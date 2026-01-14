Harish Rao: పరాకాష్టకు రేవంత్ రాజకీయ వికృత క్రీడ.!. జర్నలిస్టుల అరెస్టులపై భగ్గుమన్న హరీష్ రావు..

Harish rao condemns arrest of journalists in midnight: తెలంగాణలో ఒక సీనియర్ మంత్రి,మరో ఐఏఎస్ అధికారిపై లింక్ లు పెడుతు కొన్ని మీడియాలు కథనాలు ప్రచురించాయి. దీనిపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీరియస్ అయ్యింది. సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను ఏర్పాటు చేసింది. దీనిలో భాగంగా కొంత మందిమీడియా జర్నలిస్టులపై పోలీసులు అర్దరాత్రి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఎయిర్ పోర్టుల్లొ, కొంత మంది ఇంటికి వెళ్లి రాత్రిపూట అరెస్టులకు పాల్పడ్డారు. దీనిపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అపోసిషన్ పార్టీలు, జర్నలిస్టు సంఘాలు, పౌర హక్కుల నేతలు మండిపడుతున్నారు. తాజాగా.. బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు.
పండుగ వేళ, అర్ధరాత్రి జర్నలిస్టుల అరెస్టులపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాలన చేతగాని రేవంత్ సర్కారు.. పండగ పూట జర్నలిస్టులపై కక్ష్య సాధింపు చర్యలకు దిగటం సిగ్గుచేటన్నారు. మీ రాజకీయ వికృత క్రీడల్లో తెలంగాణ ఉద్యమకారులైన జర్నలిస్టులను బలి చేస్తారా?.. అంటూ ఏకీపారేశారు. ఇళ్లల్లో చొరబడి అర్ధరాత్రి వేళ అరెస్టులు చేయడానికి వాళ్లేమైన తీవ్రవాదులా?.. అంటూ ప్రశ్నలు సంధించారు.
జర్నలిస్టుల వరుస అరెస్టులను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యంపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చేస్తున్న దాడిగా అభివర్ణించారు. తెలంగాణ జర్నలిస్టుల ఆత్మగౌరవం పై పని గట్టుకొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రత్యక్ష దాడిగా చెప్పారు.. జర్నలిస్టుల అరెస్టులు, మీడియా- డిజిటల్ మీడియా పై సిట్ లలో ఎవర్ని కాపాడుతున్నారు? ఎవరిని వేటాడుతున్నారన్నారు.
మీ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ప్రజాస్వామ్య హననానికి పాల్పడటం దుర్మార్గమని హరీష్ రావు దుయ్యబట్టారు. రేవంత్ రెడ్డి.. ఇదేనా నీ ప్రజాపాలన? .. ఇదేనా మీరు చెప్పిన ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ?..అంటూ హరీస్ రావు తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అరెస్ట్ చేసిన జర్నలిస్టులను తక్షణం విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు.
జగ్గారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
అదే విధంగా అక్రమ అరెస్టులపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డిలతో మాట్లాడారు. ఏదైన ఉంటే నోటీసులు ఇచ్చి వివరణ తీసుకొవాలని కానీ ఇలా టెర్రరిస్టులా అరెస్టులు చేయడం ఏంటని హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు. మొత్తంగా తెలంగాణలో జర్నలిస్టుల అరెస్ట్ హాట్ టాపిక్ గామారింది.
