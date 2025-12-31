Harish Rao: కమీషన్ల కోసం కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఇవ్వడం లేదా? రేవంత్‌ రెడ్డిపై హరీశ్‌ రావు ఫైర్‌

Contractors Bills: ప్రతిష్టాత్మకంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మన ఊరు మన బడి కార్యక్రమం చేపట్టగా.. తాము అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత ఆ పనులు చేసిన కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించకపోవడంపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మన ఊరు మన బడి కాంట్రాక్టర్లకు రావాల్సిన బిల్లులు విడుదల చేయకుండా ప్రభుత్వం ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తోంది? అని రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన ఊరు మన బడి కాంట్రాక్టర్లు తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే వారికి బిల్లులు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.
హైదరాబాద్లోని తన నివాసానికి వచ్చిన మన ఊరు మనబడి కాంట్రాక్టర్లతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావును కలిసి తమ గోడు వెళ్లబోసుకున్నారు. అప్పులు చేసి ప్రభుత్వ పాఠశాల అభివృద్ధి పనులు చేశామని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి బిల్లులు చెల్లించడం లేదని హరీశ్ రావుకు కాంట్రాక్టర్లు వివరించారు. బిల్లులు రాకపోవడంతో అప్పులు తెచ్చి వడ్డీలు కడుతున్నామని, కుటుంబాలు నడవడం కష్టంగా ఉందని వాపోయారు. వారి సమస్యలు విన్న హరీశ్ రావు వాటిపై అసెంబ్లీ వేదికగా మాట్లాడుతానని కాంట్రాక్టర్లకు హామీ ఇచ్చారు.
అనంతరం మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మాట్లాడుతూ.. 'కమీషన్ల కోసం బడా కాంట్రాక్టర్ల బిల్లులు రిలీజ్ చేసే రేవంత్ రెడ్డి కి చిన్న కాంట్రాక్టర్ల సమస్యలు కనిపించడం లేదా? కమీషన్లు రావు అని బిల్లులు ఇవ్వడం లేదా?' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. మన ఊరు మన బడి కార్యక్రమానికి చెందిన రూ.512కోట్ల రెడీ ఫర్ పేమెంట్ ఉన్న బిల్లులు వెంటనే చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు బాగు చేయాలని, తద్వారా అడ్మిషన్లు పెంచి పేద, మధ్య తరగతి పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించాలని కేసీఆర్ ఆలోచిస్తే, రేవంత్ రెడ్డి ఆ లక్ష్యాన్ని నీరుగా అరుస్తున్నారని హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు.
మన ఊరు మన బడి కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించే వరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాడుతుందని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటించారు. విద్యాశాఖ మంత్రిగా కూడా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో విద్యపై ఏమాత్రం శ్రద్ధ లేదని మండిపడ్డారు. గురుకులాల పిల్లలకు సరిగ్గా అన్నం కూడా పెట్టలేని చేతగాని సర్కారు అని విమర్శించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాంట్రాక్టర్లు ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి బలైపోతున్నారని వాపోయారు. ఒకవైపు బ్యాంకు వడ్డీలు, మరోవైపు కార్మికుల జీతాలు, సరఫరాదారుల బాకీలు అన్ని కలిపి కాంట్రాక్టర్లపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడుతోందని హరీశ్ రావు వివరించారు. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులు చేసే కాంట్రాక్టర్లను పట్టించుకోకపోవడం, చేసిన పనులకు సకాలంలో చెల్లింపులు చేయకపోవడం ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం అని సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు వెల్లడించారు.
