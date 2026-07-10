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Harish Rao: నీలాగా ఒట్టేసి ఒక మాట, వేయకుండా మరో మాట చెప్పను.!. సీఎం రేవంత్‌కు హరీష్ రావు మాస్ కౌంటర్..

Harish rao counter to revanth:  ఖమ్మం జిల్లాలో రైతు ఆశీర్వాద సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. రాబోయేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనంటూ జోస్యం చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలకు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తనదైన స్టైల్ లో  మాస్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:56 PM IST
Harish Rao: నీలాగా ఒట్టేసి ఒక మాట, వేయకుండా మరో మాట చెప్పను.!. సీఎం రేవంత్‌కు హరీష్ రావు మాస్ కౌంటర్..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Harish Rao: నీలాగా ఒట్టేసి ఒక మాట, వేయకుండా మరో మాట చెప్పను.!. సీఎం రేవంత్‌కు హరీష్ రావు మాస్ కౌంటర్..
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