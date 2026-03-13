English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Harish Rao: గాంధీ సరోవర్‌ ప్రాజెక్టుపై రేవంత్ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సూటిగా 8 ప్రశ్నలు

Harish Rao: గాంధీ సరోవర్‌ ప్రాజెక్టుపై రేవంత్ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సూటిగా 8 ప్రశ్నలు

Harish Rao 8 Questions To Revanth Reddy On Musi Gandhi Sarovar Project: పేద, మధ్య తరగతి ఇళ్లు కూల్చి కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం చేస్తున్న గాంధీ సరోవర్‌ ప్రాజెక్టుపై రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కీలకమైన ప్రశ్నలు వేశారు. బుల్డోజర్‌ పాలనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూనే రాజకీయంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 13, 2026, 03:35 PM IST

Harish Rao: గాంధీ సరోవర్‌ ప్రాజెక్టుపై రేవంత్ రెడ్డికి హరీశ్‌ రావు సూటిగా 8 ప్రశ్నలు

Musi Gandhi Sarovar Project: మూసీ ప్రాజెక్టు పేరిట రేవంత్ రెడ్డి సాగిస్తున్న దమనకాండ, దౌర్జన్యాలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. డీపీఆర్‌ లేకుండానే మూసీ ప్రాజెక్టుపై దూకుడుగా వెళ్తున్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం.. ఏడీబీ ఇంకా రుణం కూడా చెల్లించలేదు కానీ పేదల ఇళ్లు ఎందుకు కూలుస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. పవిత్రమైన అసెంబ్లీని రేవంత్ రెడ్డి తప్పుదోవ పట్టించాడని.. పేదల ఇళ్లు ఎందుకు కూలుస్తున్నారని నిలదీశారు.

Also Read: Allu Cinemas: లారీ ఎక్కి వెళ్లి నేను సినిమాలు చూసేవాడిని: రేవంత్‌ రెడ్డి

మూసీ గాంధీ సరోవర్‌ ప్రాజెక్టుపై హైదరాబాద్‌లోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మూసీ ప్రాజెక్టుపై రేవంత్‌ రెడ్డికి కీలకమైన 8 సూటి ప్రశ్నలు వేశారు. వాటిలో రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న దౌర్జన్యం, బుల్డోజర్‌ పాలనపై ప్రశ్నలు వేసి రేవంత్ రెడ్డిని నిలదీశారు. వాటికి సమాధానం ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేశారు. వీటికితోడు బీజేపీ నాయకత్వానికి కూడా మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ప్రశ్నలు వేశారు.

Also Read: Gas Cylinder Shortage: మళ్లీ కట్టెల పొయ్యి.. హాస్టల్స్‌, హోటళ్లలో సంప్రదాయ వంట పద్ధతి

హరీశ్‌ రావు 8 ప్రశ్నలు

  1. అసెంబ్లీ వేదికగా జనవరిలో రేవంత్‌ రెడ్డి ఇచ్చిన సమాధానం ప్రకారం హిమాయత్‌సాగర్ నుంచి బాపూఘాట్ వరకు అధ్యయనం చేసి డీపీఆర్ ఇవ్వడానికి 18 నెలలు పడుతుంది చెప్పారు. మరి డీపీఆర్‌ రాకుండా పేదలకు ఎలా నోటీసులు ఇచ్చావు? ఎందుకు పేదల ఇండ్లు కూలగొడుతున్నావు? 10,017 ఇండ్లు కూల్చుతామని గెజిట్ ఎట్లా ఇచ్చావు?
  2. మీరు చేస్తున్నది మూసీ నది ప్రక్షాళననా? మూసీ సుందరీకరణనా? మూసీ ప్రక్షాళననా? అసలు ఏం చేస్తున్నావు సమాధానం చెప్పు?
  3. అసలు బఫర్ ఎంత? ఒక ప్రభుత్వం 9 మీటర్లు, మరొక ప్రభుత్వం 30 మీటర్లు? ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి 100 మీటర్లు అంటున్నాడు. అసలు బఫర్ ఎలా నిర్ణయించారు? ఉంటే స్టడీ బయట పెట్టండి? అసలు మూసీ నుంచి ఎలా కొలుస్తారు?
  4. ఏదైనా ప్రాజెక్టు చేయాలంటే కనీసం వంద ఏళ్ల డేటా తీసుకొని చేస్తాం. హైడ్రాలజికల్ లేదా ఫ్లడ్ వాటర్ స్టడీ చేశారా? చేస్తే బయట పెట్టండి.
  5. జనవరిలో జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో రేవంత్‌ రెడ్డి ఏడీబీ లోన్ రూ.4,100 కోట్లు మూసీకి ఇవ్వడానికి అంగీకరించి మంజూరు చేసిందని చెప్పారు. కానీ ఏడీబీ డిసెంబర్ 15, 2025లో ఏమన్నది ఇంకా డీపీఆర్ మాకు సమర్పించలేదు, మా పద్దతి పాటిస్తేనే రుణం ఇస్తామని చెప్పింది. జనవరి 23, 2026 నాడు ఏం అన్నది.. మాకు డీపీఆర్ రాలేదు, మేం రుణం మంజూరు చేయలేదు అని చెప్పింది. నిన్న గాక మొన్న మార్చి 11వ తేదీన ఇచ్చిన లేఖలో మేం ఇంకా రుణం మంజూరు చేయలేదు అని చెప్పింది. ఇదీ వాస్తవం. మరి అసెంబ్లీ వేదికగా రేవంత్‌ రెడ్డి పచ్చి అబద్దం చెప్పాడు. ఇలా అబద్దాలు చెప్పే రేవంత్‌ రెడ్డి మాటలు ప్రజలు ఎలా నమ్ముతారు? పవిత్రమైన అసెంబ్లీనే రేవంత్‌ రెడ్డి తప్పు తోవ పట్టించాడు. రుణం మంజూరు అయ్యిందా లేదా? అసెంబ్లీని తప్పుదోవ పట్టించావా స్పష్టం చేయాలి? లేదంటే అసెంబ్లీలో ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఇస్తాం. అబద్దాలు మాట్లాడే రేవంత్ రెడ్డి శాపగ్రస్తుడు.
  6. ఇప్పటికే చాదర్‌ఘాట్‌లో మూసీలో 300 ఇళ్లు కూల్చారు. యూపీఏనే తెచ్చిన భూసేకరణ చట్టాన్ని తుంగలో తొక్కుతున్నాడు. పరిహారం ఇవ్వకుండా కేసీఆర్ కట్టిన డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లకు పంపావు. భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం ఎవరికి ఎంత ఇచ్చారో చెప్పాలి? ఏడాది కింద కూలగొట్టిన 300 మందికే ఏం చేయలేదు. నువ్వు చేస్తావని ప్రజలు ఎలా నమ్ముతారు? మధు రిడ్జ్ అపార్ట్ మెంట్‌వాసులు నిన్ను ఎలా నమ్ముతారు? మాట తప్పని నైజం కేసీఆర్‌ది అయితే.. మాట తప్పడమే రేవంత్‌ రెడ్డి నైజం అని పేరు తెచ్చుకున్నాడు.
  7. మధు రిడ్జ్ అపార్ట్‌మెంట్‌వాసులకు 7 ఎకరాలకు 7 ఎకరాలు ఇస్తాననడం సంతోషం. మధు రిడ్జ్ ఒక్కటే కాదు కదా? మూసీ వెంట మొత్తం 46 కాలనీలు ఉన్నాయి. పది వేల ఇండ్లు కూలగొడుతా అంటున్నావు. వీళ్లకు కూడా అదే పద్దతిలో స్థలం కేటాయిస్తవా? బ్యాంకుల్లో  నిధులు జమ చేస్తావా? పదివేల మందికి ఇదే తీరుగా ఇళ్లు కట్టిస్తావా? వారి ఉపాధికి ఎవరు బాధ్యులు? సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం.  
  8. మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో ప్రజల ఆవాసాలే కాదు మెట్రో రైల్వే స్టేషన్, బస్టాండ్లు ఎస్టీపీలు, దేవాలయాలు, చర్చీలు, ప్రభుత్వ ఆస్తులు ఉన్నయి ఇవన్నీ కూల్చుతావా? నీ స్టాండ్ ఏమిటో స్పష్టం చేయాలి.

Also Read: Gas Cylinder Shortage: ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ కొరతపై కేంద్రానికి కేటీఆర్‌ లేఖ.. గ్యాస్‌ అందించాలని విజ్ఞప్తి

బీజేపీకి సూటి ప్రశ్న
'మూసీ ప్రక్షాళన శంకుస్థాపనకు కేంద్ర మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌ను ఆహ్వానిస్తాం అంటున్నారు. మూసీ పేరిట రేవంత్‌ రెడ్డి చేస్తున్న రియల్ ఎస్టేట్ దందాకు, దోపిడీకి బిజేపీ సహకరిస్తుందా? పేదల ఇండ్లు కూల్చడాన్ని సమర్ధిస్తుందా? సమాధానం చెప్పాలని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు డిమాండ్ చేశారు. 'కిషన్ రెడ్డి బస్తీ నిద్ర అని ప్రచారం చేశారు. అందులో చిత్తశుద్ది లేదా? మూసీ పేరిట జరుగుతున్న చేస్తున్న రేవంత్ దోపిడీ ఎందుకు అడ్డుపడటం లేదు. సమాధానం చెప్పాలి' అని కోరారు.

