్షం ఏం కావాలి. రేవంత్ రెడ్డి ఉద్యమ ద్రోహి మాత్రమే కాదు, జల ద్రోహి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'ఏపీ ప్రభుత్వం 11.12.2025 చివరి తేదీతో టెండర్ వేస్తే, అది అయిపోయాక తెలంగాణ ప్రభుత్వం 16వ తేదీన కోర్టుకు వెళ్లింది. ఈ కేసు నీరు కార్చేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం 23.12.2025 నాడు కమిటీ వేసింది. ఒక పక్క కేసు వేస్తారు, మరో పక్క కమిటీ వేసి కేసు వీగిపోయేందుకు మీరే మార్గం సృష్టిస్తారు. రేపు కోర్టులో ఏపీ ఏమంటది? నీళ్ల వివాద పరిష్కారానికి మేం పరస్పరం చర్చించుకోవడానికి వీలుగా రెండు రాష్ట్రాల ప్రతినిధులతో కమిటీ వేసుకున్నాం. మేమే పరిష్కరించుకుంటాం అని చెబుతుంది. అప్పుడు ప్రభుత్వం వేసిన కేసులో బలం ఏముంటది? కోర్టు ఏం అంటది? పరస్పర చర్చల్లో పరిష్కరించుకొని రండి అంటది. కేసు వేసినప్పుడు కోర్టులో తేల్చుకో.. మళ్లీ కమిటీ ఎందుకు? చర్చలెందుకు? దానిలో ఆదిత్యనాథ్ దాస్ ఎందుకు? ఇదంతా డ్రామా? కొట్టినట్లు ఉండాలె దెబ్బ తాకద్దు' అని రేవంత్ రెడ్డి బండారాన్ని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు బయటపెట్టారు.

Also Read: Jubilee Hills MLA: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికపై భారీ ట్విస్ట్‌.. నవీన్ యాదవ్‌కు పదవీ గండం?

'ఆపినట్లు ఉండాలె ప్రాజెక్టు ఆగొద్దు. ఏపీ జలదోపిడి సాగాలె, తెలంగాణ నిండ మునగాలె' అని హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. 'తెలంగాణ మీద ప్రేమ ఉన్నోడు అయితే, కేంద్రం మీద యుద్దం చేయాలి. గోదావరి బనకచర్లకు అత్యంత కీలకమైన అనుమతి రానే వచ్చింది. ఈ ప్రభుత్వానికి సోయి లేదు.. మొద్దు నిద్ర నటిస్తున్నది. ఇందులో ఏముంది? 200 టీఎంసీలు తీసుకుపోయే అవకాశం ఉంది. వెసులుబాటు ఉందని క్లియర్‌గా చెప్పింది. ఈ లెటర్ వచ్చింది మీకు తెలుసా? తెల్వదా మీ ప్రభుత్వం పని చేస్తున్నదా? ఢిల్లీ మీటింగ్ అయిన 15 రోజులకే బనకచర్లకు అనుమతి వచ్చింది. ఆ మీటింగ్‌లో నువ్వు అంగీకరించడంతోనే అనుమతి వచ్చింది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.

'ధాన్యం కొనుగోలు చేయకుంటే మేం ఢిల్లీలో ధర్నా చేశం. 940 టీఎంసీల అనుమతులు కేసీఆర్‌ సాధించారు. సెక్షన్ 3 సాధించారు. నువ్వేమో ఆంధ్రాకు ఊడిగం చేస్తున్నావు. చంద్రబాబు చెప్పినట్లు చేస్తున్నావు. తెలంగాణకు ద్రోహం చేస్తున్నావు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 5నెలల కిందటే కేంద్ర జల సంఘం నుంచి అనుమతి వస్తే నువ్వేం చేస్తున్నావు?' అని రేవంత్‌ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు నిలదీశారు.

'తెలంగాణ ఉద్యమ ద్రోహి.. జల ద్రోహి రేవంత్‌ రెడ్డి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. బనకచర్ల విషయంలో నిద్ర లేపాం.. ఇప్పుడు కూడా లేపామని తెలిపారు. 'కమిటీ వేయకు, ఆదిత్య నాథ్ దాసును తొలగించు. కమిటీలో ముగ్గురు ఆంధ్రా మూలాలు ఉన్న వాళ్లను పెడితే తెలంగాణకు ఎలా న్యాయం జరుగుతుంది? అని ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నోరు పారేసుకోవడం తప్ప చేసేదేం లేదని చెప్పారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish Raobrs partyTelangana BhavanHyderabadKrishna Water Dispute

Trending News