  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Harish rao: కాంగ్రెస్ అరాచక వైఖరికి ఇది పరాకాష్ట.. బాల్క సుమన్‌ అరెస్ట్‌పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao reacts on balka suman arrest incident: కాంగ్రెస్ అప్రజాస్వామిక, అహంకార చర్యలను అడ్డుకున్నందుకు మాజీ ఎమ్మెల్యే, దళిత నాయకుడు బాల్క సుమన్‌ను అరెస్టు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నమన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వెంటనే ఆయన్ను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 18, 2026, 06:15 PM IST
  • బాల్కసుమన్ అరెస్ట్..
  • ఖండించిన హరీష్ రావు..

Harish rao comdemns on brs ex mla balka suman arrest incident: తెలంగాణలో మరోసారి హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో మంచిర్యాలోని క్యాతన్ పల్లిలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. మంత్రి వివేక్ వెంకట్ స్వామి కాన్వాయ్ పై బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు దాడులు చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. మరోవైపు బాల్క సుమన్ కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య తోపులాట , వాగ్వాదం జరిగింది. దీనిపై పోలీసులు ఇప్పటికే బాల్కసుమన్ తమ విధులకు ఆటంకం కల్గించాడని, మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి కాన్వాయ్ పై దాడులు చేసేలే కార్యకర్తల్ని ఉసిగొల్పాడని ఆరోపిస్తు కేసు నమోదు చేశారు. అనేక నాటకీయపరిణామల మధ్య ఈ రోజు బాల్కసుమన్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

ఆయన్ను అరెస్ట్ చేసేందుకు వెళ్లిన పోలీసులను బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారు. అయిన కూడా పోలీసులు బాల్కసుమన్ ను ఎత్తుకుని వచ్చి వాహనంలో ఎక్కించారు.  ఆస్పత్రిలో టెస్టులు చేసి కోర్టులో హజరుపర్చారు. బాల్కసుమన్ అరెస్ట్ తో క్యాతన్ పల్లిలో మరోసారి తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ అరెస్ట్‌ను హరీష్ రావు ఖండించారు. కాంగ్రెస్ అప్రజాస్వామిక, అహంకార చర్యలనుఅడ్డుకున్నందుకు మాజీ ఎమ్మెల్యే, దళిత నాయకుడు బాల్క సుమన్‌ను అరెస్టు చేసి నిర్బంధించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. బాల్క సుమన్‌ ను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. క్యాతన్‌పల్లిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి పూర్తి మెజార్టీ వచ్చిందని, కాంగ్రెస్‌ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేసిందన్నారు. అధికార, పోలీస్‌, ధన బలంతో చట్టాలు తుంగలో తొక్కారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు.

Read more: Balka Suman arrested: బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్‌ అరెస్ట్.. క్యాతన్ పల్లిలో మరోసారి హైటెన్షన్..

ఇది కాంగ్రెస్ అరాచక వైఖరికి పరాకాష్ట అని, కాంగ్రెస్ మార్క్‌ గూండాగిరి రాజ్యమేలుతోందన్నారు. హంగ్‌ వచ్చిన చోట కిడ్నాప్‌లు చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. అడ్డదారుల్లో చైర్మన్ పీఠాలు దక్కించుకుంటున్నారని మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే హరీష్‌రావు కాంగ్రెస్ పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
 

balka sumanBRS Harish RaoKyathanpallyMancherial Newsminister Vivek Venkat swamy

