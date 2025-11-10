Harish rao complaint to election commission on fake voter ids: జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలను అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ప్రచారం నిర్వహించాయి. మొత్తంగా ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకున్నారు. నేతల మధ్య మాటల యుద్దం కూడా పీక్స్ కు చేరింది. మరోవైపు రేపు మంగళవారం జూబ్లిహిల్స్ బై పోల్స్ జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారీ ఎత్తున నకిలీ ఓటర్ ఐడీలు కుప్పలుగా లభ్యం కావడంతో బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫేక్ ఓటర్ ఐడీ కార్డులు పంపిణీ చేసి దొంగ ఓట్లు వేయాలని చూస్తుంది
ఈ వీడియో ఆధారాలు అన్ని ఎన్నికల ప్రధాన అధికారికి చూపించి, వారి ఫోన్ కి కూడా పంపించాం
ఇన్ని దొంగ ఓటరు ఐడీ కార్డులు కుప్పలు కుప్పలుగా కనిపిస్తుంటే ఎన్నికల అధికారులు, పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు? - హరీష్… https://t.co/Pg7k6hlP1E pic.twitter.com/XcjgqhcG1q
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) November 10, 2025
ఈ ఫెక్ ఐటీల మీద నేరుగా తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదులు చేశారు. బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం అధికారుల దగ్గరకు వెళ్లి నకిలీ ఐడీలు కుప్పలు, కొన్ని చోట్ల అధికార పార్టీలకు చెందిన నేతలు ఓటర్లను ప్రభావితం చేసే విధంగా.. చీరలు, కుక్కర్లు,డబ్బులు పంచుతున్నారంటూ ఫిర్యాదులు చేశారు.
దీనిపై ఎన్నికల సంఘం అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. మరోవైపు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు.. ఎన్నికల అధికారులకు ప్రూఫ్ లు చూపించిన కూడా తగిన విధంగా స్పందిచటంలేదన్నారు. సీ విజిల్ యాప్ లో కంప్లైంట్ చేసిన అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని మండిపడ్డారు.
యూసుస్ గూడ పరిధిలో.. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్, పోలింగ్ బూత్ పక్కపక్కనే ఉన్నాయని అన్నారు. దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. మరికొని చోట్ల సెన్సిటివ్ బూతులు ఉన్నాయని, అక్కడ సెంట్రల్ బలగాలు పెట్టాలన్నారు. ఓటర్ల ఐడెంటిటీ గుర్తించిన తరవాత లోపలికి అనుమతించాలన్నారు. బయటనే వారిని ఆధార్ కార్డుతో వెరిఫై చేసి పంపాలన్నారు. తాము ఓటర్లకు ప్రభావితం చేసేందుకు ప్రయత్నించిన అన్ని కుట్రలను.. అన్ని ఆధారాలను ఎలక్షన్ కమిషన్ కు పంపించామన్నారు.
ఫేక్ ఐడి కార్డులు కుప్పలుకుప్పలు గా బయటికి వస్తున్నాయన్నారు. అదే విధంగా.. ఎన్నికల అధికారులు వాటినీ ఎందుకు కట్టడి చేయలేదన్నారు. మరోవైపు అబ్జర్వర్ లు ఉన్న ఏంచేస్తున్నారని ఏకీపారేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఇప్పుడు.. ఆరు గ్యారంటిల మీద రివ్యూ చేస్తున్నడు.. రెండేళ్లలో ఎందుకు రివ్యూ చేయలేదన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డికి ఓటమి భయంతో చెమటలు పడుతున్నాయన్నారు. ఓడిపోతున్నామనే భయంతో ఆదరాబాదరాగా రివ్యూలు చేస్తున్నారన్నారు. ఎన్నికలు సజావుగా జరిగేలా ఎలక్షన్ కమిషన్ చర్యలు చేపట్టాలని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కోరారు.
